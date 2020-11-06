Ping Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Ölçülür?

Eğer çevrim içi bir oyun oynuyorsanız, oyun deneyiminizi etkileyen pek çok farklı faktörden söz etmemiz mümkündür. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz ping olarak öne çıkıyor. Peki ama herkesin dilinden düşürmediği ping nedir? Bu rehberimizde merak ettiğiniz bu soruya yanıt vermekle kalmayacağız, ping ne işe yarar? ve ping nasıl ölçülür? sorularının yanıtlarına da daha yakından göz atacağız.

Ping Nedir?

Basite indirgenmiş düzeyde ping: Veri sinyalinin bir yerden (örneğin bilgisayarınızdan) başka bir yere (örneğin bir sunucuya) ne kadar hızlı gidebileceğini ölçen bir terimdir.

Ping, echo isteği içeren tek bir paketten oluşur ve genellikle 32 bayt veya 56 bayt boyutundadır. Ana bilgisayar bu isteğe tek bir paketle yanıt verir. Sıklıkla gördüğünüz ms cinsinden ping süresi, paketin ana bilgisayara ulaşması ve yanıt verip geri dönmesini için gereken gidiş - dönüş süresidir. Bazıları ona gecikme süresi de diyor.

Ping Ne İşe Yarar?

Ping temel olarak iki farklı amaca hizmet eder.

Bunlardan ilki ana bilgisayarın müsait olup olmadığını kontrol etmektir. Bu sayede bilgisayarınızda bir sunucuya veri iletmek istediğinizde o sunucunun müsait olup olmadığı kontrol edilir. Bir diğer işlevi de yanıtın ne kadar sürdüğünü ölçmektir. Bunu bir noktada gecikme süresi olarak da tanımlayabiliriz.

Ping Nasıl Ölçülür?

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız, ping değerlerini ölçmek için komut isteminden yardım alabilirsiniz.

Yapmanız gereken şey komut satırına ping yazıp ardından ana bilgisayarın IP adresini ya da alan adını girmek olacaktır. Örneğin ping tamindir.com ya da ping 123.123.123.123 gibi komutlar kullanabilirsiniz. Ayrıca oynadığınız çevrim içi oyunlar da genellikle kendi kullanıcı arayüzünde ping değerlerinizi gösterecektir.

Ping'i Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kullandığınız internetin bağlantı hızı ping değerlerini etkileyebilir ancak yanıt süresi genellikle fiziksel mesafe ile ilgilidir.

Örneğin sizin İzmir'de yaşadığınızı ve yavaş bir internet bağlantı hızına sahip olduğunuzu varsayalım. Diğer bir kişide Tokyo'da yaşasın ancak internet bağlantı hızı yüksek olsun. Her iki kullanıcı İstanbul'daki bir sunucuya sinyal iletirse İzmir'deki kullanıcı fiziksel mesafenin kısa olmasından dolayı, daha yavaş bir internete sahip olsa dahi, daha düşük yanıt süresi alacaktır.

İdeal Ping Süresi Nedir?

Eğer yanıt süresi <30 ms ise, gecikmenin neredeyse fark edilmeyecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralık, çevrim içi oyunlar için de en ideal aralıktır.

ise, gecikmenin neredeyse fark edilmeyecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralık, çevrim içi oyunlar için de en ideal aralıktır. Eğer yanıt süresi 30 ms - 50 ms aralığında ise, çevrim içi oyunlar için hala uygundur.

aralığında ise, çevrim içi oyunlar için hala uygundur. Eğer yanıt süresi 50 ms - 100 ms aralığında ise internette gezinirken farkı anlamak pek mümkün değildir ancak oyun deneyimini etkileyebilir.

aralığında ise internette gezinirken farkı anlamak pek mümkün değildir ancak oyun deneyimini etkileyebilir. Eğer yanıt süresi 100 ms - 500 ms aralığında ise internette gezinirken çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu aralıkta oyun oynamak ise neredeyse işkence olacaktır.

aralığında ise internette gezinirken çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu aralıkta oyun oynamak ise neredeyse işkence olacaktır. Eğer yanıt süresi > 500 ms ise yarım saniyeden daha uzun bir gecikmeye sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu, genellikle tüm işlemlerde fark edilir bir gecikme yaşatır. Genellikle kaynak ve hedef fiziksel olarak çok uzak olduklarında mümkün olabilir. Bu değerlerde çevrim içi oyunlar oynamak neredeyse imkansızdır.

Ping Nasıl Düşürülür?

Yukarıdaki anlatımımızdan da yola çıkarak fark edebileceğiniz iki şey var.

Bunlardan ilki uygun bir ping değeri için yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olmanız gerektiğidir. Ancak bu genellikle tek başına yetmez. Asıl önemli olan nokta size en yakın mesafedeki fiziksel sunucuya bağlı olmaktan geçecek. Bu nedenle uzak sunuculara bağlanmaktan kaçının ve size en yakın sunucuyu tercih edin.