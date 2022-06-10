Alien: Isolation ile gerilim dolu bir dünyayı deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından hem konsol hem de bilgisayar platformu için yayınlanan Alien: Isolation milyonlara hitap ediyor. 2014 yılında lansmana çıkan ve lansmana çıkması ile birlikte milyonlarca adet kopya satan Alien: Isolation indir, hayatta kalma ve korku oyunu olarak ifade ediliyor. Tek oyunculu bir oynanış dünyasına ev sahipliğine yapan başarılı oyun, 9 farklı dil desteğine sahip. Ancak bu dil seçenekleri arasında Türkçe yer almıyor. Oldukça kaliteli grafik açılarına sahip olan korku oyunu geniş bir içeriğe sahip. Oyuncularına sürükleyici bir atmosfer sunan başarılı yapım, fantastik görsel efektleri ile oyuncuları etkilemeye devam ediyor. Steam’de oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım milyonlarca kopya satıyor.

Alien: Isolation Özellikleri

9 farklı dil desteği,

Korku ve gerilim dolu sahneler,

Eşsiz ses efektleri,

Görsel efektler,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Düzenli güncellemeler,

Aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikler sunan Alien: Isolation satışlarını da artırmayı ihmal etmiyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun, ülkemizde de oldukça başarılı satışlar gerçekleştirirken Steam başarısı da aldığı yorumlar ile gözler önüne seriliyor. Oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen oyun orta seviye bir ücret ile satışlarına devam ediyor. Genişleme içeriklerini de cazip fiyat etiketleri ile oyuncularına sunan yapıp, 2014 yılından günümüze kadar milyonlarca kopya satmayı başardı.

Alien: Isolation İndir

Konsol ve bilgisayar platformu için lansmana çıkan Alien: Isolation yükle, Windows platformu için Steam üzerinde satışlarına devam ediyor. Oyunu satın alıp oynamak isteyen oyuncular, yapıma Steam üzerinden ulaşabilir ve deneyimlemeye başlayabilirler.

Alien: Isolation Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (32bit)

İşlemci: 3.16Ghz Intel Core 2 Duo E8500

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB (AMD Radeon HD 5550 or Nvidia GeForce GT 430)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Alien: Isolation Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz or Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Core, 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series or Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan