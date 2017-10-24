Bixby Button Remapper, Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Bixby tuşu kapatma/iptal ve atama için kullanılabilecek en iyi ücretsiz uygulama. Galaxy Note 8 kullanıcısı olarak Bixby tuşu kapatma şansına sahipsiniz ancak bu tuşa Bixby dışında bir işlev kazandırmanıza Samsung tarafından izin verilmiyor. Root’suz çalışan bu uygulama tam bu noktada işinize yarayacak.

Samsung Galaxy Note 8’in belki de tek beğenilmeyen yanı; Ses tuşlarının hemen altına konumlandırılmış sana asistan Bixby tuşudur. Ses ayarı yaparken yanlışlıkla sanal asistanın uyandırılması durumuna Samsung tarafından çözüm geldi; Bixby tuşu kapatma seçeceği geldi. Bu durumda işlevsiz olan, boş yere duran tuşa işlev kazandıran uygulamalardan biri Bixby Button Remapper.

Root gerektirmemesinin, ücretsiz olmasının yanında basitliği ve performansıyla tercih edilebilecek uygulamada 2 farklı mod yer alıyor. More Stable modu, cihazın performansını olumsuz yönde etkilememek için dikkatlice tasarlanmış. No Delay modu ise diğer Bixby tuşu yapılandırma uygulamaları gibi çalışıyor ve daha fazla işlemci gücü harcıyor.

Uygulama ile Bixby tuşuna birçok işlev kazandırabiliyorsunuz. Herhangi bir uygulamanın açılmasını sağlama, Google Now açma, Kamera açma (Kamerayı zaten güç tuşuna çift dokunarak açmak mümkün), Güç menüsüne erişim, ayrı ayrı Geri - Ana Ekran ve Son Uygulamalar tuşu ve Bildirim panelini açma, Rahatsız etme moduna geçme, El fenerini açma gibi işlevleri tek dokunuşla Bixby tuşuna atamanız mümkün. Tabii ki Bixby Remapper’ı tamamen kapatma seçeceği mevcut.

Bixby Button Remapper Özellikleri: