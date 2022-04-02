Talking Tom Gold Run, Konuşan Tom ve Angela'nın çalınan altınlarının peşine düştüğü sonsuz koşu oyunu.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Talking Tom Gold Run Türkçe adıyla Konuşan Tom Altın Peşinde oyununda hayallerindeki evi inşa ederken altınları çalınan ikilimize altınlarını geri almaları için yardım ediyoruz. Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyun Windows platformunda evrensel oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda karşımıza çıkan başarılı oyunda rengarenk içerikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile zenginleşmeye devam eden yapım, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki oyuncularında yüzünü güldürüyor.

2016 yılında piyasaya çıkan ve beğenilen oyun, mobil platformda da oldukça tutuldu. Mobil platformda her geçen gün yeni oyunculara erişmeye devam eden oyun, eğlenceli yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Talking Tom Gold Run Özellikleri

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Basit içerikler,

Kaliteli grafikler,

Eğlenceli oynanış,

Başarılı ses efektleri,

Heyecanlı yapı,

Hem Windows Phone hem de Windows PC kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açılan oyunun tek farkı karakterleri desem haksızlık etmiş olmam sanırım. Klasik sonsuz koşu oyunlarındaki oynanış ve kontrol sistemi mevcut. Konuşan Tom, Angela ve arkadaşları Ginger, Hank ile yaptığımız koşuda amacımız soyguncunun bizden çaldığı altınları almak. Koştukça altınları saçan hırsızı yakalamak için bitmek bilmeyen enerjimizi kullanıyor, bazen minik uçağımıza binip havadan takip ediyoruz.

Talking Tom Gold Run İndir

Windows, WindowsPhone, Android ve iOS platformunda yayınlanan Talking Tom Gold Run ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de popülerleşen yapım, dünyada milyonlarca kez indirildi. Yapım eğlenceli yapısı ile birlikte milyonlara oyuncuya ulaştı ve hala da ulaşmaya devam ediyor.