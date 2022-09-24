Aksiyon ve macera yüklü yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan Brutal Legend, sürükleyici anlara ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Headlander, Massive Chalice, Broken Age, The Cave gibi oyunlar ile oyun dünyasında adından söz ettiren Double Fine Productions yepyeni oyunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda yayınladığı Brutal Legend isimli aksiyon oyunu ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran geliştirici ekip, Steam üzerindeki satışlarını da artırıyor. 2013 yılında Steam'de bilgisayar platformu için lansmana çıkan Brutal Legend açık dünyası ile geniş bir içeriği dilediğimiz gibi deneyimleme şansı veriyor. Aksiyon ve macera yüklü savaşlar ile gerilim dolu bir dünyayı karşıma çıkaran oyun, Yüzüklerin Efendisi tarzında bir oynanışa sahip. Çeşitli yaratıkların yer aldığı yapımda birbirinden farklı karakter modellemeleri de mevcut. Destansı müzikler eşliğinde keşfedeceğimiz oyunda farklı oynanış modlarında da mücadele edebileceğiz.

Brutal Legend Özellikleri

Destansı müzikler,

Farklı karakterler,

Çeşitli yaratıklar,

Açık bir dünya,

Gerçek zamanlı strateji mekanikleri,

4v4 mücadeleler,

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dil seçenekleri,

75 farklı müzik grubundan 108 parçanın yer aldığı Brutal Legend'da çeşitli karakterleri deneyimleyecek, arkadaşlıklar kurabilecek, çeşitli alanlarda farklı savaşlarda mücadele edeceğiz. 4v4 savaşlara dahil olacağımız oyunda hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları deneyimleyebileceğiz. Klasik bir oynanış dünyasına sahip olan yapımda mekanikler oldukça sağlam bir yapıda karşımıza çıkacak. Çeşitli silah modellerinden de faydalanacağımız oyunda alışılmışın dışında pek çok karakter olacak. Gece ve gündüz döngüsü eşliğinde açık dünya da mücadele edeceğimiz oyunda ses efektleri oldukça etkileyici bir yapıda karşımıza çıkacak.

Brutal Legend İndir

2013 yılından bu yana Steam üzerinde satışlarına devam eden yapım, oyuncular tarafından epey beğenildi. Steam'de 'çok olumlu' olarak ifade edilen yapım, beğenileri kazanmaya da devam ediyor.

Brutal Legend Minimum Sistem Gereksinimleri

OS:Windows XP SP3

Processor:Intel Core 2 Duo at 2.2 GHz, or AMD Athlon 64 at 2.2 GHz

Memory:1 GB RAM

Graphics:512 MB GeForce 220, Radeon 4550, Intel HD 3000 Graphics

DirectX®:9.0c

Hard Drive:8 GB HD space

Sound:DirectX Compatible Sound Card

Other Requirements:Broadband Internet connection

Brutal Legend Önerilen Sistem Gereksinimleri