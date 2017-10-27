John F. Kennedy Suikastindeki Gizemli Telefon Görüşmesi

22 Kasım 1963'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy hakkındaki sır perdesi, bugün hala aydınlatılabilmiş değil. Fakat bugün yaşanan bir gelişme, birçok şeyi değiştirebilir. Suikast ile ilgili belgeler, 25 yılın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz talimatıyla kaldırıldı. Yayınlanan yeni belgelerde, suikastten sadece 25 dakika önce kayıtlara takılan gizemli bir telefon görüşmesi soru işaretlerine neden oldu.

Başkan Kennedy suikastı üzerinde 22 Kasım 1963 tarihinden bu yana komplo teorileri dolaşıyor. Hatta devletin suikastle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasını istemediği yönünde iddialar da gündemi bir hayli meşgul ediyordu.

Trump, konu ile ilgili yayımladığı bildiride, "Bugün perdenin artık kaldırılması emrini veriyorum" ifadesini kullanarak, 25 yıldır kamuoyundan saklanan belgeleri nihayet yayınlama kararı aldı.

Komplo teorilerinin anası olarak görülen Kennedy suikasti, yeni belgelerin açığa çıkmasıyla komplo girdabına bir daha kapılacak gibi.

Belgelerde, Cambridge Evening News'in kıdemli bir muhabirinin, Kennedy'nin vurulmadan yalnızca 25 dakika önce gizemli bir telefon aldığına işaret ediyor. İngiliz İstihbarat Servisi'ne (MI-5) göre, arayan kişi muhabire, "Amerikan Büyükelçiliği'ni gerçekleşecek büyük bir olay için arayıp uyarmalısın" dedi ve sonra da telefonu kapattı.

Esrarengiz bir telefon alan Cambridge Evening News muhabiri, olayı hemen İngiliz polisine bildirdi

Gerçekten garip, değil mi?

Bununla birlikte, Donald Trump'ın toplam 3100 belgeden 2800'ünün yayınlanmasına izin verdiğini de belirtelim. Trump, FBI ve CIA'den ulusal güvenlik adına en az 180 gün süreyle 300 belgenin saklanması yönünde bir talepte bulunmuş.

Kennedy Suikasti Nasıl Olmuştu?

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Üstü açık bir arabada yolculuk ediyordu. Başkan'ın önünde oturan Teksas Valisi John Connally saldırıdan yaralı kurtuldu.

Aynı saat içinde suikastın gerçekleştiği Dallas'ta, polis memuru JD Tippit de öldürüldü. Hemen ardından da şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı. 12 saat içinde Oswald, Kennedy ve Tippit'i öldürmekle suçlandı.

24 Kasım'da Oswald, Dallas karakolunun alt katından çıkarıldığı sırada bir gece kulubü sahibi olan Jack Ruby tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu anlarda canlı yayın kameraları da oradaydı ve yayındalardı.

Ruby, Oswald'ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. Kararı temyize götüren Rub, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967 yılında kanserden öldü.

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