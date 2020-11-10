Şifrenizin Çalınıp Çalınmadığı Nasıl Öğrenirsiniz? - Son dönemlerde pek çok internet sitesi çeşitli veri ihlallerine maruz kaldı. Peki ama bilgisayar korsanları herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinize erişmiş olabilir mi? Bu rehberimizde bunu öğrenmenize olanak sunan çeşitli servislere daha yakından göz atacağız.

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse büyük çaplı veri ihlalleri rahatsız edici bir sıklıkta gerçekleşiyor. Çevrim içi hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi koruyabilmek adına güçlü parolalar kullanmanız ve hatta mümkünse şifre yöneticilerden yardım almanız gerekiyor.

Peki ama kullandığınız bir hizmet, servis ya da internet sitesi hacklenirse? Bu rehberimizde gerçekleşen veri ihlallerinden etkilenip etkilenmediğinizi anlamanıza yardımcı olacak çeşitli yöntemleri sizlerle paylaşacağız.

Şifrenizin Çalındığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Bu noktada kullanabileceğiniz en iyi servislerden birisi Have I Been Pwned? olarak öne çıkıyor. Bu servis halka açıklanan veri ihlallerini bir veritabanında derliyor. Kullanımı ise oldukça basit.

Have I Benn Pwned? internet sitesini ziyaret edin. Arama kutucuğuna e-posta adresinizi yazın. pwned? butonuna basın.

Bunun ardından hemen aşağıda yer alan panelde, eğer varsa, bugüne kadarki hangi ihlallere konuk olduğunuzun bir tablosunu görebilirsiniz. Ayrıca bu ihlalde hangi bilgilerinizin ele geçirildiğini öğrenmeniz de mümkün.

Şifreniz Çalındıysa Ne Yapmalısınız?

Bu noktada çeşitli önlemleri almanız hem şimdiki hem de önümüzdeki dönemler için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Her internet sitesinde farklı şifreler kullanın.

Güvenli parolaları tercih edin.

Mümkünse sanal kart kullanın.

Güvenmediğiniz sitelerde yedek e-posta kullanın.

Alışverişlerinizi sanal kart üzerinden yapın.

Sanal kartınızın limiti kart limitiniz değil, alışverişe özel belirlenmiş limit olsun.

Mümkünse şifre yöneticisi kullanın.

Güvenmediğiniz bağlantılara tıklamayın.

İki faktörlü doğrulama kullanın.

Yukarıdaki önlemleri alarak hem mevcut durumdaki güvenlik seviyenizi artırabilir, hem ileriye dönük ihlal risklerini azaltabilir, hem de ihlal durumlarında alabileceğiniz potansiyel zararı en az seviyeye indirgeyebilirsiniz.

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