Realme 9 5G SE Özellikleri ve Fiyatı
Hızlı ve güçlü işlemciye sahip olan Realme 9 5G SE özellikleri nelerdir? İşte gücünü Snapdragon 778G çip setinden alan telefonun özellikleri ve fiyatı!
Realme 9 5G SE, MediaTek Dimensity 810 işlemciden oluşuyor. İsmindeki “SE” yani “Speed Edition” (Hız versiyonu) kısaltmasıdır. 5G destekli olarak sunulan telefon, Adrone 642L GPU’dan oluşuyor.
6 GB RAM ve 128 GB depolama alanından oluşan telefon kutusundan Realme UI 2.0 ve Android 11 işletim sistemiyle çıkmıştır. Cihazın depolama alanı, microSD ile genişletilebiliyor.
Realme C55 Özellikleri ve Fiyatı
Haziran ayında piyasaya çıkan Realme C55, orta segmentin üzerinde özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, iPhone 14 Pro serisinde yer alan özel çentik tasarım Dynamic Island’a benzer Mini Capsule’den oluşuyor.
Realme 9 5G SE Özellikleri
Realme 9 5G SE, 6.6 inç ekrandan oluşuyor. Telefonun ekranının yenileme hızıysa 144 Hz’dir. Ayrıca 30 Hz ve 144 Hz olarak altı tazeleme hızı arasında geçiş yapılıyor. 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ekranıysa oyun oynamaya uygun şekle getiriliyor.
Telefonun ekranı, 1.080 x 2.412 piksel (20:9) çözünürlükten oluşuyor. Aynı zamanda 600 nit’e ulaşan zirve parlaklıkta vaad etmektedir. Cihaz 5.000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Telefonla birlikte adaptör de veriliyor.
30W hızlı şarj desteğinden oluşan telefonun büyük bataryası ve verimli çipseti yüksek performans sergilemesini sağlıyor. Bu sayede telefondan 19,5 saat video oynatılabiliyor.
Cihaz, üçlü kamera sistemiyle dizayn edilmiştir. Telefonun arka kamerası, 48 MP birincil kamera, derinlik sensörü ve makro kameradan oluşuyor. Telefondan video kaydı, 30 FPS 4K’da gerçekleştirilebiliyor.
Realme 9 5G SE’nin Selfie kamerasıysa 16 MP sensörden oluşuyor. Telefonda yer alan diğer özellikler; Bluetooth 5.2, kapasitif parmak izi okuyucu ve Wi-Fi 6 (ax)’dır.
Parmak izi sensörü, telefonun yan tarafına monte edilmiştir. Telefonun özellikleri genel olarak ele alındığında oyuncular için ideal olduğu net şekilde görülüyor.
Telefonda yer alan diğer özellikler:
- Manyetik indüksiyon sensörü,
- Jiroskop ölçer,
- Işık sensörü,
- Hızlanma sensörü,
- Yakınlık sensörüdür.
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5G destekli akıllı telefonlar neler? Son birkaç yılda akıllı telefonlar oldukça hızlı bir gelişim ivmesi yakaladı ve söz konusu durum, bağlantı teknolojileri için de geçerli.
Realme 9 5G SE Fiyatı
Realme 9 5G SE, kamera sistemi başta olmak üzere donanım açısından mükemmel özelliklerden oluşuyor. Profesyonel video ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilebildiği telefoni masmavi parıltı ve yıldızlı parıltı renk seçenekleriyle piyasaya çıkmıştır.
14 Mart 2022’de piyasa çıkan telefon fiyatları şöyledir:
- 6/128 GB: 17.999 TL
- 8/128 GB: 19.000 TL.
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