Aşırı Güçlü İşlemciye Sahip Samsung Galaxy S26+ Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte Galaxy S26+'ın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve tasarımı netlik kazandı. Yeni telefon başta ekran ve işlemci olmak üzere çok çeşitli özellikleri ile tam anlamıyla bir performans canavarı olarak akıllı telefon pazarındaki yerini aldı.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Piksel Yoğunluğu: 516 PPI

516 PPI İşlemci: Exynos 2600 (2 nm)

Exynos 2600 (2 nm) Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Telefoto Kamera: 10 MP (f/2.4)

10 MP (f/2.4) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Ön Kamera: 12 MP

12 MP Boyut: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

75,8 x 158,4 x 7,3 mm Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra modellerinin yanı sıra Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy S26+, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 516 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüksel yenileme hızı, genel olarak akıcı bir ekran deneyimi elde etmenize olanak tanırken yüksek PPI değeri ise detayları çok daha iyi görmenizi mümkün hâle getiriyor.

Samsung Galaxy S26+'ın İşlemcisi Nasıl?

Samsung Galaxy S26+, dünyanın ilk 2 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcisi Exynos 2600 ile birlikte geliyor. Bir ana çekirdek, üç büyük çekirdek ve altı küçük çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeren bu işlemcinin Eclipse 960 GPU'su ise Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinin Adreno 830 grafik birimine göre yüzde 15 daha etkili bir performans elde etmeye imkân sağlıyor.

Bu güçlü işlemcinin en büyük avantajını elbette yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynarken ya da yoğun güç gerektiren uygulamaları çalıştırırken fark edeceksiniz. War Thunder Mobile, Diablo Immortal ve daha pek çok ışın izleme teknolojisini içeren oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırıp oynayabileceksiniz. PUBG Mobile gibi oyunları da oldukça yüksek FPS değerinde takılmada yaşamadan deneyimleyebileceksiniz.

Samsung Galaxy S26+'ın Kamerası Nasıl?

Samsung Galaxy S26+'ın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Hatırlayacak olursanız Galaxy S25+ da aynı kamera özellikleri paylaşıyor. Kamera tarafında önceki modelden gözle görülebilir bir farkı bulunmuyor ancak yazılım tarafında elbette ciddi iyileştirmeler söz konusu. Galaxy S26+ ile çekilen fotoğraflar ile Galaxy S25+ ile çekilen fotoğraflar yan yana gelerek karşılaştırıldığında aradaki fark daha net bir şekilde görülecektir.

Samsung Galaxy S26+'ın Batarya Performansı Nasıl?

Samsung Galaxy S26+, 4.900 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Galaxy S25+'ta da aynı kapasitede batarya yer alıyor. Her ne kadar bir kapasite artışı göremesek de yeni modellerin öncekine kıyasla daha yüksek güç verimliliği sunduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla iki cihaz da batarya açısından aynı performansı vermiyor. Galaxy S26+, önceki modele göre daha az güç tüketecek şekilde tasarlandı.

Samsung Galaxy S26+'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

