Bethesda E3 2018 Konferansında Gösterilen Tüm Videolar

Electronic Entertainment Expo 2018 fuarı kapsamında sunum yapan firmalardan birisi de Bethesda oldu. Ortalama uzunlukta sunum yapan firma, yeni Fallout oyunu Fallout 76'ya çok fazla zaman tanıdı. Bu sayede Bethesda'nın en çok beklenen oyunu hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olmuş olduk.

Bethesda; Rage 2, Fallout 76, The Elder Scrolls VI, Doom Ethernal gibi büyük yapımları tanıttı. Bethesda'nın tanıttığı oyunlar arasında The Elder Scrools VI, Rage 2 ve Fallout 76 dikkat çekti. Doom Ethernal da tanıtıldı, kısa bir video gösterilip geçildi. Oyun hakkında hiçbir bilgi verilmedi. O yüzden yeni Doom oyunu sadece isim olarak kafamıza kazındı.

Etkinliğin en dkkat çeken oyunlarından birisinin Rage 2 olduğunu söylemiştik. Rage 2, bizleri tam anlamıyla aksiyona doyuracak. Oyundaki bütün araçları ve silahları kullanabileceğiz. Çeşitliliği ile dudak uçuklatan yeteneklerimizi ve silahlarımızı geliştirebileceğiz. Açık dünya yapısını kullanacak olan oyunda Walker isimli bir karakteri canlandıracağız. Ailesini bu düzensiz ortamda kaybeden karakterimiz, adalet için savaşacak.

Konferansın en dikkat çeken ve belki de en hayal kırıklığına uğratan oyunu Fallout 76 oldu. Fallout 76, serisinin diğer oyunlarından daha farklı olacak. Oyun tamamıyla çevrimiçi olacak. Dolayısıyla oyundaki diğer oyuncular gerçek kişilerden oluşacak. Diğer oyuncularla istersek savaşabilecek, istersek de dost olup oyunu birlikte oynayabileceğiz. Oyunda karargahımızı oluşturabileceğiz. Ancak bu karargah her zaman tehlike içerisinde olacak. Diğer oyuncular veya yaratıklar bu karargahları yok edebilecek. Fallout 76'nın bu yeni özelliklerini görünce aklımıza GTA 5 Online gelmiyor değil. Oyunun bu şekilde olması belki daha çok eğlenmemize olanak sağlayacak. Ama yine de serinin adına yakışmayan bir hareket olduğunu söylemek gerek.

Bethesda'nın tanıttığı oyunlardan birisi de yeni Doom oyunu oldu. Doom Ethernal isimli yapım için neredeyse hiç bilgi verilmedi. Sadece oyundaki düşman çeşitliliğin ilk oyuna göre daha fazla olacağı söylendi. Hemen ardından Quick Champions severler için güzel bir haber verildi. Oyunu denemek isteyen deneme sürümü yayınlanacağını ifade ettiler.

Bethesda iki yeni The Elder Scrolls oyunu tanıttı. Yeni oyunlardan birisini Android ve iOS platformlarına, diğerini de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına duyurdu. Mobil platformlara duyurulan The Elder Scrolls Blades şu anda ön erişim aşamasında. The Elder Scrolls VI'ın ise geliştirimesi devam ediyor.

1 - Rage 2

2 - The Elder Scrolls Legends

3 - The Elder Scrolls Online

4 - Doom Ethernal

5 - Quick Champions

6 - Prey Mooncrash

7 - Wolfenstein: Youngblood

8 - Skyrim: Very Special Edition

9 - Fallout 76

10 - Starfield

11 - The Elders Scrolls VI

E3 2018 öncesi Bethesda için beklentiler bir hayli yüksekti. Microsoft'un yaptığı büyük tanıtımlardan sonra Bethesda'nın tanıttığı oyunlar oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Fallout 76 için yapılanlar biz oyunseverleri üzdü.