Star Wars Outlaws ile galaksinin derinliklerinde özgürlüğünüz için savaşın. Bu açık dünya macerasını hemen indir ve efsaneye katıl!

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir Ubisoft stüdyosu olan Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Star Wars Outlaws, oyuncuları galaksinin en tehlikeli köşelerinde geçen destansı bir maceraya davet ediyor. 27 Ağustos 2024'te piyasaya sürülen bu oyun, Star Wars evreninde geçen açık dünya deneyimini bizlere sunuyor.

Oyunun hikayesi, İmparatorluk ve Asi İttifakı arasındaki savaşın en yoğun döneminde geçiyor. Oyuncular, özgürlüğünü arayan cesur bir kaçak olan Kay Vess'in rolünü üstleniyor. Kay Vess, sadık yoldaşı Nix ile birlikte, galaksinin dört bir yanındaki suç örgütleriyle ve İmparatorluk güçleriyle karşı karşıya geliyor. Amacı yeni bir hayata başlamak için gereken kaynakları toplamak ve özgürlüğünü kazanmak.

Star Wars Outlaws İndir

Hemen Star Wars Outlaws indirin ve galaksinin en tehlikeli köşelerinde özgürlüğünüz için savaşın.

Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11 (64-bit versiyon)

: Windows 10, Windows 11 (64-bit versiyon) İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3.70 GHz, ya da daha iyisi

: AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3.70 GHz, ya da daha iyisi Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB) ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB) ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 65 GB kullanılabilir alan

: 65 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Gerekli. Görsel ayarlar: Saniyede 30 kare hızında 1080p, Düşük grafik ön ayarı, Upscaler Kalite olarak ayarlandı