Super Bowl 2019'da Yayınlanan Kesinlikle İzlemeniz Gereken 6 Reklam

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, yaklaşık 800 milyon kişinin izlediği Amerika Futbol Ligi finali Super Bowl, birçok büyük marka için vazgeçilmez bir reklam platformu olarak kullanılıyor.

Yüz milyonlarca kişiye ulaşacak olmaları sebebiyle birçok büyük şirket, Super Bowl için hazırladıkları reklam filmlerine ekstra çaba sarf ediyorlar. Saniyesine milyonlarca dolar ödenen reklamlar da haliyle oldukça eğlenceli ve izlemesi keyif veren türden oluyorlar. Biz de Super Bowl 2019 sırasında yayınlanan en iyi reklamları bir araya getirerek, sizlere sunmak istedik.

Microsoft, “We all win”

Farklı yazılım çözümlerinin yanı sıra Xbox ile oyuncuları mutlu etmeye devam eden Microsoft, çeşitli engelleri olan Xbox kullanıcılarını hedefleyen yeni kontrolörünü tanıttı.

Olay, “Killer skin”

Ürettiği kozmetik ürünleriyle tanıtığımız Olay, ürettiği kremlerin derileri tamamen yenilediğini, iPhone’un yüz tanıma teknolojisiyle ilginç şekilde tanıttı.

Budweiser, “Win never felt better”

Çok tercih edilen içecek şirketlerinden biri olan Budweiser, ürünlerini rüzgar enerjisiyle üretmeye başladığını aktardı.

Michelob, “Robots”

Robotların her şeyi insanlardan daha iyi yapabileceğini söyleyen Michelob, buna rağmen onların çoğu şeyin tadına varamayacağı fikriyle ortaya farklı bir reklam çıkardı.

Amazon, “Not everything makes the cut”

Alexa’nın önümüzdeki yıllarda nerelere gelebileceğini gösteren Amazon, sipariş robotuyla yaşanabilecek aksaklıkları mizahi bir dille gele aldı.

THY, “The Journey”

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları, ünlü yönetmen Ridley Scott ile izlenesi bir işe imza attı.