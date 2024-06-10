Redmi A3x Özellikleri ve Fiyatı

Redmi’nin geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni akıllı telefon modeli Redmi A3x, uygun fiyatlı bir telefon almayı düşünenler için zengin özellikler sunuyor. Henüz Türkiye’de aktif satışı başlamamış olsa da birçok kullanıcı Redmi A3x özellikleri ve fiyatını merak ediyor.

Biz de içeriğin devamında Redmi’nin A serisine katılan yeni A3x modeli ilgili detayları ele aldık. İşte, Redmi A3x’in özellikleri ve fiyatı!

Redmi A3x Özellikleri

6.71 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1650 px HD+ çözünürlük sunuyor.

Piksel yoğunluğu 268 PPI olan telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz olarak belirtiliyor.

Çizilmeye karşı dirençli cam, multi touch, DC Dimming gibi detaylarla zenginleştirilen ekranda koruma amaçlı Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor.

İşlemci tarafına baktığımızda telefonun Unisoc T603 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

8 çekirdekli bu işlemciye 3 GB LPDDR4X işlemci eşlik ediyor. 3-4-64 GB gibi farklı RAM seçenekleri sunuluyor.

Cihazda dahili hafıza kapasitesi 64 ve 128 GB şeklinde iki farklı alternatiften oluşuyor.

Hafıza kartı desteği bulunan telefonda 4.5 G destekleniyor.

Cihazın boyutları 168.4 x 76.3 x 8.3 mm olarak belirtilmiş.

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülüyor.

İşletim sistemi olarak Android 14 (U) kullanılmış.

Arka yüzeyde ikili kamera sistemi mevcut. Bunlardan ilki olan ana kamerada 8 MP çözünürlük sunuluyor.

Ön kamera 5 MP çözünürlüğe sahip.

5000 mAh bataryada hızlı ve kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

Cihazda Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 desteği mevcut.

Type-C girişli telefonda çift hat kullanma imkânınız var.

Redmi A3x Fiyatı

Redmi A3x 2024 yılının Mayıs ayında global olarak tanıtıldı. Cihazın Türkiye’de satışı henüz başlamadığı için TL olarak kesin bir fiyat bilgisi paylaşamıyoruz ancak Pakistan’daki satış fiyatından söz etmek mümkün.

18.999 PKR gibi bir etiketle listelenen A3x’in bu fiyata göre dolar karşılığının yaklaşık 69 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da TL olarak 2.226 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu rakam 4.500 TL bandına yükseliyor.

Bu bilgiler ışığında anlıyoruz ki: Uygun fiyatlı, günlük hayatta işinizi görecek bir telefon arıyorsanız Redmi A3x sizin için mantıklı bir seçenek olabilir.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de satışa çıktığında almak ister misiniz? Fiyat/ performans ürünü olarak değerlendiriyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!