Bloodborne PSX ile aksiyon rpg türünde popüler PlayStation oyunu Bloodborne PC'ye geldi! Bloodborne PSX Demake, Windows PC'lere ücretsiz indirilebiliyor.

Erkan Calp - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bloodborne PSX, sevilen PlayStation oyunlarından Bloodborne’u PC’de oynamak isteyenlere özel hazırlanmış hayran yapımı.

Windows PC kullanıcıları için ücretsiz indirilebilir olan aksiyon rol yapma oyunu, PlayStation 1 (PS1) grafikleriyle bizleri karşılıyor. 13 aylık bir süre içinde geliştirildiği söylenen oyun, Bloodborne Demake olarak geçiyor.

Bloodborne PC İndir

Bloodborne, Sony tarafından 2015 yılında PlayStation 4 için yayınlanan aksiyon rpg oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan arpg oyun PC platformuna portlanmış olarak Bloodborne PSX Demake adıyla çıkış yapıyor. Modern grafikler ve görseller yerine ilk PlayStation oyunlarını anımsatan görsellerle merhaba diyerek biraz üzse de Bloodborne’u bilgisayarda oynamak için sabırsızlıkla bekleyenlerin beğenisi kazanacak gibi görünüyor. Çünkü PS4 orijinalliği bozulmadan yalnızca retro his yaratmak için ufak değişiklikler yapılmış.

Demake, Bloodborne deneyimini 90’lar tarzında yeniden yaşatmak için oyuncuları Viktorya dönemi gotik şehri Yharnam’a götürüyor. İlginç oyun özelliklerinden birkaçı, 10’dan fazla avcı silahı ve hızlı adım atma ve savuşturma gibi hareketleri kullanma yeteneğimizin olması. Hatta orijinal oyundan molotof kokteylleri, kan şişeleri ve başka özellikler de görüyoruz.

Kanla ıslanmış yolları, her köşesinin arkasına gizlenmişi tarifi mümkün olmayan vahşetlerle dolu Viktorya dönemin ait gotik şehirde düşmanlarınızı yok etmek için stratejik aksiyon savaş sistemiyle 10’dan fazla benzersiz avcı silahını kullanıyorsunuz. RPG ve aksiyon türünü harmanlayan oyunun kontrollerine de değinmek gerek çünkü Bloodborne Demake hem klavye hem de gamepad ile oynama seçeceği sunuyor.

Bloodborne Nasıl Oynanır?

Hareket etmek için W, A, S ve D tuşlarını kullanıyorsunuz.

Kamera döndürmek için sol ve sağ okları kullanıyorsunuz.

Sağdan saldırmak için yukarı, soldan saldırmak içinse aşağı oka basıyorunuz.

E tuşu kilit açma ve etkileşime girmenize imkan veriyor.

Öğeleri hızlıca kullanmak için R tuşunu basıyorsunuz. Tab tuşu, öğeler arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor.

Yana kaçmak için boşluk, hızlı koşmak için shift’e basın.

Oyunu duraklatmak için Escape, geri dönmek için Q tuşlarını kullanıyorsunuz.

Menüde gezinmek için ok tuşları, seçim için Enter’a basıyorsunuz.

Bloodborne, üçüncü şahıs kamera açısından oynanan hızlı rol yapma oyunu ve Souls serisi özellikle de Demon’s Souls ve Dark Souls’daki öğelere benzer öğeler içeriyor. Oyuncular Yharnam’ın yıkık dökük gotik dünyasında farklı konumlarda yollarını ararken boss’lar dahil farklı türde düşmanlarla savaşıyor, farklı şekillerde kullanılabilen öğeleri topluyor, kısayolları keşfediyor, ana hikaye boyunca ilerliyor.

Oyunun başlangıcında oyuncular Hunter yani Avcı karakterlerini oluşturuyor. Cinsiyeti, saç modeli, ten rengi, vücut şekli, sesi ve göz rengi gibi karakterin temel detaylarını belirliyorlar ve karakterin hikayesini sağlayan ve başlangıç özelliklerini belirleyen Origin adında bir sınıf seçiyorlar. Orijinin, karakterin geçmişini göstermek, istatistiklerini değiştirmek dışıda oynanış üzerine bir etkisi yok.

Oyuncular, Yharnam dünyasına yayılmış sokak lambalarıyla etkileşime girerek Hunter’ Dream olarak bilinen güvenli bölgeye dönebiliyor. Lambalar karakterin sağlığını yeniliyor ancak düşmanlarla tekrar karşılaşmak zorunda bıraktırıyor. Karakter öldüğünde son lambanın bulunduğu yere geri dönüyor; yani lambalar hem yeniden doğuş noktaları hem de kontrol noktaları.

Yharnam’dan ayrı olarak konumlandırılan Hunter’s Dream, oyunun bazı temel özelliklerini oyuncuya sunuyor. Oyuncular, habercilerden silah, giysi, sarf malzemeleri gibi faydalı öğeler satın alabiliyor. Doll ile konuşarak karakterlerinin seviyesini, silahları veya diğer şeyleri yükseltebiliyor. Yharnam ve oyundaki diğer tüm konumların aksine oyunda düşmanların bulunmadığı tek konum olduğundan tamamen güvenli olarak kabul ediliyor. Son iki boss savaşı oyuncunun isteği doğrultusunda Hunter’s Dream’de gerçekleşiyor.

Bloodborne’un Yharnam dünyası birbirine bağlı bölgelerle dolu kapsamlı bir harita. Yharnam’ın bazı bölgeleri ana yerlere bağlı değil ve oyuncunun Hunter’s Dream’deki mezar taşları aracılığıyla ışınlanmayı gerektiriyor. Oyunculara ilerlerken birçok seçenek sunuluyor ancak genellikle hikaye üzerinden ilerlemek için kullanılan ana yol kullanılıyor.

Bloodborne PC oyuncuları için hazırlanan Bloodborne PSX Demake’de oyuncular Yharnam şehrine yolculuk ediyor ve Huntsman, Hunting Dogs, Skeletal, Puppet ve çok daha fazlası dahil tanınan Bloodborne düşmanlarıyla karşılaşıyor.

Bloodborne PSX indirmeden önce oynanış videosunu aşağıdan izleyerek oynanışa dair fikir sahibi olabilir, yukarıdaki Bloodborne PSX İndir butonuna tıklayarak oyunu ücretsiz olarak PC’nize indirip oynayabilirsiniz: