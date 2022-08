LinkedIn Hesabı Nasıl Silinir?

İş dünyasındaki kişileri bir araya getiren sosyal platformda matematik işlemleri gibi gereksiz paylaşımlar görmekten sıkıldıysanız birkaç basit adımla LınkedIn hesabını kapatma şansına sahipsiniz. Dünyanın en büyük profesyonel ağı olarak geçen LinkedIn, çalışan kişilerin birbirleriyle kolaylıkla iletişime geçmelerini, bilgi alışverişi yapmalarını sağlayan bir platform olarak gözükse de ülkemizde her sosyal ağın kaderini paylaşıyor: Gereksiz paylaşımlar. Platforma üyeyseniz en az bir defa olsun matematik işlemi içeren bir gönderi görmüşsünüzdür.

Bunlar dışında zorla ana akışımıza çıkarılan, ilgi alanımız olmayan konularda mevcut. Herkesin CEO olduğu platformdan çıkma kararı aldıysanız diğer bir deyişle LinkedIn hesabınızı silmeye karar verdiyseniz aşağıdaki adımları takip ederek LinkedIn hesap silme işlemini sorunsuzca tamamlayabilirsiniz.

LinkedIn Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Linkedln hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Daha sonra profil fotoğrafınızın üstüne tıklayın.

Açılan pencereden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

Hesap yönetimi kısmına gelin.

Aşağıda bulunan; "Hesabı kapat" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Yeni açılan sayfadan devam et seçeneğine tıklayın.

Hesabınızı kapatma nedeninizi girin.

İleri seçeneğine dokunun.

Linkedln hesabınızın şifresini girin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Linkedln dünya üzerinde 706 milyon kullanıcıya 2020 yılında ulaşmış ve her geçen gün daha da popülerleşmeye devam etmektedir. Özellikle her üniverisiteye başlayan öğrencilerin neredeyse açması artık bir zorunluluk haline gelen Linkedln, 2020 yılında Türkiye'de 8.4 milyon kullanıcıya ulaşmış birçok iş bulma platformun önüne geçmiştir. Günümüz dünyasında artık birçok şirket iş arayanlardan öz geçmişleri yerine direkt olarak Linkedln profillerini istemeye başlamıştır. Bu da internet çağının bir yeniliklerindendir. Aslında çok büyük bir yenilik olsa dahi birçok sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Bunlardan en büyüğü ise tüm kişisel verilerin her platformda olduğu gibi sızdırılmasıdır.

Linkedln'da Yapılan Hatalar Neler?

Linkedln, uzun yıllardır kullanılmakta olsa dahi birçok diğer platformda yapılan hataları da birlikte getirmiştir. Linkedln üzerinde en çok yapılan hataları aşağıda sıralı bir şekilde bulabilirsiniz.

Linkedln'ı farklı amaçlar için kullanmak. (Örneğin: flörtleşme.)

İş hayatı için önemli olan platformu sosyal medya gibi kullanmak.

İnternet hayatımıza girdiğinden beridir olan gereksiz paylaşımlarda bulunmak.

Sürekli gerçekçi olmayan veya gerçekliğinden uzaklaşmış hikayeler paylaşmak.

Gönüllü iş ilanı vermek.

iş ilanı vermek. Her kullanıcıya bağlantı isteği göndermek.

Öz geçmişinizi herkese açık bir şekilde paylaşırken kişisel verilerinizin görünmesi.

Doğrudan kişisel bilgi paylaşımı yapmak. (Buradaki önemli nokta: Kişisel telefon numarası ve e-posta paylaşımı.)

Verilen iş ilanlarında toplanan kişisel verileri izinsiz 3. kişiler ile paylaşmak. (Bu işlemin KVKK gereği suç olduğunu da belirtmek isteriz.)

Başarılı Linkedln Profili Nasıl Olmalı?

Düzgün ve yüzünüzün net gözüktüğü bir profil fotoğrafı.

fotoğrafı. Sizi tanımlayacak bir kapak fotoğrafı.

Sizi tanıtan bir ön yazı . (İngilizce ve Türkçe)

. (İngilizce ve Türkçe) Okumakta olduğunuz veya tamamlamış olduğunuz eğitimlerin girilmesi.

Başarılı olduğunuz sertifikaların girilmesi.

Yeteneklerin girilmesi.

Profil üzerinden Linkedln yetenek sınavlarının yapılması.

2003 Yılında hayatımıza giren Linkedln, birçok iş bulma platformundan önce kurulmuş ve dünya üzerindeki en popüler iş bulma platformlarından biridir. Ancak çok fazla gereksiz kullanımı olduğu için birçok kişi üyelik oluştururken birçok kişi de hesaplarını kapatmaktadırlar.

Bu içeriğimizde Linkedln hesap silme nasıl yapılır, Linkedln'da yapılan hatalar neler, başarılı Linkedln profili nasıl olmalı? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler Linkedln kullanıyor musunuz, sizce Linkedln amacının dışında mı kullanılıyor? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.