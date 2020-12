Bugünün Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Hangisi?

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Yılbaşı Tatili İndirimi 2020 ile Epic Games, her gün bir tane olmak üzere yılın son gününe kadar on beş ücretsiz oyunu bizlerle buluşturmaya da başlamıştı. Cities: Skylines ile yapılan açılış sonrasında, The Long Dark, Metro 2033 Redux ve Tropico 5 dahil on bir oyunu ücretsiz olarak kütüphanemize eklemiştik. Bugün de bir diğer kaliteli yapım beğenimize sunuldu: Stranded Deep.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Detayları

Beam Team Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan hayatta kalma oyunu, 2015 yılında Erken Erişim versiyonu ile Steam üzerinden satışa sunulmuştu. Bu yıl içerisinde PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla da buluştuktan sonra, en nihayetinde Epic Games mağazasına teşrif etti.

Oyunun hikayesi Pasifik Okyanusu'nda geçiyor. Yaşanan bir uçak kazası sonrasında hayatta kalmayı başaran bir karakterin rolündesiniz ve amacınız ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bir kurtuluş yolu bulmak olacak.

Senaryo boyunca hayatta kalabilmek için başta sağlık, açlık, susuzluk ve güneş çarpması olmak üzere takip etmeniz gereken dört önemli nokta olacak. Bu bağlamda yiyecek bulmak için avlanabiliyor veya balık tutabiliyorsunuz. Gerek su altı gerekse de kara olmak üzere etrafınızı araştırıp kaynak toplamanız da mümkün oluyor. Ancak her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü, denizde köpek balıkları ve devasa mürekkep balığı ve karada da yaban domuzu, yılanlar ve daha başka doğal tehditler ile mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Topladığınız kaynak ile üretim sistemine bağlı olarak mızrak, balta, yay, bina ve yelkenli, gölgelik, depo, çapa, bot motoru ve tek kişilik helikopter üretebiliyorsunuz.

Stranded Deep oyununda yetenek de açabiliyorsunuz. Harvesting (Hasat) Craftsmanship (Ustalık), Cooking (Yemek Pişirme), Physical (Fiziksel) ve Hunting (Avcılık) olmak üzere beş farklı yetenek bulunuyor ve azami ölçüde etkin olmak veya farklı üretim kombinasyonları için, her birine seviye atlatabiliyorsunuz.

Son olarak, bölünmüş ekranda kooperatif desteğiyle oynayabildiğiniz açık dünya hayatta kalma oyununda tercihen erkek veya kadın karakter seçimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca harita düzenleyicisi ile oyunun geçtiği dünyayı özelleştirebiliyorsunuz.

Eğer hayatta kalma oyunu genel olarak ilginizi çekmişse, yarın TSİ 19:00’a kadar buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa ekledikten sonra, kalıcı olarak sizin olacak. Yarının ücretsiz Epic Games Store oyunu, Solitairica olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.