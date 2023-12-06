Redmi Book 14 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, birkaç gün önce düzenlediği bir etkinlikte Redmi Book 14 isimli laptopu tanıttı. Fiyat performans açısından teknoloji severlerin gözünde olumlu izlenim bırakan bu cihaz hem günlük hem de iş için kullanıma uygundur.

Teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken bu cihazın özelliklerini sizler için ele aldık. İşte Redmi Book 14 özellikleri!

Redmi Book 14 Özellikleri

Ekran: 14 inç, 120 Hz, %100 sRGB, 2,8K (2880 x 1800 piksel), 300 nit

Kamera: 1080p

Bağlantı: Bluetooth 5.2, 2 x USB Type-A 3.2 Gen1, 1 x USB 2.0, Wi-Fi 6E, 1 x HDMI 2.1

Depolama: 512 GB PCle 4.0 SSD

İşlemci: Intel i5 12500H

RAM: 16 GB (LPDDR5-5200 MHz)

GPU: Intel Iris Xe

Batarya: 56 Wh (100W hızlı şarj)

İşletim sistemi: Windows 11

Bağlantı: Bluetooth 5.2, 1 x HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, 1 x USB 2.0, 2 x USB Type-A 3.2 Gen1

Redmi Book 14, Intel i5 12500H işlemciden oluşuyor. Redmi’nin bu yeni laptopu Intel Iris Graphics GPU, 16 GB RAM ve 512 GB SSD’e sahiptir. 120 Hz yenileme hızından oluşan cihaz, 2.8K 14 inç Retina ekranla donatılıyor.

11 saatlik pil ömrüyle kullanışlılığını ortaya koyan laptop, alüminyum kasalı olarak tasarlanmıştır. İnce olmasından dolayı mobil çalışmaya çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Laptopun dikkat çeken özellikleri arasında yüksek kaliteli stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği ve Wi-Fi 6’ya sahip olması yer alıyor.

14 inç panel ve 2880 x 1800 piksel çözünürlük sunan ekran sayesinde canlı ve net şekilde dijital içerikler görüntülenebiliyor. %100 sRGB desteği sunan cihazın renk üretimi de üst seviyelerdedir. Redmi Book 14, TÜV Rheinland sertifikasına sahiptir. Mavi ışık filtreli laptop, 300 nite kadar da parlaklık sunmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz Intel işlemcisi, toplam 14 çekirdek ve 4,5 GHz’e varan saat hızına sahiptir. Bu işlemci, en çok kullanılan ofis programlarını sorunsuzca çalıştırabiliyor.

Oyunların çalıştırılmasında da etkin rol oynuyor. CPU’su 512 GB SSD ve 16 GB RAM tarafından destekleniyor. Intel Iris Graphics isimli grafik kartı da oyunlarda muhteşem performans sergiliyor.

Redmi Book 14 Fiyatı

Redmi Book 14, birçok amaç için kullanılabilir. Basit ofis uygulamalarından tutunda 3D programlama, video düzenleme ve görüntü işlemeye kadar birçok işlem için kullanılabilir. Çok fazla bağlantı noktası bulunmaktadır.

USB A aracılığıyla harici sabit sürücü, klavye ve fare laptopa bağlanabiliyor. Laptopta HDMI 2.1 bağlantı noktası, Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir adet USB A 2.0 bağlantı noktası ve iki adet USB A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor.

Donanım anlamında teknoloji severlerden tam not alan bu cihazın fiyatı 22.586,29 TL’dir.