Rolls-Royce Arcadia Droptail Özellikleri ve Fiyatı

Rolls-Royce’un üst segmente yönelik olarak geliştirdiği ve birbirinden lüks detaylarla donattığı yeni otomobili Arcadia Droptail yüksek fiyat etiketi ile dikkat çekti.

Markanın özel tasarım şirketi Coachbuild tarafından tasarlanan model üstünde tam 4.5 yıl çalışıldı. Tavanı komple çıkartılabilen aracın diğer özellikleri de oldukça etkileyici!Bu yazımızda Rolls-Royce’un yeni ve eşsiz tasarımını tüm detayları ile ele alıyoruz!

Rolls-Royce Arcadia Droptail Özellikleri

Singapur’da yaşayan aşırı zengin bir müşteri tarafından Coachbuild’e yapılan bir başvuru sonucu bu araç kişiye özel tasarlandı. Aracın sloganı ‘yeryüzündeki cennet’ olarak paylaşıldı.

Müşteriye gösterişli bir tören eşliğinde teslim edilen araçta 233’ün üstünde ahşap parça kullanılmış. Otomobilin en önemli özelliği tavanın tamamen çıkarılabiliyor olması.

2 yılda tasarlanan ve 5 ayda üretilen bu modelden dünyada sadece 4 adet olacağı bilgisi paylaşıldı. Aracın dış tasarımında kullanılan beyaz boyanın içinde ışık altındayken parlayan gümüş partiküller bulunuyor.

Arka kısmında kullanılan ahşap parçaları iç tasarımda dikkat çeken ahşap döşemeler tamamlanıyor. Bu parçaların hazırlanması yaklaşık 8000 saat sürmüş ve her biri ince işçilikle hazırlanmış.

Koltuk döşemelerinde kullanılan kahverengi tonu ise ahşap detaylarla bütünlük oluşturmayı başarıyor. Ön konsola baktığımızda toplam 119 yüzeyden oluşan bir saat tasarımı görüyoruz.

Paslanmaz çelik bir RR logosu bu saat üstünde yer alıyor. El işçiliğiyle üretilmiş özel bir tasarım. Droptail olarak geçen araçta 6.6 litrelik V12 motoru kullanılmış. Bu sayede 600 beygir gücüne ulaşabiliyor.

Araçta odaklanılan nokta hız ve performanstan ziyade konfor. Bu da müşterinin özel talepleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla daha güçlü ve hızlı yerine konforlu ve akıcı bir sürüş deneyimi hedef alınıyor.

Singapur’da sağ tarafta direksiyon kullanımı yaygın olmasına rağmen müşteri özellikle direksiyonun sol tarafa konumlandırılmasını istemiş. Yukarıdan baktığınızda aracın arka tarafı adeta kaput gibi gözüküyor.

Rolls-Royce Arcadia Droptail Fiyatı

Aracın resmi fiyatına dair bir açıklama yapılmadı ancak dudak uçuklatacak seviyede olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Paylaşılan bilgilere göre 30 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en pahalı otomobilini incelerken kemer kilitlerinden kapı kollarına kadar varan incelikle işlenmiş her detay adeta göz kamaştırıyor.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Dünya gözüyle Rolls-Royce Arcadia Droptail’i yolda görmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!