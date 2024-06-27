POCO M3 Serisi Özellikleri Neler? 2024'te Satın Alınır mı?

POCO M3 serisi özellikleri ve fiyatı nedeniyle satışa sunulduğu dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, şık görünüme sahip akıllı telefon modeli POCO M3 serisi 2024 yılında satın alınır mı?

Bu rehberde POCO tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen telefon hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte M3 ve M3 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan telefon serisine dair detaylar!

POCO M3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,53 inç

: 6,53 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI İşlemci : Snapdragon 662

: Snapdragon 662 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik

: 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 198 gram

: 198 gram Kalınlık: 9,6 mm

POCO M3 Fiyatı

POCO M3 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 400 TL civarında fiyata satılıyor.

POCO M3 2024'te Alınır mı?

2021 yılında piyasaya sürülen POCO M3 yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Böylece yazılım ve donanım açısından güncel telefon ile uzun süreli kullanım elde edebilirsiniz.

Eğer uygun fiyatlı POCO telefon almak istiyorsanız 2023 yılında satışa sunulan ve 6.799 TL'ye POCO C65 modelini satın alabilirsiniz. Eğer bütçeyi biraz artırabilirseniz 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 14.999 TL'ye satılan POCO M6 Pro modelini tercih edebilirsiniz.

Satın alınabilecek telefonlar arasında 10.999 TL'ye satılan Redmi 13, 10 bin 500 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13, 7 bin 400 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A15 ve daha birçok model bulunuyor.

POCO M3 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 405 PPI

: Yaklaşık 405 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik

: 48 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Kalınlık: 8,9 mm

POCO M3 Pro 5G Fiyatı

POCO M3 Pro 5G modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

POCO M3 Pro 5G 2024'te Satın Alınır mı?

Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan POCO M3 Pro 5G yerine daha güncel bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Örneğin 2024 yılında piyasaya sürülen POCO M6 Pro modelini satın alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 13 bin 600 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A35 5G, 15 bin TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 Pro, 10 bin TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy M34 5G ve daha birçok model bulunuyor.

POCO M3 serisi ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.