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Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 63.48 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Massive Entertainment
  • İndir

Star Wars Outlaws ile galaksinin derinliklerinde özgürlüğünüz için savaşın. Bu açık dünya macerasını hemen indir ve efsaneye katıl!

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Bir Ubisoft stüdyosu olan Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Star Wars Outlaws, oyuncuları galaksinin en tehlikeli köşelerinde geçen destansı bir maceraya davet ediyor. 27 Ağustos 2024'te piyasaya sürülen bu oyun, Star Wars evreninde geçen açık dünya deneyimini bizlere sunuyor.

Oyunun hikayesi, İmparatorluk ve Asi İttifakı arasındaki savaşın en yoğun döneminde geçiyor. Oyuncular, özgürlüğünü arayan cesur bir kaçak olan Kay Vess'in rolünü üstleniyor. Kay Vess, sadık yoldaşı Nix ile birlikte, galaksinin dört bir yanındaki suç örgütleriyle ve İmparatorluk güçleriyle karşı karşıya geliyor. Amacı yeni bir hayata başlamak için gereken kaynakları toplamak ve özgürlüğünü kazanmak.

Star Wars Outlaws İndir

Hemen Star Wars Outlaws indirin ve galaksinin en tehlikeli köşelerinde özgürlüğünüz için savaşın.

Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit versiyon)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3.70 GHz, ya da daha iyisi
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB) ya da daha iyisi
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD Gerekli. Görsel ayarlar: Saniyede 30 kare hızında 1080p, Düşük grafik ön ayarı, Upscaler Kalite olarak ayarlandı
ARTILAR

Star Wars evreninde gezmek için güzel bir yapım

EKSİLER

Her bakımdan ortalamanın altında bir oyun

Çok pahalı, yerel fiyatlandırma uygulanmamış

Türkçe dil desteği bulunmuyor