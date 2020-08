Samsung Galaxy Note 20 serisi geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, her ikisi de harika telefonlar. Yurt dışı fiyatı da pahalı olan Note 20 Ultra, daha hızlı yenileme hızınıa sahip daha büyük ekran, daha büyük batarya ve microSD kart yuvası ile geliyor. S Pen kalemiyle kullanıcıları çeken Galaxy Note serisinin yeni üyesi Note 20 Ultra’nın özelliklerinin yanı sıra gizli özelliklerinden de bahsetmek gerek. Samsung’un üzerinde durmadığı Galaxy Note 20 Ultra özellikleri diğer bir deyişle Galaxy Note 20 Ultra gizli özellikleri blog yazımızda.

Samsung Galaxy Note 20 Gizli Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 serisi, 5 Ağustos’da online düzenlenen Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı, lansman bitmeden Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra özellikleri ve fiyatını aktarmıştık. Türkiye fiyatı 12.999 TL olan Galaxy Note 20’nin kutu açılımı videosu ile de karşınıza çıkmıştık. Şimdi sıra Samsung’un tanıtım etkinliğinde bahsetmediği Galaxy Note 20 Ultra özelliklerinden bahsetmeye geldi. İşte kaçırmamanız gereken 7 gizli Galaxy Note 20 Ultra özelliği:

Daha Hızlı Ekrandan Yararlanın

Note 20 Ultra, 120Hz’e kadar değişken ekran yenileme hızına sahip. Bu, telefonunuzun uzun bir e-postayı okumak veya web sitesinde gezinmek gibi bir şey yaptığınızda algılaması ve daha hızlı yenileme hızı kullanarak kaydırma deneyimini akıcı hale getirmesi anlamına geliyor. Sadece bir fotoğrafa baktığınızda veya çok fazla ekran hareketi gerektirmeyen başka bir şey yaptığınızda Note 20 Ultra, bu değeri varsayılan olarak 60Hz yenileme hızına düşürüyor. Telefonun Hareket Pürüssüzlüğü (Motion Smoothness) özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bunun için Ayarlar - Ekran - Hareket Pürüssüzlüğü’nü açın ve Uyarmalı’nın seçildiğinden emin olun. Samsung’un da belirttiği gibi, artan yenileme hızı daha fazla pil tüketir.

S Pen Kaleminizi Unutmayın

Note’un S Pen kalemi en iyi özelliklerinden birisidir ve telefonun tercih edilme nedenlerinin başında gelir. Bu kalemi kolaylıkla kaybedebilirsiniz. S Pen’inizi kaybetmek istemiyorsanız, Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - S Pen’e gidip Çıkarma bölümüne gelin ve Kalem yakınlık uyarısı seçeneğini açık konuma getirin. Artık S Pen’inizi masanın üzerinde bıraktığınızda veya koltuk minderinin arasına düştüğünde, uzaklaştığınız anda telefonunuz bip sesi çıkararak sizi uyaracak.

Her Zaman Açık Ekranı Ayarlayın

Her Zaman Açık Ekran (Always On Display ya da kısa adıyla AOD), Android telefonların en sevilen özelliklerinden birisidir. AOD açıkken, telefonunuzu uyandırmak veya kilidini açmak zorunda kalmadan saati kontrol edebilir, bildirimleri ve pil yüzdesini görebilir, müzik kontrolünü sağlayabilirsiniz. Note 20’de de Her Zaman Açık Ekran özelliği var ancak bu bilgileri görmek için telefonunuzun ekranını uyandırmanız gerekiyor. Bunu değiştirmek için, Ayarlar - Kilit Ekranı - Her Zaman Açık Ekran’a giderek açık konuma getirmek yerine yazıya dokunarak özelleştirme ekranını açın. Her ayar ve bölümü gözden geçirin. Saat stili, renk, programlama ayarlarını yapabilirsiniz.

Kilit Ekranı Uygulama Kısayollarını Değiştirin

Telefonunuzun kilit ekranına baktığınızda her köşede bir uygulamayı başlatmak için hızlı yol sağlayan uygulama simgelerini göreceksiniz. Samsung, telefon ve kamera uygulamalarını varsayılan kısayollar olarak ayarlar ancak hangi uygulamaların açılacağını ve kısayollara nasıl erişileceğini değiştirebilirsiniz. Ayarlar - Kilit Ekranı - Kısayollar’ı açın ve Yüzen butonu seçin. Burada kilit ekranınızda gösterilen uygulamaları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Yüzen buton açıkken, kilit ekranınızda parmak izi sensörünün hemen üzerinde üç nokta simgesi çıkacak. Uygulama kısayollarını görüntülemek için buna uzun basın, ardından parmağınızı başlatmak istediğiniz uygulamaya sürükleyin.

Durum Çubuğunda Gösterilen Bildirimlerin Sayısını Değiştirin

Note 20’de durum çubuğunda gösterilen uygulama bildirimleri üç adetle sınırlı. Bu, gün içinde fazla bildirim alıyorsanız yalnızca son üç uygulamanın bildirim simgelerini görebileceğiniz anlamına geliyor. Ayarlar - Bildirimler - Durum Çubuğu’nu açarsanız, durum çubuğunda tüm bekleyen bildirimler, son üç veya tüm bildirimler gösterilecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Düzenli Görünüm için Ana Ekran Düzenini Kilitleyin

Yeni bir uygulamanın yüklenmesi veya widget’ın yerleşmesi, ana ekran düzeninizi alt üst edebilir. Samsung, her şeyi tam olarak bıraktığınız yerde tutarak ana ekran düzeninizi kilitlemenize olanak tanır. Ana ekranınızın boş bir noktasına uzun basın, ardından seçenekleren Ana Ekran Ayarları’na dokunun. Ana Ekranı Kilitle düzenini bulun ve dokunarak açık konuma getirin. Açıkken, bir uygulama simgesini taşımayı denediğinizde ekranınızda bir hatırlatıcı görürsünüz.

Eski Moda Gezinme Kurulumundan Kurtulun

Galaxy Note 20, hiçbir ayar yapmazsanız varsayılan olarak Android’in geleneksel üç tuşlu navigasyonunu sunar. Geri dönmenizi, ana ekrana dönmenizi ve tüm uygulamaları görmenizi sağlar. Dilerseniz bu tuşları tamamen kaldırabilir, parmağınızı sürükleyerek bu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar - Ekran - Navigasyon Çubuğu’na gidin ve Kaydırma hareketlerini seçin.