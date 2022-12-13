Çocuklar İçin Akıllı Saat Tavsiyeleri

Çocuklar için akıllı saatler oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle GPS özelliği bulunan akıllı saat ya da kamerası bulunan akıllı saatler yetişkinlerden daha çok çocuklar içindir. Biz de sizler için kız ve erkek çocukları için akıllı saatleri derledik. Gelin, çocuklar için akıllı saat önerilerine yakından bakalım.

Çocuklar İçin Akıllı Saat Önerileri

Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat

TCL MT40X Movetime Family Watch 4G

Wiky Watch

Twox Akıllı Çocuk Saati

Lenovo S2PRO Akıllı Saat

Reeder Kiddo2

Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati

Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat

Her alanda ürünler çıkartan Xiaomi akılı saat modellerinde de büyük oranda piyasaya girmiş ve kamera ve GPS özelliğine sahip olan akıllı saat çıkarmıştır.

Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat Özellikleri

Adımsayar

GPS

Kalp ritim ölçme

Su geçirmezlik

Kamera

Uyku takibi

TCL MT40X Movetime Family Watch 4G

,

Çocuklar için akıllı saat modelleri tavsiyemiz birçok özelliği bulunan TLC markası birçok markanın önüne geçmiş gibi durmaktadır. Birçok özelliği bulunan saatin, GPS ve kamerası olan akıllı saat olması büyük avantaj.

TCL MT40X Movetime Family Watch 4G Özellikleri

GPS

Kamera

Sesli görüşme

Su geçirmezlik

Cinsiyet tercihi

SMS

Adımsayar

Wiky Watch

Sesli mesajlaşmanın olması bir akıllı saat için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ve birçok kişi tarafından tercih edilebileceğini söylemeden geçmeyelim

Wiky Watch Özellikleri

GPS

Kamera

Acil arama tuşu

Ayak izi takip

Sesli mesajlaşma

Suya dayanıklılık

Twox Akıllı Çocuk Saati​

Çocuklar için akıllı saat önerileri arasında bizler için ders modu olmazsa olmazlar arasında bu sayede çocuğunuz ne zaman ders çalışacağını hatırlayacaktır.

Twox Akıllı Çocuk Saati

GPS

Kamera

Ders modu

Lenovo S2PRO

Bir akıllı saatin en büyük sorunu su geçirmesidir. Bu nedenle su geçirmez bir akıllı saat tercih edebilirsiniz.

Lenovo S2PRO Akıllı Saat Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritim ölçme

Uyku takibi

Su geçirmezlik

Titreşim

Reeder Kiddo2

Sesli görüşme özelliği olan akıllı saat ile çocuğunuzdan anlık olarak haberdar olabileceksiniz.

Reeder Kiddo2 Özellikleri

Adımsayar

Kamera

Sesli görüşme

Uyku takibi

GPS

Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati

Galerisinden tutun birçok özelliği bulunan akıllı saat çocuklar için akıllı saat önerileri listemizdeki son modeldir. Eğer birçok özelliğin bir akıllı saate bulunmasını istiyorsanız. Bu modeli tercih edebilirsiniz.

Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati Özellikleri

Sesli mesajlaşma

Adımsayar

Kamera

Sesli görüşme

Ders modu

Oyun

Galeri

Acil durum feneri

GPS

Bu içeriğimizde kız, erkek çocuklar için akıllı saat modellerini derledik. Peki, sizler hangi saatleri daha faydalı buluyorsunuz? Bu listede hangi saatlerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler neler? Meraklıları yazımıza göz atabilr.