Polaroid OneStep SX-70 Özellikleri ve Fiyatı

70’li senelerdeki şipşak fotoğraf makinesi, Polaroid ve LEGO tarafından günümüze uyarlandı. Polaroid OneStep SX-70 olarak isimlendirilen bu cihaz, gerçekçi fotoğraflar çekmiyor. Ancak hareketli mekanik parçaları sayesinde kullanıcılarına nostaljik bir deneyim sunuyor.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulan fotoğraf makinesi, fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Biz de sizlere bu yazımızda Polaroid OneStep SX-70 özelliklerinden bahsedeceğiz.

Polaroid OneStep SX-70 Özellikleri

İlk 1977 yılında piyasaya sunulan orijinal Polaroid OneStep SX-70 kamera, şipşak film fotoğrafçılığında büyük ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde LEGO ve Polaroid iş birliğiyle piyasaya sunulan cihaz da fotoğraf severlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Fonksiyonel parçalardan oluşan cihaz, bir hareketli pozlama kadranı ve çalışan vizöreden oluşuyor. Aynı zamanda Polaroid makineleri üzerindeki renk spektrumları da olduğu gibi bu versiyona aktarılmış.

Popüler YouTube kanalı Minibrick Productions’tan Marc’ın fikri olan bu cihaza klasik Polaroid makinesinin birçok özelliği aktarılmış. İkonik tasarımlı makine, 2 ft’den uzun süre odaklanabilen yüksek kaliteye sahip bir mercekten oluşuyor.

Güçlü flaş ve 60 gün dayanan şarj edilebilir pile de sahiptir. Otomatik zamanlama işlevi de bulunan cihaz, yeni i-Type’la da uyumludur.

Polaroid OneStep SX-70 Fiyatı

Eski 600 film ve anlık film serisinden oluşan makinenin kullanımı çok basittir. Polaroid OneStep SX-70’in sunulduğu set içerisinde üç adet fotoğrafın saklanabileceği Polaroid Time-Zero Land Film’de yer alıyor.

Aynı zamanda sette Polaroid’in kurucu ortağı ve Polaroid Land kamerasını icat eden Edwin H.Land’in LEGO şeklinde portresi de sunuluyor.

Set içerisinde sunulan illüstrasyon-fotoğraflar, makine içerisine yüklenebiliyor. Cihazdaki kırmızı deklanşör butonuna tıklandığında gerçek Polaroid fotoğraf makinesinde olduğu gibi fotoğraflar makinenin içinden çıkıyor.

Polaroid OneStep SX-70 kompakt bir tasarıma sahiptir. 3,5 inç (9 cm) ve 3,5 inç (9 cm) boyutlarındaki kameranın ağırlığı 502 gramdır. LEGO Ideas programı ile tasarlanan cihaz, uzaktan bakıldığında gerçek gibi duruyor. İkonik, retro tasarımlı kameranın fiyatıysa 2.500 TL’dir.