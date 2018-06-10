EA Play E3 2018 Konferansında Gösterilen Tüm Videolar

Electronic Entertainment Expo 2018 fuarı kapsamında açılışı yapan ilk firma Electronic Arts oldu. EA Play ismiyle düzenlenen konferansta EA Games büyük süprizler yaptı. Neredeyse 1 buçuk saat süren konferansın büyük bir kısmı BioWare'ın geliştirdiği RPG türündeki Anthem'a ayrıldı.

EA Play konferansının açılışında ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nı konu alacak olan Battlefield V tanıtıldı. Daha önce senayo modu için tanıtım yapan şirket, bu sefer de multiplayer modunu tanıttı. Yeni Battlefield oyununda herhangi bir Premium Pass paketi bulunmacak. Dolayısıyla oyuna çıkacak olan bütün ek paketler ücretsiz olarak sunulacak.

Hemen arkasından FIFA 19 için Cristiano Ronaldo'lu bir video yayınlandı. Videoda UEFA Şampiyonlar Ligi üzerinde duruldu. Konami'nin kaptırdığı Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports'un aldığı anlaşıldı. EA Sports, Şampiyonlar Ligi modunu sadece ana oyunda kullanmayacak. Oyundaki Alex Hunter hikaye modunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz.

EA Play konferansında tanıtılan bir diğer konu EA Games'in yeni abonelik sistemi Origin Access Premier oldu. Origin Access Premier ile bütün EA oyunlarına erişebileceğiz. Bu EA oyunları arasında Battlefield V, FIFA 19 ve Anthem gibi yeni çıkan büyük oyunlar da yer alacak. Origin Access Premier üyeliği ile oyunları oynamak için indirmemize gerek kalmayacak. Oyunların görüntüsü ekranımıza aktarılacak. Bu sayede depolama alanı harcamış olmayacağız.

EA Play etkinliğinde yeni basketbol oyunu NBA Live 19'a da göz kırpıldı. Oyunun MyCareer modu NBA 2K18'deki gibi düzenlenmiş. Bunun haricinde Coldwood Interactive'ın geliştirdiği devam oyunu Unravel Two da gösterildi. Etkinliğin en tatlı oyunu olan Unravel 2, duyurulduğu andan itibaren satışa sunuldu.

EA Play konferasının kapanışında son olarak BioWare'in geliştirdiği RPG türündeki yapım Anthem gösterildi. Oyundaki dünyayı, karakterleri ve devasa düşmanları gördüğümüz videolar yayınlandı. Oyuncuların en çok merak ettiği oyunlarda birisi olan Anthem, 22 Şubat'ta çıkış yapacak.

1- Battlefield V

2 - FIFA 19

3 - Unravel Two

4 - NBA Live 19

5 - Sea of Solitude

6 - Madden NFL 19

7 - Command and Conquer: Rivals

8 - Origin Access Premier

9 - Anthem