Samsung Bixby Tuşu Kapatma, İptal ve Remap Nasıl Yapılır? (S8 ve Note 8)

Bu blog yazımızda Samsung S8 ve Note 8 cihazda Bixby tuşu kapatma veya iptal etme dışında bu tuşa işlev kazandırmanın yolundan bahsedeceğiz. Siri’den çok daha etkili bir sanal asistan olarak karşımıza çıkan, yakında Türkçe de konuşacak Bixby’ye özel tuşu nasıl özelleştireceğinizi adım adım anlatıyoruz.

İlli kez Samsung Galaxy S8’de gördüğümüz, Galaxy Note 8’de de var olan Bixby tuşu, bildiğiniz üzere asistanla hızlıca etkileşime girmenizi sağlıyor. iPhone’da Home tuşuna basarak yaptığınızı Samsung’un yeni telefonlarında Bixby özel tuşa basarak gerçekleştiriyorsunuz. Şu anda Türkçe konuşamadığından pek ilgi görmeyen ancak Türkçe dil desteği kazandığında Siri’den çok daha yetenekli olmasıyla sanal asistanları seven kullanıcıların favorisi olacağını düşündüğüm Bixby için ayrılan özel tuş çok iyi düşünülmüş olsa da konumu itibarıyla pek sevilmedi. Sıklıkla kullanılan ses tuşlarının hemen altında kendine yer bulan Bixby tuşuna yanlışlıkla basma olasılığınız oldukça yüksek. Neyse ki, Bixby tuşu iptal etme, kapatma şansına sahipsiniz. Şu anda Samsung, bu tuşa ek bir işlev kazandırma seçeneğini sunmuyor olsa da bir uygulamayla onu da çözebiliyorsunuz.

Bixby Tuşu Kapatma / İptal:

Özellikle ilk kullanımda sorun olan Bixby tuşunu iptal etmek, kapatmak isterseniz yapmanız gereken şey çok basit.

Ana ekranda parmağınızı sürükleyerek Bixby Home sayfasını görüntüleyin.

“Hello Bixby" sayfasında üç noktaya ardından Ayarlar’a dokunun.

Bixby Ayarları menüsünde aşağılarda “Bixby Tuşu”nu bulun. Burada “Hiçbir şey açma”yı seçin. Geri dönüp Ses altında “Bixby Voice”u da kapalı konuma getirin.

Bixby tuşunu devre dışı bırakmanın bir yolu da; Hello Bixby sayfasında çark simgesine dokunup Bixby tuşu kapalı konuma getirmek.

"Not: Bixby tuşu kapatma seçeneği aktif değilse, Galaxy Apps’e girip Bixby Home’u aratıp/bulup güncelleyin."

Bixby Tuşu İşlevini Değiştirme (Remap Bixby Button):

Samsung, Bixby tuşunu devre dışı bırakmamıza izin verse de işlevini değiştirme seçeneği sunmuyor. Neyse ki; Kullanıcıların bu sorununa çözüm getiren üçüncü parti uygulamalar mevcut. Google Play’de “Remap Bixby Button” olarak arama yaparak Bixby tuşuna yeni işlev kazandıran onlarca uygulama bulabilirsiniz. Bu uygulamalardan bazıları ücretli, bazıları ücretsiz ancak sıkıntılı çalışıyor, bazıları ise root yetkisi gerektiriyor. Bizim önereceğimiz uygulamanın ismi “Bixby Button Remapper”.

Uygulamayı açtığınızda öncelikle Bixby Remapper’ı açık konuma getiriyorsunuz. Sonrasında bu tuşa bastığınızda gerçekleştirilmesi gereken görev atıyorsunuz. Seçenekler arasında; Uygulama açma, Google Now’ı başlatma, Kamerayı açma, Güç menüsünü gösterme, Bildirimler paneline ulaşma, Geri - Ana Ekran ve Son Uygulamalar tuşunu atama, El Fenerini açma, Rahatsız Etme moduna geçme var. Bu arada Bixby Remapper’ı etkinleştirdiğinizde Bixby uygulaması kullanılmaz oluyor. Bixby uygulamasına girmek için uygulamayı kapatmanız yeterli oluyor.