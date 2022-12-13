Çocuklar İçin Akıllı Saat Tavsiyeleri
Çocuklar için akıllı saat modellerini sizler için seçtik. Gelin, birlikte çocuklar için akıllı saatlere bakalım.
Çocuklar için akıllı saatler oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle GPS özelliği bulunan akıllı saat ya da kamerası bulunan akıllı saatler yetişkinlerden daha çok çocuklar içindir. Biz de sizler için kız ve erkek çocukları için akıllı saatleri derledik. Gelin, çocuklar için akıllı saat önerilerine yakından bakalım.
Çocuklar İçin Akıllı Saat Önerileri
-
Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat
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TCL MT40X Movetime Family Watch 4G
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Wiky Watch
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Twox Akıllı Çocuk Saati
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Lenovo S2PRO Akıllı Saat
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Reeder Kiddo2
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Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati
Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat
Her alanda ürünler çıkartan Xiaomi akılı saat modellerinde de büyük oranda piyasaya girmiş ve kamera ve GPS özelliğine sahip olan akıllı saat çıkarmıştır.
Xiaomi UM92 Su Geçirmez Akıllı Saat Özellikleri
-
Adımsayar
-
GPS
-
Kalp ritim ölçme
-
Su geçirmezlik
-
Kamera
-
Uyku takibi
TCL MT40X Movetime Family Watch 4G
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Çocuklar için akıllı saat modelleri tavsiyemiz birçok özelliği bulunan TLC markası birçok markanın önüne geçmiş gibi durmaktadır. Birçok özelliği bulunan saatin, GPS ve kamerası olan akıllı saat olması büyük avantaj.
TCL MT40X Movetime Family Watch 4G Özellikleri
-
GPS
-
Kamera
-
Sesli görüşme
-
Su geçirmezlik
-
Cinsiyet tercihi
-
SMS
-
Adımsayar
Wiky Watch
Sesli mesajlaşmanın olması bir akıllı saat için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ve birçok kişi tarafından tercih edilebileceğini söylemeden geçmeyelim
Wiky Watch Özellikleri
-
GPS
-
Kamera
-
Acil arama tuşu
-
Ayak izi takip
-
Sesli mesajlaşma
-
Suya dayanıklılık
Twox Akıllı Çocuk Saati
Çocuklar için akıllı saat önerileri arasında bizler için ders modu olmazsa olmazlar arasında bu sayede çocuğunuz ne zaman ders çalışacağını hatırlayacaktır.
Twox Akıllı Çocuk Saati
-
GPS
-
Kamera
-
Ders modu
Lenovo S2PRO
Bir akıllı saatin en büyük sorunu su geçirmesidir. Bu nedenle su geçirmez bir akıllı saat tercih edebilirsiniz.
Lenovo S2PRO Akıllı Saat Özellikleri
-
Adımsayar
-
Kalp ritim ölçme
-
Uyku takibi
-
Su geçirmezlik
-
Titreşim
Reeder Kiddo2
Sesli görüşme özelliği olan akıllı saat ile çocuğunuzdan anlık olarak haberdar olabileceksiniz.
Reeder Kiddo2 Özellikleri
-
Adımsayar
-
Kamera
-
Sesli görüşme
-
Uyku takibi
-
GPS
Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati
Galerisinden tutun birçok özelliği bulunan akıllı saat çocuklar için akıllı saat önerileri listemizdeki son modeldir. Eğer birçok özelliğin bir akıllı saate bulunmasını istiyorsanız. Bu modeli tercih edebilirsiniz.
Smartberry Z2 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati Özellikleri
-
Sesli mesajlaşma
-
Adımsayar
-
Kamera
-
Sesli görüşme
-
Ders modu
-
Oyun
-
Galeri
-
Acil durum feneri
-
GPS
Bu içeriğimizde kız, erkek çocuklar için akıllı saat modellerini derledik. Peki, sizler hangi saatleri daha faydalı buluyorsunuz? Bu listede hangi saatlerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler neler? Meraklıları yazımıza göz atabilr.
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