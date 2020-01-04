Pazarlamacıların Gözdesi Neden Instagram Olmalı?

Instagram pazarlamacılar için son zamanlarda en çok tercih edilen platformlardan biri oldu. Pazarlamacılar, kullanıcı bakımından gitgide büyüyen Instagram’ın neden bu kadar çok kullanıldığını anlamak istiyor.

Social Media Examiner tarafından yapılan bir araştırmada, pazarlamacıların %71’inin Instagram pazarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istediği öğrenildi. Aynı çalışma, Instagram’ın 2016 yılından 2017 yılına kadar pazarlamacılar tarafından en çok benimsenen platform olduğunu ortaya koydu.

Instagram giderek büyüyor. Pazarlamacılar bütün bu nedenleri akıllarında bulundurarak yazımızın devamını okumalı, gözde sosyal medya platformunun neden öncelikli olarak Instagram olması gerektiğini öğrenmelidir.

Instagram'da pazarlama

Güç Merkezi

Sosyal medya dünyasında bir güç merkezi olarak bilinen Facebook’a yetişme konusunda kararlı olan Instagram, gelen yenilikler ve güncellemeler ile büyümeye devam ederken yavaşlama kavramını kendilerinden olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor.

Instagram’da sadece gençlerin olduğunu söylememiz doğru olmaz. Instagram diğer platformların kitlesine nazaran daha genç bir kitlesi olan platform olsa da, 30-49 yaş arası tüm internet kullanıcılarının %33’ünün Instagram kullandığını belirtmekte fayda var. 30-49 yaşları arasında her üç internet kullanıcısından birinin Instagram kullandığına şahit olabilirsiniz. 50-64 yaş grubunun %18’i Instagram kullanırken, 65 ve üstü yaş grubunun %8’i Instagram kullanıyor. Pew tarafından yapılan araştırma, pazarlamacıların Instagram’ı göz önünde tutması için yeterlidir.

Görsellik

Instagram’da fotoğraflar ya da videolar ile ister profilinizi kullanarak ister hikâyeler özelliğini kullanarak müşterilerin dikkatini çeken paylaşımlar yapabilirsiniz. Pazarlamacıların kulaklarına şimdiye kadar en az üç ya da dört kez bir vızıltı gitmiştir: Görsel içeriklere odaklanılması gerektiğini herkes bilir. Peki, bunun nedeni nedir? İnsanların dikkatini ilk olarak görsel içeriklerin çekmesi, tamamen kullanıcıların zihni ile ilişkilidir. Görsel içerikler, vermek istediğiniz mesajı kullanıcılara doğrudan iletir ve onlarla anında bağlantı kurmanızı sağlar.

Web Sitesi Trafiği

Instagram, diğer bütün sosyal medya platformlarına göre en iyi web sitesi trafiğini verir. Instagram’da bağlantı paylaşmak için kullanılan sadece iki tane yöntem olduğunu ve bu yöntemin biyografiniz ile hikâyeler olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Instagram’ın hikâyelerine gelen bir özellik ile biyografinin yanında hikâyelerde de bağlantı verebilirsiniz. Paylaşımlarınıza bağlantı veremez, paylaşımlarınızdan web sitenize trafik gönderemezsiniz.

Önemli olan, kullanıcıları bağlantıyı tıklamaya yönlendirecek işler yapmanızdır. Açıklamalar, fotoğraflar ve videolar, insanların ilgilerini çekmek için kullanabileceğiniz en büyük silahınızdır. Onları kullanmaktan çekinmeyin ve paylaşmadan evvel yeterince teşvik edici olduğundan emin olun.