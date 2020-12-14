Oyun İçi Ürün Satan Siteler Güvenilir mi?

Son zamanlarda pek çok oyuncunun kullanmaya başladığı oyun içi ürün mağazaları zaman zaman çeşitli dolandırıcılık sorunları ile gündeme gelebiliyor. Peki ama oyun içi ürün mağazaları nelerdir, ne işe yararlar ve bu sitelere güvenmeli misiniz? İşte merak edilen tüm detaylar!

Oyun İçi Ürün Mağazası Nedir?

Genellikle çevrim içi oyunlara odaklanan oyun içi ürün mağazalarında oynadığınız oyuna ait öğeleri, hesapları, paraları ya da yükseltmeleri satın alabilir ya da satabilirsiniz. Yani bir noktada bu mağazaların çevrim içi oyunlara odaklanan sanal pazar yerleri olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin; bir Rocket League oyuncusu olduğunuzu düşünelim. Bir Proton Blueprint Aviator satın almak istediğinizde bu tip sanal pazar yerlerini kullanarak bu itemleri satışa sunan oyunculara ödeme yapıyorsunuz ve o öğe artık sizin oluyor. Tabii sadece öğe değil, hesap satın almaları da yapabiliyorsunuz.

Eğer bir PUBG Mobile hesabı satın almak isterseniz yine bu tip sanal pazar yerlerini kullanabiliyorsunuz. Tabii benzer şekilde kullanmadığınız öğeleri, hesapları ya da yükseltmeleri de satın almak isteyen diğer kullanıcılara satabilirsiniz.

Tabii buradaki asıl önemli detay, sanal pazar yerlerindeki güven sorunu.

Oyun içi Ürün Mağazaları Güvenilir mi?

Bu sorunun cevabı, kullanmak istediğiniz servisin tecrübesine ve güvenlik önlemlerine dayanıyor.

Örneğin; Eldorado gibi çeşitli oyun içi ürün mağazaları satış yapmak isteyen satıcılardan zorunlu bir kimlik doğrulaması alıyor. Bunun ardından platformda bir alışveriş yaptığınızda ödeme tutarı beş gün boyunca ortak havuzda bekletiliyor ve bir sorun yaşamanız durumunda bu parayı tamamen iade alabiliyorsunuz. Eldorado'nun yaklaşık on yıllık tecrübesini de göz önüne aldığımızda güven faktörünün tamamlandığını görüyoruz.

Yani oyun içi ürün mağazalarına yönlendiğinizde öncesinde ne kadar süredir aktif olduğuna, sonrasında ise hangi güvenlik önlemlerini aldığına bakmanız gerekiyor.

Oyun içi Ürün Mağazaları Hangi Oyunlarda Kullanılabiliyor?

Temel olarak baktığımızda oyun içi ürün mağazalarının ağırlıklı olarak çevrim içi oyunlara odaklandığını görüyoruz. Bu noktada en iyi listeyi kullandığınız servisin arayüzünden edinebilirsiniz. Yine de ufak bir bilgilendirme olması adına aynı örnekten yola çıkarak Eldorado'nun destek sunduğu oyunların bazıları şu şekilde:

- World of Warcraft

- Grand Theft Auto V

- League of Legends

- Fortnite

- Counter Strike: Global Offensive

- Rocket League

- Overwatch

- Hearthstone

- Clash of Clans

- Elder Scrolls Online

- PUBG Mobile

- World of Tanks

- Call of Duty: Modern Warfare

- EVE Online

- Warframe

- Borderlands 3

- Fallout 76

- Final Fantasy XIV