POCO M3 Serisi Özellikleri Neler? 2024'te Satın Alınır mı?
POCO M3 serisinin özellikleri neler? POCO M3 ve M3 Pro 5G 2024 yılında satın alınır mı? Bu rehberde ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.
POCO M3 serisi özellikleri ve fiyatı nedeniyle satışa sunulduğu dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, şık görünüme sahip akıllı telefon modeli POCO M3 serisi 2024 yılında satın alınır mı?
Bu rehberde POCO tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen telefon hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte M3 ve M3 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan telefon serisine dair detaylar!
POCO M3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,53 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- İşlemci: Snapdragon 662
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- Ön Kamera: 8 MP geniş açılı
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Ağırlık: 198 gram
- Kalınlık: 9,6 mm
POCO M3 Fiyatı
POCO M3 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 400 TL civarında fiyata satılıyor.
POCO M3 2024'te Alınır mı?
2021 yılında piyasaya sürülen POCO M3 yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Böylece yazılım ve donanım açısından güncel telefon ile uzun süreli kullanım elde edebilirsiniz.
Eğer uygun fiyatlı POCO telefon almak istiyorsanız 2023 yılında satışa sunulan ve 6.799 TL'ye POCO C65 modelini satın alabilirsiniz. Eğer bütçeyi biraz artırabilirseniz 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 14.999 TL'ye satılan POCO M6 Pro modelini tercih edebilirsiniz.
Satın alınabilecek telefonlar arasında 10.999 TL'ye satılan Redmi 13, 10 bin 500 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13, 7 bin 400 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A15 ve daha birçok model bulunuyor.
POCO F6 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde POCO F6 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte POCO marka yeni akıllı telefonlara dair detaylar!
POCO M3 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 405 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- Ön Kamera: 8 MP geniş açılı
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Ağırlık: 190 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
POCO M3 Pro 5G Fiyatı
POCO M3 Pro 5G modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.
POCO M3 Pro 5G 2024'te Satın Alınır mı?
Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan POCO M3 Pro 5G yerine daha güncel bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Örneğin 2024 yılında piyasaya sürülen POCO M6 Pro modelini satın alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek telefonlar arasında 13 bin 600 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A35 5G, 15 bin TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 Pro, 10 bin TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy M34 5G ve daha birçok model bulunuyor.
En İyi Fiyat - Performans Telefonlar - 2024
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