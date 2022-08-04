Joker 2'nin Gösterime Gireceği Tarih Belli Oldu

Warner Bros. Picture, bugün Joker 2'nin yayınlanacağı tarihi açıkladı. Son yılların en sevilen filmleri arasında yer alan Joker'in devam filmi 4 Ekim 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Filmin resmi adı Folie a Deux olarak açıklandı. Joker 2'nin yönetmeni Todd Philips'in açıklamalarına göre sevilen oyuncu Joaquin Phoenix yeniden Joker karakterini canlandıracak.

Joker 2 Yeniden Oscar Kazanmaya Geliyor

Joker filminin 1 milyar dolarlık gişesi ve topladığı sayısız ödül sonrasında devam filminin gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.

2019 yılında büyük sükse yaratan Todd Philips imzalı Joker filmi, ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını getirmişti. Serinin devam filmiyle yeniden Oscar'lara aday olmak isteyen Todd Philips, bir çizgi roman filminin ne kadar iyi işlenebileceğini kanıtlamak istiyor. Joker 2'de ilk filmin senaristi Scott Silver da görev alacak.

Şimdilik Joker'in hikayesinin nasıl devam edeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. İlk filmde çizgi romanlara sadık kalmayan Scott Silver'ın yine özgün bir senaryoyla karşımıza çıkması bekleniyor.