Spam Ne Demek, Spam Nedir?

Spam ne demek sorusunun yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde spam nedir sorusu dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Çok sayıda kişi, dijital dünyada sık sık spam ile karşı karşıya kalır. Spam ile karşılaşan kullanıcılar, bu iletilerin ne anlama geldiğini ve tehlikeli olup olmadığını merak ediyor. Hazırladığımız yazıya göz atarak spam hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Spam Ne Demek?

Birçok türü olan spam, kısaca istenmeyen iletidir. Elektronik bir mesajlaşma sistemi aracılığı ile toplu olarak gönderilir. Spam gerçek insanlar tarafından gönderilebilir fakat ağırlıklı olarak bir saldırgan tarafından kontrol edilen bilgisayar ağı botnet tarafından atılır.

İstenmeyen, rahatsız edici ve genellikle tanıtım amaçlı iletiler, mümkün olduğunca çok sayıda kişiye gönderilecek şekilde tasarlanmıştır. Spam’ler e-postanın yanı sıra metin mesajları, arama ya da sosyal medya aracılığıyla da gerçekleşebilir.

Çok sayıda kişi spam iletilerini rahatsız edici bulur ancak bu durumu e-posta kullanmanın kaçınılmaz olumsuz yanı olarak görür. Oldukça can sıkıcı olan istenmeyen iletiler, uygun şekilde filtrelenmez ve düzenli olarak silinmezse e-posta gelen kutusunu bir süre sonra doldurabilir. Söz konusu iletiler ayrıca kullanıcılar için büyük bir tehlikedir.

E-posta aracılığı ile spam gönderen kişiler, kullanıcıların kötü amaçlı yazılım indirmesi, veri paylaşması veya para göndermesini amaçlayabilir. Kullanıcılar iletilerde yer alan bağlantıya tıkladığı takdirde can sıkıcı problemler ile karşı karşıya kalabilir.

İstenmeyen ileti türleri arasında antivirüs uyarıları da bulunuyor. Bu iletiler genellikle kullanıcının bilgisayarına bir virüs bulaştığını ileri sürer ve virüsü düzeltmek için bir sahte çözüm sunar. Kullanıcı, bu ifadeye inanırsa ve e-postada yer alan bağlantıya tıklarsa bilgisayar korsanı, kullanıcının sistemine erişebilir.

Bazı istenmeyen iletiler ise kullanıcıların bir çekiliş ya da ödül kazandığını iddia eder. Ödüle sahip olunabilmesi için e-postada bulunan bağlantıya tıklanması istenir. Elbette bağlantı kötü amaçlıdır ve genellikle kullanıcının kişisel bilgilerini çalmak için kullanılır.

Kötü niyetli siteye yönlendiren veya kötü amaçlı yazılım indirten bağlantıların yer aldığı iletiler genellikle acil bir konuyu içerir. İleti, acil bir konuyu içerdiğinden ötürü kullanıcılar harekete geçme ihtiyacı hisseder. Bu sebepten ötürü spam iletilerinde yer alan bağlantılara tıklamamanız gerekiyor.

İstenmeyen e-posta iletileri genellikle ticari amaçlar nedeniyle gönderilir. Çoğu insan bunu etik dışı olarak görse de birçok işletme spam atmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise e-posta başına maliyetin inanılmaz derecede düşük olmasıdır. Bu kapsamda işletmeler sürekli olarak toplu bir şekilde spam gönderir.

En popüler spam konuları arasında ilaç, uzaktan çalışma işleri, finansal hizmetler, kripto para dahil olmak üzere pek çok konu bulunuyor. Spam gönderen kişiler, e-posta listelerini oluşturmak ve oluşturulan listelere e-posta yollamak için spam botları tercih edilir.

Oluşturulan listeler, aynı anda yüz binlerce önemsiz e-posta göndermek için kullanılır. İstenmeyen iletileri göndermek için sahte hesaplar tercih edilir. Spam’lerin dönüşüm oranı düşüktür. Bunu basitçe ifade etmek gerekirse mucizevi bir kilo verme hapının patentini elinde bulundurduğunu iddia eden sözde ilaç şirketlerinden gelen e-postalara çok az sayıda insan inanır.

Spam modern bir sorun olabilir fakat uzun yıllar öncesine dayanıyor. Tarihte ilk istenmeyen e-posta 1978 yılında şu anda feshedilmiş Digital Equipment Corp.'un (DEC) bir çalışanı olan Gary Thuerk tarafından yeni bir ürünü tanıtma amacı ile gönderildi.

İstenmeyen e-posta, Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı’nda (ARPANET) yer alan 2600 e-posta hesabından 400 tanesine ulaştı. Paylaşılan bazı raporlar, yaklaşık olarak 12 milyon dolar tutarında yeni satışın gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Spam terimi şaşırtıcı bir şekilde 1993 yılına kadar kullanılmadı. Usenet’te yeni denetleme yazılımında meydan gelen bir aksaklık, bir gruba otomatik olarak 200’den fazla mesajın gönderilmesine yol açtı. Bir kişi, bu olayı spam olarak isimlendirdi.

Usenet aynı zamanda 1994 yılındaki ilk büyük ölçekli spam saldırısının kurbanıdır. 2003 yılına kadar dünya genelinde gönderilen e-posta iletilerinin yüzde 80 ila yüzde 85’ini spam oluşturuyordu. İstenmeyen iletiler, o dönem oldukça büyük bir problem hâline gelmişti. Bu problem ile mücadele etmek için çeşitli adımlar atılmıştı.

2022 yılının ortasından 2021 yılının başlarına kadar günlük ortalama spam hacmi 316,39 milyardan yaklaşık 122 milyara düştü fakat gün içerisinde gönderilen tüm e-postaların yüzde 85’lik kısmı hâlâ spam’dir. Bu durum da yasal işletmelere her yıl milyarlarca dolara mal oluyor.

Spam Arama Nedir?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin gün içerisinde yoğun bir şekilde maruz kaldığı Spam arama tıpkı e-postalarda olduğu gibi genellikle bir ürünü tanıtmak ve satmak amacı ile yapılır. Bu yöntemi dolandırıcılar da sık sık kullanılır.

Gün içinde farklı numaralar ile çok fazla sayıda kişiyi arayan dolandırıcılar, kurbanları kandırmaya çalışabiliyor. Bu sebepten ötürü yabancı numaralar tarafından aranmanız hâlinde oldukça dikkatli olmalısınız. Bu numaraları engellemek için çeşitli uygulamalar da mevcut.

İster Truecaller gibi uygulamaları kullanarak spam numaraları engelleyebilir isterseniz gün içinde yabancı numaralar tarafından gelen aramaları yanıtlamayabilir veya tek tek engelleyebilirsiniz. Bu sayede çeşitli olası tehlikeler içeren can sıkıcı aramaların önüne geçebilirsiniz.

Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen spam nedir sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.