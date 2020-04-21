Stranded Deep, PlayStation 4 ve Xbox One için Çıktı

Beam Team Games tarafından geliştirilen Stranded Deep, bugün itibarıyla PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunuldu. Eğer hayatta kalma türünden hoşlanıyorsanız, bu oyun sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Stranded Deep, Erken Erişim versiyonu ile Steam üzerinden 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Yani beş yıldır Erken Erişim aşamasındaydı. 2019 yılının Ekim ayında PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulması planlanıyordu. Ancak yayıncılığı üstlenen Telltale Games ile ilgili yaşanan olaylardan dolayı ertelenme durumu ile karşı karşıya kalmıştı. Daha sonradan oyunun haklarını devralan Beam Team Games, bugün de müjdeli haberi verdi. Eğer konsol kullanıcısıysanız ve oyunu oynamak için sabırsızlanıyorsanız, beklediğiniz gün geldi.

Stranded Deep nasıl bir oyun?

Oyunun hikayesi Pasifik Okyanusu'nda geçiyor. Yaşanan bir uçak kazası sonrasında hayatta kalmayı başaran bir karakterin rolündesiniz ve amacınız ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bir kurtuluş yolu bulmak olacak.

Senaryo boyunca hayatta kalabilmek için başta sağlık, açlık, susuzluk ve güneş çarpması olmak üzere takip etmeniz gereken dört önemli nokta olacak. Bu bağlamda yiyecek bulmak için avlanabiliyor veya balık tutabiliyorsunuz. Gerek su altı gerekse de kara olmak üzere etrafınızı araştırıp kaynak toplamanız da mümkün oluyor. Ancak her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü, denizde köpek balıkları ve devasa mürekkep balığı ve karada da yaban domuzu, yılanlar ve daha başka doğal tehditler ile mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Topladığınız kaynak ile üretim sistemine bağlı olarak mızrak, balta, yay, bina ve yelkenli, gölgelik, depo, çapa, bot motoru ve tek kişilik helikopter üretebiliyorsunuz.

Stranded Deep oyununda yetenek de açabiliyorsunuz. Harvesting (Hasat) Craftsmanship (Ustalık), Cooking (Yemek Pişirme), Physical (Fiziksel) ve Hunting (Avcılık) olmak üzere beş farklı yetenek bulunuyor ve azami ölçüde etkin olmak veya farklı üretim kombinasyonları için, her birine seviye atlatabiliyorsunuz.

Son olarak, bölünmüş ekranda kooperatif desteğiyle oynayabildiğiniz açık dünya hayatta kalma oyununda tercihen erkek veya kadın karakter seçimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca harita düzenleyicisi ile oyunun geçtiği dünyayı özelleştirebiliyorsunuz.