Windows ve Mac'te PDF Nasıl Düzenlenir?

Dosyalarınızın bazıları JPEG, PNG, TXT gibi farklı formatlarda olabilir. En çok kullanılan dosya türlerinden biri de PDF uzantılı olanlardır. Bu tip dosyaları otomatik olarak görüntülemenizi sağlayan yardımcı araçlar farklı işletim sistemlerinde hali hazırda mevcuttur.

Bu araçların hepsinde düzenleme yapmanıza izin verilmez ancak işletim sistemine göre PDF düzenlemenin de kolay yolları vardır. Bu yazımızda hem Windows’ta hem de Mac’te PDF dosyalarının nasıl düzenleneceğine ilişkin detayları ele alıyoruz.

Windows’ta PDF Nasıl Düzenlenir?

‘Taşınabilir belge’ olarak tanımlanan PDF’leri düzenlemek için dosyanın oluşturulduğu esas dosyaya erişmeniz gerekir. Office programlarında oluşturulmuş PDF’leri düzenlemek istiyorsanız bu dosyanın Office formatındaki halini bulmayı deneyebilirsiniz.

Bu şekilde açtığınız dosyada istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar PDF olarak kaydedebilirsiniz.Dosyanın orijinal halini bulamıyorsanız PDF’i Office dosyasına dönüştüren aracı site ve uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Adobe Acrobat’ıu da bunun için kullanmayı deneyebilirsiniz.

Bu tarz düzenleme işlemleri için Microsoft’un kendi araçlarının yanı sıra yararlanabileceğiniz üçüncü parti yazılımlar da mevcuttur. Ayrıca Adobe Photoshop ve Illustrator gibi düzenleme araçlarına dosyayı aktararak da gerekli düzenlemeleri yapmanız mümkündür.

PDF dosyasında bulunan sayfaları birbirinden ayırmak için ‘PDF split’, ayrı ayrı dosyaları tek bir PDF’te toplamak için ‘PDF combine’ yazarak Google’da çıkan seçeneklere göz atabilirsiniz. PDF dosyasının boyutunu düşürmek için ise ‘PDF Compressor’ aramasını yapabilirsiniz.

Mac’te PDF Nasıl Düzenlenir?

Mac’te PDF düzenlemek için ‘Önizleme’ uygulamasında ilgili dosyayı açın. Sayfa eklemek için sonuna ekleme yapmak istediğiniz sayfayı açıp ‘düzen’ seçeneğinden ‘ekle’ye basın. Dosyadan sayfa veya boş sayfa seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Ayrıca ‘Görüntü’ menüsünden ‘küçük resimler’ seçeneğine tıklayıp ‘ekle’ dedikten sonra ‘+’ butonuna basıp bu kısımdan da sayfa ekleme seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut bir PDF’ten sayfa silmek için ise ‘Görüntü’ menüsünden ‘Küçük Resimler’ veya ‘Kontak Sayfası’ seçeneğine tıklamalısınız.

Bu kısımda silmek istediğiniz sayfaları seçtikten sonra ‘Düzen’ bölümünden ‘Sil’ butonuna tıklayabilirsiniz. PDF’ten bu şekilde bir sayfa sildiğinizde bu sayfada bulunan tüm içeriklerin silindiğini göreceksiniz. Sayfaların sıralamasını değiştirmek için de yine Kontak Sayfası veya Küçük Resimler bölümüne geçebilirsiniz.

Burada istediğiniz sayfaları yeni yerlerine sürükleyebilirsiniz. Sayfaları bir PDF’ten başka bir PDF dosyasına taşımak için de bu menüden gerekli işlemleri yapabilirsiniz. PDF dosyasını açtığınızda kenar çubuğunda çıkan küçük resimleri masaüstüne sürükleyip bırakmak da yeni bir PDF oluşturmanın yoludur.

Bu şekilde yeni PDF dosyaları da elde edebilirsiniz. Metin seçimi için ‘araçlar’ menüsünden ‘metin seçimi’ seçeneğine tıklayabilir, istediğiniz metni belirledikten sonra ‘düzen’ sekmesinden ‘kopyala’ diyerek bu metni kopyalayabilirsiniz.

Dilerseniz ‘Araçlar’ seçeneğinden ‘Dikdörtgen seçim’ butonuna tıklayıp görsel olarak da PDF içeriğinden kopyalama yapabilirsiniz.

Daha detaylı düzenlemeler için Mac ile uyumlu üçüncü parti yazılımlardan destek alabilirsiniz.