Redmi Note 15 Pro vs Galaxy A37 20 Bin TL'ye Hangisi Alınır?

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G teknik özellikleri itibariyla birbirlerine doğrudan rakip diyebiliriz. Bu içeriğimizde bu iki akıllı telefonu karşılaştıracağız ve hangisini satın almanız gerektiğini anlatacağız. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy A37 Redmi Note 15 Pro 5G Ekran Boyutu 6,7 inç 6,83 inç Ekran Teknolojisi AMOLED AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1280 x 2772 piksel Yenileme Hızı 120Hz 120Hz İşlemci Exynos 1480 (4nm) Dimensity 7400 Ultra (4nm) Arka Kamera 50 MP ana kamera 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera 5 megapiksel makro kamera 200 MP ana kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 12 MP 20 MP Batarya Kapasitesi 5000 mAh 6580 mAh Hızlı Şarj 45W 45W RAM 8 GB 8 GB Depolama 256 GB 256 GB Ağırlık 196 gram 210 gram

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A37'de 6,7 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızlarını ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran bulunuyor. Redmi Note 15 Pro 5G ise 6,83 inçlik, 120Hz tazeleme hızına ve 1280 x 2772 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla geliyor.

120Hz yenileme hızı 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Öte yandan AMOLED ekran ise LCD'ye göre daha canlı renkler sunuyor. Aynı zamanda siyah rengi gerçeğe en yakın tonlarda gösterebiliyor.

İki akıllı telefonun ekran özellikleri temelde benzer olsa da ekran boyutlarının ve çözünürlüğünün biraz daha fazla olması nedeniyle Redmi Note 15 Pro 5G'nin bir adım daha öne çıktığını söyleyebiliriz.

Kazanan: Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün daha yüksek olması nedeniyle Redmi Note 15 Pro 5G.

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G'nin İşlemcileri Nasıl?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu şüphesiz telefonların işlemci performansları. Bu kapsamda Redmi Note 15 Pro 5G'de MediaTek'in Dimensity 7400 Ultra yongası kullanılıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu donanım, 5 nm veya daha eski işlemcilere göre daha yüksek performans sunuyor ve daha verimli çalışıyor. Oyun performansına baktığımızda ise Genshin Impact'i 50-60 FPS arasında çalıştırdığını görebiliyoruz.

Galaxy A37'de ise Samsung'un kendi üretimi Exynos 1480 yongası mevcut. Bu donanım da 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. İşlemcinin aynı oyunda 45-50 FPS arasında bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Hatta zaman zaman 60 FPS'yi gördüğü de oluyor. Ancak aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde FPS değerinin 30'a kadar düştüğünü de söylemek mümkün.

Kazanan: İki telefon da oyunlarda başarılı ve gayet akıcı bir deneyim sunabiliyor. Ancak Redmi Note 15 Pro 5G'nin performansının daha stabil olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Xiaomi'nin telefonu işlemci performansında daha önde gibi görünüyor.

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl?

Galaxy A37'de 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Redmi Note 15 Pro 5G ise 200 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine ev sahipliği yapıyor.

Samsung'un telefonunda ek olarak bir makro sensör bulunsa da genel kamera performansını belirleyen tek etken bu değil. Yani Redmi Note 15 Pro 5G'nin 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olması özellikle düşük ışıkta ve detay yakalamada daha başarılı sonuçlar verdiği şeklinde yorumlanabilir.

Kazanan: 200 megapiksel ana kameraya sahip olması nedeniyle Redmi Note 15 Pro 5G.

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G'nin Batarya Özellikleri Nasıl?

İki model arasındaki fark batarya tarafında biraz daha netleşiyor. Zira Redmi Note 15 Pro 5G'de 6.580 mAh ve Galaxy A37'de ise 5.000 mAh'lik bir pil mevcut. Aynı zamanda iki model de 45W hızlarında şarj olabiliyor. Yani Xiaomi'nin akıllı telefonu daha büyük bir bataryaya sahip diyebiliriz.

Kazanan: Daha büyük bir bataryaya sahip olması nedeniyle Redmi Note 15 Pro 5G.

Galaxy A37 ve Redmi Note 15 Pro 5G'nin Fiyatları Kaç TL?

Galaxy A37'yi an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 21.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Buna karşılık Redmi Note 15 Pro 5G ise 22.998 TL'den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Yani Samsung fiyat tarafında bir adım daha öne çıkıyor.

Kazanan: Fiyatının daha uygun olması nedeniyle Galaxy A37.

Galaxy A37 mi Redmi Note 15 Pro 5G mi Hangi Telefonu Satın Almalısınız?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi testlerin çoğunda Redmi Note 15 Pro 5G önde. Eğer performansı ön plana koyuyorsanız Redmi Note 15 Pro 5G'yi tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Fiyat konusuna da çok fazla takılmamak gerekiyor. Zira iki model arasındaki fiyat farkı sadece 1.000 TL seviyesinde. Bu farkı ödeyerek hem daha güçlü kameralı hem de daha güçlü bataryalı bir model satın almış olacaksınız.

Tabii burada Galaxy A37'nin hakkını yememek lazım. Bu model de kendi fiyatına göre gerçekten iyi bir performans sunuyor. Ancak mevcut şartlarda cihazı doğrudan Redmi Note 15 Pro ile karşılaştırdığımızda biraz daha geri planda kaldığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bugün iki ürün arasında kalsam bataryası ve kamerası nedeniyle Redmi Note 15 Pro 5G'yi tercih ederim. Şahsen benim için pil performansı çok önemli. Zira şu anda kullandığım telefonu günde iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Hatta bu bazen üçe bile çıkabiliyor. Bu nedenle Redmi Note 15 Pro 5G'ye daha yakın olduğumu söyleyebilirim.