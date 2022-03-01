Japon Oyun Geliştiricisi, Çalışanlarına ‘Elden Ring’ Oynamaları İçin 4 Günlük İzin Verdi

Canavar savaş oyunu ‘Palworld’ün geliştiricisi Japon şirket Pocketpair, geçtiğimiz haftanın başında tüm çalışanlarına daha az ücretle izin vereceğini duyurdu. From Software’in merakla beklenen aksiyon dolu rol yapma oyunu ‘Elden Ring’in çıkışını kutlamak için çalışanlarına 4 günlük izin verdiğini söyleyen şirket, zaten oyunun çıkışından sonra çalışanlarının işlere odaklanamayacağını belirtti.

Çalışanlara Elden Ring Tatili!

Diğer yandan Pocketpair, Elden Ring tatilinin yanı sıra, personeline Pazartesi günü hemen işe gelmeleri gerekmediğini de söyledi. Böylece çalışanlar Pazartesi günü işe gitmeden önce en azından birkaç saat From Software’in yeni oyununu oynayabilecekler.

Elden Ring, çıkış gününde Steam’de 691 bin 723 eş zamanlı oyuncuya ulaştı ve eş zamanlı olarak en çok oynanan oyunlar sıralamasında, Lost Ark’ın hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Bununla birlikte ünlü oyun gazetecisi Jason Schreier da oyunla ilgili olarak ‘Elden Ring, oynadığım en iyi oyunlardan biri.’ şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu arada From Software’in yeni souls-like oyunu, ‘Metacritic’ de inanılmaz derecede yüksek bir skor elde etti. Oyunun PlayStation 5 sürümünün Metacritic ortalaması 97, Xbox Series X ve PC sürümlerinin Metacritic skoru ise 95.