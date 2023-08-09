Eski Twitter Çalışanlarının Kurduğu T2 Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

T2, kullanıcılarının birbiriyle bağlantı kurup etkileşimde kalmasını sağlayan bir sosyal medya platformudur. T2 uygulaması, kullanıcılarına gönderi oluşturma ve topluluklarla etkileşim kurma imkanı sunuyor.

Elon Musk’ın Twitter’i satın almasının ardından Twitter’a alternatif olarak geliştirilen uygulamalar arasında T2 yer alıyor. Yalnız uygulama daha geliştirme aşamasındadır.

T2 Uygulaması Özellikleri Nelerdir?

Kullanıcı gönderilerindeki metinlerde en fazla 280 karaktere izin veriyor.

Gönderilere resim eklenebiliyor.

Arayüz olarak Twitter’a çok benziyor.

Kullanıcı kimlik gibi güvenliğe dayalı özellikler ön planda.

Selfie ve uygulama içi kimlik kontrolleriyle kullanıcıların kimliklerini doğrulamayı amaçlayan bir uygulamadır.

Uygulamada yapay zekadan da yararlanılacak.

Potansiyel kullanıcılara özel bekleme listesi bulunmaktadır.

T2 uygulaması, 15 Nisan 2023 tarihinde ortalama 1.000 kullanıcının olduğu topluluk için davet sistemi geliştirdi. Uygulama kullanıcılarının her birine daha çok davet etme olanağı sunmak için 5 davetlik izin verdi. T2, şu an için sadece web tabanlı bir sosyal medya platformudur.

T2 Uygulaması Nasıl Kullanılır?

T2 web tabanlı bir uygulama olduğu için şu anda cihaza indirme gibi bir durum söz konusu değildir. Uygulamanın resmi web sitesine giriş yapıp öncelikle hesap oluşturulmalıdır. Hesap oluşturulduktan sonra paylaşım yapabilmek için mutlaka profil resmi eklenmesi gerekiyor.

Gönderi paylaşımı için profil resminin yanı sıra isim, biyografi ve konum gibi bilgiler de mutlaka girilmelidir. Bunlar T2 uygulaması için belirtilmesi gereken standart bilgilerdir. Bu uygulama üzerinden Twitter hesabına bağlantı eklenebilir. Bunun için kullanıcılara bir seçenek sunulmuştur.

Gönderiyi paylaştıktan sonra düzeltme olanağı sunması uygulamanın en büyük avantajıdır. Gönderiler, tweet’lere çok benziyor. Twitter’da olduğu gibi T2 uygulamasında da hashtag kullanılıyor. Hashtag’lere tıklanabilir ve hashtag’ler üzerinden arama yapılabiliyor.

Profil ayarları yapıldıktan sonra varsayılan olarak paylaşılanlar özet akışı şeklinde görüntüleniyor. Uygulamada fotoğraflar paylaşılabiliyor fakat canlı yayın açma özelliği şu anlık yok. T2’de hesabı ve gönderileri gizleme özelliği yok. Gönderiler herkese açık şekilde paylaşılıyor. İlerleyen zamanlarda yetkililer bu konuda gizlilik kararı alabilir.

T2 uygulaması da Instagram ve Twitter gibi ücretli doğrulama özelliği sunuyor. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri de “Mor Tik” almaktır. Mor Tik almak için kullanıcılar bir seferlik 5 dolar ödemesi gerekiyor. 5 dolar ödeyenler Mor Tik yanında T2’nin kurucu ortaklarından Sarah Oh ile de 15 dakika sohbet etme şansı yakalıyor.

Sizce T2 uygulaması ilerleyen zamanlarda bir Twitter ya da Instagram gibi popüler olur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.