En İyi Star Wars Oyunları

Star Wars oyunları oynamak isteyen fakat hangi oyunu oynayacağı konusunda kararsız kalan kişiler için liste hazırladık. Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyan birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor.

Bilim kurgu türünün en başarılı örneklerinden biri olan Star Wars (Yıldız Savaşları), dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip bir seridir. Başarılı seri, çok sayıda dizi ve filmden oluşuyor. Bunların yanı sıra Star Wars evreninde geçen pek çok video oyunu bulunuyor.

Bu yazıda Star Wars evreninde geçen oldukça başarılı yapımları bir arada topladık. Eğer Yıldız Savaşları oyunları arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede bulunan oyunların bir tanesi oynaması ücretsizken diğerlerini oynayabilmek için belirli ücret karşılığında satın almak gerekiyor.

Star Wars Oyunları Listesi

Star Wars Battlefront

Star Wars: Squadrons

Star Wars Battlefront II

Star Wars: The Old Republic

Star Wars Jedi: Fallen Order

Yukarıda en iyi 5 Star Wars oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca Star Wars serisinin hangi sırayla izlendiğini merak ediyorsanız Star Wars serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Star Wars Battlefront

DICE tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront, 2015 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. Battlefront, çıktığı döneme göre kaliteli grafiklere sahip. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Hikayeli oyunlar oynamaktan keyif alan oyuncular, Star Wars Battlefront'u beğenmeyebilir çünkü oyunda herhangi bir hikâye modu mevcut değil. Bunun yerine çeşitli modlar yer alıyor ve bu modlar üzerinden mücadele ediyorsunuz.

Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons, en iyi uzay oyunları arasında yer alan oldukça başarılı bir yapımdır. MOTIVE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan oyun 2020 yılında satışa sunuldu. Uzay gemileri arasında gerçekleşen savaşlara tanık olabileceğiniz yapımda başarılı bir hikâye mevcut.

Etkileyici görselliğe ev sahipliği yapan yapımda oldukça başarılı oynanış mekaniği bulunuyor. Bu, oyun deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor. Yıldız Savaşları atmosferini başarılı şekilde yansıtmayı başaran oyunda çok oyunculu mod da yer alıyor.

Star Wars Battlefront II

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Star Wars Battlefront II de listedeki diğer yapımlar gibi Yıldız Savaşları atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olan oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor.

DICE tarafından geliştirilen başarılı oyunun hikâye modunda Iden Versio isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Versio, ihanete uğraması üzerine intikam almaya karar veriyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun 2017 yılının kasım ayında çıktı.

Star Wars: The Old Republic

Mass Effect, Baldur's Gate, Dragon Age: Origins ve Anthem gibi yapımlar ile tanıdığımız BioWare tarafından geliştirilen Star Wars: The Old Republic, 2011 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Electronic Arts'ın oynaması ücretsiz olarak yayımladığı yapım MMORPG türündedir.

Açık dünya oyunu Star Wars: The Old Republic, çok başarılı bir hikâyeye sahiptir. Oyunun grafikleri ise memnun edici seviyede. Keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan başarılı yapım, sahip olduğu 85 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Star Wars Jedi: Fallen Order, 2019 yılının kasım ayında satışa sunuldu. TPS bakış açısına sahip olan Star Wars oyunu, yalnızca tek oyunculu mod sunuyor. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Order 66'dan kurtulmayı başaran Jedi Padawan isimli karakteri kontrol ediyorsunuz.

Piyasaya sürüldüğü dönemde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım hem oynanış sistemi hem grafik hem de atmosfer bakımından oldukça başarılı durumda. Aksiyon macera oyunu sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Bu yazıda en başarılı Star Wars oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan Yıldız Savaşları oyunlarının bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi dövüş oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.