vivo V70, 144 Günde 7 Bin TL Değer Kaybetti! Hâlâ Alınır mı?

Bir akıllı telefonu piyasaya sürülür sürülmez satın alanlardan mısınız? Peki, bunun hiç yanlış bir hamle olabileceğini düşündünüz mü? Bugün tüketicilerle buluşturulan pek çok model, ilk üç ya da altı ayın sonunda ciddi bir değer kaybı yaşanıyor. Bunu daha önce Galaxy S26 Ultra da dahil olmak üzere birçok modelde gördük. Peki, piyasaya sürüldükten yaklaşık 5 ay sonra vivo V70 ne kadar değer kaybetti?

Bu yazıda vivo V70 modelinin ilk piyasaya sürüldüğü andan bu yana ne kadarlık bir fiyat düşüşü yaşadığını sizinle paylaşacağız. Ayrıca bunun olası sebeplerini açıklayarak neden bu kadar kısa sürede değer kaybı meydana geldiği hakkında fikir edinmenize yardımcı olacağız. Ayrıca söz konusu modeli bugün satın almanın mantıklı olup olmadığına da açıklık getireceğiz.

vivo V70 Ne Kadar Değer Kaybetti?

vivo V70, ilk olarak 2026 yılının Şubat ayında Türkiye'de satışa sunuldu. 12 GB RAM ve 256 GB versiyonu, 54 bin 999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Aradan geçen 4 ay 24 günün sonunda bu modelin değeri 47 bin 999 TL'ye kadar geriledi.

Telefonun ilk piyasaya sürüldüğü zamanla kıyaslandığında arada 7 bin TL'lik bir fark olduğunu görülüyor. Telefonu ilk piyasaya sürüldüğünde alanlar, Bu da aslında yazının başında belirttiğimiz gibi "en başta satın alma" kararının çok da doğru olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

vivo V70 Neden Bu Kadar Hızlı Değer Kaybetti?

vivo V70'in fiyatının bu kadar süre içinde 7 bin TL gerilemesi aslında çok anormal bir durum değil. Söz konusu Android işletim sistemli telefonlar olduğunda inanılmaz zorlu bir rekabet ortamı gibi bir gerçek beliriveriyor. Telefon piyasaya sürüldüğünden bu yana geçen yaklaşık 5 aylık süre zarfında diğer pek çok yeni telefon piyasaya sürüldü.

Kaldı ki vivo'nun bu telefonu, bulunduğu segment dolayısıyla çok daha fazla modele rakip konumunda. Zaten tek rakip diğer markaların telefonları da değil. Örneğin vivo V80'in Ağustos ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. vivo'nun piyasaya sürdüğü diğer yeni modeller de önceki modellerin üzerinde gölge oluşturabiliyor. Kullanıcıların ilgisi yeni modellere kayarken daha öncesinde satışa sunulan modellerin hitap ettiği kitle ise ilk baştakine kıyasla daha da küçülebiliyor.

vivo V70'i Satın Almak Hâlâ Mantıklı mı?

1260 x 2750 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık sunan AMOLED ekran, 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile pek çok kişinin beklentilerini karşılamayı başarıyor. Ayrıca daha önce vivo V60 ve vivo S30 gibi modellerde de tercih edilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi mevcut.

Bundan sonraki süreçte de fiyatında çok bir farklılık olması beklenmiyor. Belki 1-2 bin TL'lik gerileme olur ama ilerleyen aylarda çok abartı bir değer kaybı yaşanması pek de muhtemel değil. O yüzden vivo V70'in şu an alınabilecek en mantıklı modellerden biri olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

vivo V70'in yaklaşık 5 ay gibi bir süre içinde 7 bin TL değer kaybetmesi, bana göre yeni telefon alırken pek acele edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S26 Ultra değer kaybı gibi incelemelerimiz gösteriyor ki bu sadece segmentine bağlı bir durum değil. Üst segment modellerde de benzer durumlar yaşanıyor. O yüzden ben değer kaybının dikkate alınmasının çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum.