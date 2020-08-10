Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Samsung Galaxy S20 Ultra (Karşılaştırma)

Samsung Note 20 Ultra Galaxy Note serisinin, S20 Ultra Galaxy S serisinin en üst modeli. Bu nedenle Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra karşılaştırması kullanıcılar tarafından en çok yapılan aramaların başında geliyor. İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile S20 Ultra arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra

Tasarım

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 Ultra modeli metal ve cam tasarım, kavisli kenarlar, ekranlarının üst orta kısmında delik çentik ve arkada sol üst köşeye hizalanmış kamera kurulumu ile geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra’dan biraz farklı bir görünüme sahip. Daha kare hatlara sahip, S Pen kalemle geliyor ve arkada daha belirgin bir kamera sistemine sahip. Bu sırada Galaxy S20 Ultra yuvarlak kenarlarıyla Note ile neredeyse aynı tasarımda ancak arka tarafta daha geniş bir kamera sistemi bulunuyor. İki modelde de microSD yuvası, USB-C portu var, 3.5mm kulaklık girişi yok, IP68 sertifikası mevcut. Galaxy S20 Ultra Note 20 Ultra’ya göre daha büyük ve ağır. Note 20 Ultra, 164.8 x 77.2 x 8.1mm boyutlarında ve 208g ağırlığında iken, S20 Ultra, 166.9 x 76 x 8mm boyutlarında ve 220g ağırlığında.

Ekran

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve S20 Ultra, HDR10+ sertifikalı, 120Hz yenileme hızına sahip Sonsuz-O Dinamik AMOLED ekrana sahipken, Note 20 Ultra’nın ekranının daha parlak olduğu söylendi. Galaxy Note 20 Ultra da S20 Ultra da 6.9 inç ekrana sahip. İki model de Quad HD+ çözünürlüğe sahip. Note 20 Ultra ekranı 6.9 inç, 3088 x 1440 (496ppi) ve 120Hz yenileme hızını desteklerken; Galaxy S20 Ultra ekranı 6.9 inç, 3200 x 1440 (509ppi) ve 120Hz yenileme hızını destekliyor.

Donanım ve Teknik Özellikler

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve S20 Ultra, ekran altı parmak izi sensörü, 5G ve LTE model seçenekleri ve microSD kart ile genişletilebilir depolama ile geliyor. Note 20 Ultra, Qualcomm Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 işlemciden güç alırken; S20 Ultra, Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 üzerinde çalışıyor. RAM ve depolama açısından, Note 20 Ultra 5G 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile birlikte 8GB RAM’e sahip. Türkiye’de şu anda sadece 256GB modelin satıldığını belirtmek gerekir. S20 Ultra, 5G modelinde 512GB depolama alanı ile 16GB RAM sunarken, 4G modeli 12GB RAM ve 128GB ve 256GB depolama alanına sahip. Türkiye’de S20 Ultra’nın da tek modeli (128GB) satışta. Note 20 Ultra, S Pen işlevselliğinin yanı sıra DeX’i kablosuz olarak bağlama yeteneği ile öne çıkıyor, ayrıca yerleşik Ultra Geniş Bant teknolojisine sahip.

Batarya

Samsung Galaxy Note 20 Ultra’da 4500 mAh batarya (pil) bulunurken, S20 Ultra 5000 mAh bataryadan güç alıyor. İki model de kablosuz şarj ve hızlı şarjı destekliyor.

Kameralar

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 12MP ultra geniş açılı sensör, 108MP geniş açılı sensör ve 12MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Ayrıca 50X zoom ve 5x optik sağlamaya yardımcı yerleşik lazer otomatik odaklı sensör de bulunuyor. Galaxy S20 Ultra, 12MP ultra geniş sensör, 108MP geniş açılı sensör ve 48MP telefoto sensöründen oluşan dörtlü arka kamera sistemine sahip. Aynı zamanda DeptVision sensörü, 100X zoom yeteneğine sahip. Note 20 Ultra, S20 Plus gibi 10MP ön kameraya sahipken, S20 Ultra’da 48MP ön kamera bulunuyor.

Fiyat

Samsung Galaxy S20 Ultra piyasaya ilk çıktığında fiyatı 11.999 TL idi, şu anda Samsung Türkiye Mağazası'nda 12.499 TL fiyat etiketiyle satışta. Note 20 Ultra fiyat olarak yurt dışında S20 Ultra ile S20 Plus arasına konumlandırılsa da Türkiye’de en pahalı model. Türkiye’de Note 20, iki model arasına konumlandırılıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra Ekran 6.9", 3088 x 1440 (496ppi), 120Hz 6.9", 3200 x 1440 (509ppi), 120Hz Boyut ve Ağırlık 164.8 x 77.2 x 8.1mm, 208g 166.9 x 76 x 8mm, 220g İşlemci Snapdragon 865+/Exynos 990 Snapdragon 865/Exynos 990 Bellek ve Depolama 12GB/8GB RAM 128GB/256GB/512GB Depolama 16GB/12GB RAM 128GB/256GB/512GB Depolama Kamera 12MP + 108MP + 12MP (Arka) 10MP (Ön) 12MP + 108MP + 48MP + DepthVision (Arka) 48MP (Ön) Batarya 4500 mAh 5000 mAh Yazılım Android 10 Android 10 Fiyat 12999 TL 12499 TL

Sonuç

Kağıt üzerinde, Galaxy S20 Ultra Note 20 Ultra’dan daha fazla RAM ve daha büyük pil kapasitesi sunarak en iyi donanım özelliklerine sahip cihaz olmaya devam ediyor ancak Note 20 Ultra’nın Snapdragon 865 Plus işlemci, S Pen ve Ultra geniş bant teknolojisini de unutmamak gerek. Note 20 Ultra’nın kamerası da S20 Ultra’dan daha iyi ve S20 Ultra kadar büyük ve ağır değil.