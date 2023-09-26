Samsung’dan Oyun Monitörü: Odyssey Neo G9

Odyssey Neo G9, mükemmel teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Monitörün teknik özellikleri sayesinde oyuncular oyunlarda performanslarını üst düzeye çıkarıyor. Samsung’un Dual UHD oyun monitörü, oyunlar arasındaki rekabeti de artırıyor.

Mükemmel görseller sunan monitörün ekranı, Dual Ultra yüksek çözünürlüklüdür. Samsung’un yeni oyun monitörü, birçok yüksek hıza sahip bağlantı seçeneğine de sahiptir.

Odyssey Neo G9 Özellikleri

Odyssey Neo G9 ekranı, iki adet UHD monitör genişliğinden oluşuyor. 57 inç boyutundaki monitör ekran 32:9 oranında 1000R kavise sahiptir. Monitör ekranı, kullanıcılarına geniş görüş alanı sunuyor. Aynı zamanda sunduğu keskin görüntülerle de kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Oyunculara gerçek oyun deneyimi sunan monitörde Quantum Matrix Teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji, monitörün Quantum Mini LED aydınlatmasına sahip olmasını sağlıyor.

Böylelikle oyun içerisinde çok belirgin ve küçük karartma bölgeleri oluşuyor. Az parlama ve keskin kontrastla da ekranın hem karanlık hem de aydınlık alanları ayrışmış oluyor.

Odyssey Neo G9 monitörde VESA Display HDR™1000 özelliğiyle Quantum Mini LED aydınlatma birleştirilmiştir. Ayrıca ekranın 1.000 nitlik tepe parlaklığı da HDR içeriklerin gerçek ve canlı görünmesini sağlıyor. İçerik renkleri doğru kontrasta sunuluyor.

Samsung’un yeni monitörü;

Çok az bulanıklık,

Minimuma indirilmiş gölgelenme,

1 ms griden griye (gray-to-gray/GTG) tepki süresi,

240 hertz (Hz) yenileme hızı da sunuyor.

Monitörün AMD FreeSync™ Premium Pro özelliğiyse kesintisiz ve gecikmesiz görüntü aktarabilmek için ekranın senkronize olmasını sağlıyor. Odyssey Neo G9 monitörü, VESA sertifikasına sahip DisplayPort (DP) 2.1 bağlantısıyla da verimli şekilde videoları oynatma ve oyun oynama imkanı sunuyor.

Monitör, bir adet USB hub ve HDMI 2.1 bağlantı seçeneklerinden oluşuyor. Aynı zamanda 240Hz’ye kadarda DUHD çözünürlüğünü destekliyor. Bu sayede oyuncular monitör üzerine tüm cihazlarını bağlayarak alanın derli toplu görünmesini sağlayabiliyor.

Samsung’un yeni monitörü, giriş kaynaklarının arasında gezinmeye gerek kalmadan anında yeni cihazlarla bağlantı kuran Auto Source Switch+ özelliğinden oluşuyor. Geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü monitör, yeni bağlantı giriş seçenekleriyle de çoklu monitörlerin yerine çok rahat kullanılacak.

Direkt yapılandırma sağlayan birden çok giriş imkanına sahip Picture-by-Picture ve Picture-in-Picture modlarıda monitöre entegre edilmiştir. Monitörde dikkat çeken diğer özelliklerse CoreSync, ergonomik stand ve Core Lighting’tir.

Samsung Odyssey Neo G9 Fiyatı

Profesyonel düzeyde oyun performansı sunan Samsung Odyssey Neo G9, Gamescom'da görücüye çıkmıştı. Monitörün Ekim ayından itibaren ilk olarak ABD'de 2.500 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Global çapta ne zaman kullanıcı ile buluşacağız henüz belli olmayan monitör, kolay kullanıldığı için oyunculara keyifli bir oyun deneyimi yaşatacak. Kullanıcılar, monitöre bağlanan tüm cihazları mouse ve klavyeyle kolayca kontrol edebilecek.