Telefondan Uzak Durmanın Yolları Nelerdir?

Telefon bağımlılığıyla ilgili en sinir bozucu şeylerden biri, bu alışkanlığın neredeyse bir madde bağımlılığı kadar rahatsız edici ve etraftan da çok sinir bozucu bir davranış olarak algılanabiliyor olması. Özellikle, bu alışkanlığımızı sosyal ortamlarda sürekli olarak yapıyorsak, hakkımızda çok da iyi konuşulmuyor.

Oysa bunu yapmak yerine, teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmanın ve zamanımızı sosyal hayatımıza odaklamanın yollarını bulabiliriz. Anlıyorum, bu oldukça zor olsa da asla çözümsüz bir durum değil.

İşte bazı öneriler;

Telefonu torpido gözüne atın ve orada bırakın

Cep telefonunuzun sesli uyarlarını kapatın ve onu gözünüzün önünden ayırın. Böylece cihazınız sizi sürüş boyunca rahat bırakacaktır, ama bu da yeterli olamayabiliyor. Cihazı merak etmekten de vazgeçmelisiniz.

Cihazınızı günlük işlerinize uzak bir yerde bulundurun

Uygulamalarınızı kapatmaktansa, onların günlük rutininize engel olmayacak bir köşede barındırın. Böylece uygulamaların uyarıları devam etse de sadece siz elinize aldığınızda okumanız mümkün olacaktır. Aksi taktirde, cihazı elinizden düşürmeniz mümkün olamayabilir. Cihazınıza bir süre ulaşamamak her zaman doğru bir davranış. Özellikle iş yerinizde.

Bildirimleri kapatın

Zamanınızı başkalarının paylaşımlarına göre ayarlamayın. Özellikle sosyal medya uygulamaları dur durak bilmeden uyarı gönderiyorlar. Bu kendinize zaman ayırmanızı engelleyebiliyor. Onun için SMS hariç tüm uygulama bildirimlerini kapatın. Hem biraz kafanız dinlensin hem de işinize odaklanın.

Tarayıcınıza mahkum olmayın

Arayacağınız konu her ne ise, hemen doğrudan arayıp ulaşın. Daldan dala atlayarak "tavuk nasıl kızartılır" gibi konularda alternatif aramaktan vazgeçin. Bunun pek sonu yok bilirsiniz. Sonuç olarak hem vakit kazanır hem de yemeğinizi hemen hazırlayarak servis edebilir ya da afiyetle yiyebilirsiniz.

Bir şey beklerken cihazı kontrol edip durmayın

Bu alışkanlık zamanın daha hızlı geçmesine sebep olmuyor. Çünkü beklediğiniz süre asla kısalmıyor, sadece alışkanlığınıza daha çok esir oluyorsunuz. Bu genellikle kısıtlı bir zamanda anlamsız şeylere takılmanıza da sebebiyet veriyor, takılıyor ve bir sonuca ulaşamıyorsunuz.

Yatarken telefonu unutun

Uyku düzeninizin bozulacağını sakın unutmayın. Telefona değil uykuya ihtiyacınız var. Dinlenin. Çünkü yarın yine mesai başlayacak. Onun için iyi bir uyku çekmeye çalışın.

Düzenli aralıklarla telefonu kontrol etme alışkanlığı edinmeyin

Dünya siz olmadan da dönüyor. 10 dakikada bir cihazı kontrol etmekten uzak durun. Telefonda yapacağınız her ne ise yapın ve cihazı bırakın. Kendinizi farklı konu ve aramalara yönlendirmeyin.

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat gibi uygulamalar, aslında son derece vakit harcanan uygulamalar. Bunlara dalarsanız, içinden çıkılmaz bir kısır döngüye girmeniz kaçınılmaz olabilir. Bu uygulamalar önemli ama her şeyin bir zamanı var. Günlük yaşantınız sadece bunlardan ibaret değil.

Kısaca hayatınızı cep telefonunuzun yönetmesine izin vermeyin. "Patron kimmiş?" ona gösterin.

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