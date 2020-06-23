iPad Oyun Bilgisayarı Oluyor! İşte Duyurulan Yeni Özellik

Apple tarafından düzenlenen ve dün itibarıyla çevrim içi olarak herkese açık bir şekilde başlayan WWDC 2020 sırasında pek çok yeni detay ile karşılaştık. Bu süreçte yapılan önemli duyurulardan birisi de iPad modelleri ile ilgiliydi. Bu açıklamaya göre iPad oyun bilgisayarı haline gelebilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

iPad Oyun Bilgisayarı mı Olacak?

Worldwide Developers Conference 2020 sırasında duyurulan yeni bir özellik, iPad'lerinde oyun oynamayı seven kullanıcıları oldukça tatmin edecek gibi gözüküyor. Buna göre iPad modellerinde kullandığınız klavye ve mouse bundan böyle oyunlarla birlikte çalışabilecek.

Bu kapsamda oyun geliştiricileri oyunlarında klavye, mouse ve touchpad kullanımını mümkün kılabilecek ve artan denetleyici desteği ile birlikte oyunculara çok daha keyifli ve adeta bir bilgisayar hissiyatı yaşatan oyun deneyimi sunulabilecek. Tabii bu açıklama bunu hemen yapabileceğiniz veya her oyunda yapabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Geliştiriciler bu desteği önümüzdeki dönemlerde oyunlarına entegre edebilecek. Tabii bunun için bir miktar süre gerekiyor. Ayrıca bu desteğin eklenmesi de tamamı ile geliştiriciye bağlı olduğundan her oyunda klavye, mouse ve touchpad desteğinin bulunmayabileceğini belirtelim.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.