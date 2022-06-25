Gerilim Dolu bir dünyaya sahip olan The Quarry, cep yakan fiyat etiketi ile lansmana çıktı.

Doğukan Çağlakpınar - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve Steam üzerinde lansmana çıkan The Quarry başarılı gidişatına devam ediyor. 2K Games tarafından yayınlanan korku oyunu, Supermassive Games tarafından geliştirildi. Steam üzerinde cep yakan fiyat etiketi ile Windows kullanıcılarına sunulan başarılı yapım, 10 Haziran 2022'de lansmana çıktı. Şuana kadar Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, başarılı satışlar gerçekleştiriyor. Yaz kampının son gecesinde dokuz genç gözetmenin korku dolu anlarını karşımıza çıkaran oyun, alışılmışın dışında bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Tek oyunculu olarak oynanabilen yapım sürükleyici oynanışı ile kısa sürede milyonlara ulaşmaya çalışıyor.

The Quarry Özellikleri

Türkçe dahil 20 farklı dil seçeceği,

Tek oyunculu bir mod,

Hikaye bazlı oynanıyor,

Sürükleyici bir hikaye,

Birbirinden farklı karakterler,

Akıcı bir hikaye,

Başarılı ses efektleri,

Karanlık bir atmosfer,

Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren korku oyunu The Quarry, 20 farklı dil desteği ile dünyanın dört bir yanında lansmana çıktı. Korku oyunu olarak lansmana çıkan ve bilgisayar oyuncularına gerçekçi bir deneyim sunan yapım, kaliteli grafik açıları ile gerilimi en gerçekçi şekilde oyuncularına sunacak. Kendine has hikayesi ile oyuncularına hem aksiyon yüklü hem de gerilim yüklü bir yapı sunan oyun, başarılı satışlarda gerçekleştirmeye devam ediyor. Karanlık bir geceyi konu alan yapımda oyuncular birbirinden farklı tehlikeler ile karşılaşacak, ayakta kalabilmek için bu tehlikelerin üstesinden gelmeye çalışacaklar.

Oyun içerisinde ilerledikçe oyuncular seçimler yapacaklar. Yaptıkları bu seçimler ile oyuncular farklı sonlar ile de karşılaşacaklar.

The Quarry İndir

Steam üzerinde lansmana çıkan The Quarry, cep yakan fiyat etiketi ile satın alınıp oynanabiliyor. Oyunu Steam üzerinden satın alıp, Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

The Quarry Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX-8350 \ Intel i5-3570

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

The Quarry Önerilen Sistem Gereksinimleri