Talking Tom Gold Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,545
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici Outfit7
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Talking Tom Gold Run, Konuşan Tom ve Angela'nın çalınan altınlarının peşine düştüğü sonsuz koşu oyunu.
Talking Tom Gold Run Türkçe adıyla Konuşan Tom Altın Peşinde oyununda hayallerindeki evi inşa ederken altınları çalınan ikilimize altınlarını geri almaları için yardım ediyoruz. Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyun Windows platformunda evrensel oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda karşımıza çıkan başarılı oyunda rengarenk içerikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile zenginleşmeye devam eden yapım, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki oyuncularında yüzünü güldürüyor.
2016 yılında piyasaya çıkan ve beğenilen oyun, mobil platformda da oldukça tutuldu. Mobil platformda her geçen gün yeni oyunculara erişmeye devam eden oyun, eğlenceli yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.
Talking Tom Gold Run Özellikleri
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Basit içerikler,
- Kaliteli grafikler,
- Eğlenceli oynanış,
- Başarılı ses efektleri,
- Heyecanlı yapı,
Hem Windows Phone hem de Windows PC kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açılan oyunun tek farkı karakterleri desem haksızlık etmiş olmam sanırım. Klasik sonsuz koşu oyunlarındaki oynanış ve kontrol sistemi mevcut. Konuşan Tom, Angela ve arkadaşları Ginger, Hank ile yaptığımız koşuda amacımız soyguncunun bizden çaldığı altınları almak. Koştukça altınları saçan hırsızı yakalamak için bitmek bilmeyen enerjimizi kullanıyor, bazen minik uçağımıza binip havadan takip ediyoruz.
Talking Tom Gold Run İndir
Windows, WindowsPhone, Android ve iOS platformunda yayınlanan Talking Tom Gold Run ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de popülerleşen yapım, dünyada milyonlarca kez indirildi. Yapım eğlenceli yapısı ile birlikte milyonlara oyuncuya ulaştı ve hala da ulaşmaya devam ediyor.
Talking Tom Gold Run APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,924
- DOSYA BOYUTU 110.00 MB
- Üretici Outfit7
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Talking Tom Gold Run, Konuşan Tom ve arkadaşlarının çalınan altın peşinde olduğu yeni oyunu. Altına Koş Tom oyunu ücretsiz oynanabilir.
Talking Tom Gold Run APK, milyonların sevgilisi şirin kedi Tom’un ve arkadaşlarının yer aldığı sonsuz koşu oyunu. Serinin her oyunu gibi harika görselleriyle yediden yetmişe herkesi içine çekmeyi başaran yapımda çalınan altınlarımızın peşine düşüyoruz. Altına Koş Tom APK yükleme seçeneğiyle Tom altın peşinde oyunu severlerle.
Altına Koş Tom APK İndir
Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda havuzlu eve sahip olan Tom ve sevgilisi keyif yaparken günün birinde değerli bir eşyaları çalınır. Altından yapılmış heykelin ve onunla birlikte altınlarının çalındığını gören kedimiz Tom, hırsızın peşine düşer ve soluksuz koşturmaca başlar. Tom’un çalınan altınlarını geri almasında yardımcı olmak tabii ki bize düşer.
Konuşan Tom ve sevgilisi Angela’nın yanı sıra Ginger, Hank ve Benn ile oynama şansı sunan koşu oyununda hırsızdan düşen altınları toplayarak ilerliyoruz. Altınlarla hali hazırda olan havuzlu evimizi daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz.
- Roy Rakoon’u yakalayın: Roy Rakoon çalınan altınla kaçıyor! Tüm dünyadaki tüm altınları çalmaya çalışan The Rakoonz için çalışıyor. Roy’a yetişmek, kamyonunu devirmek ve altınları geri almak size ve Tom’a kalmış.
- Heyecan verici takibe katılın: Roy’un peşinden giderken sokaklarda koşun, zıplayın ve yarışın, arabalardan, kamyonlardan ve engellerden kaçın. Bu destansı yarışta Tom’la birlikte otoyollarda, hava yollarında ve metrolarda koşarken engellere ve karşından gelen trafiğe dikkat edin.
- Muhteşem güçlendirmeleri elde edin: Güçlü desteklerle tempoyu artırın. Hızlanmak, geri dönmek, kasalarınızı altınla doldurmak için şimşekler, kasklar ve mıknatısları kullanın. Koşarken süpersonik hızda sokaklarda gezin ve gökyüzünde süzülün.
- Heyecan verici dünyaları keşfedin: Sıradan bir koşu yolu değil. Gizli tünellerden metroya, kayıp şehirlere, şeker diyarlarına, okyanusun dibine ve hatta uzaya doğru hızla ilerlerken sonsuz eğlencenin keyfini çıkarın. Koşarken keşfedeceğiniz birçok yeni dünya var.
- Kazanmak için kendinizle mücadele edin: Yarışlara katılın ve eğlence için diğer oyunculara karşı mücadele edin. Birinciliği elde etmek için bitiş çizgisine kadar yarışın ve bir numaralı koşucu olun. Bunu süpersonik yıldırım hızında koşarsanız yapabilirsiniz.
- Beğendiğiniz karakterlerle oynayın: Yol boyunca tek arkadaşınız Tom değil. İlerledikçe Talking Angela, Talking Hank, Talking Ben ve Talking Ginger katılacak. Hepsi The Rakoonz’u durdurmak için destansı bir atılımdalar ve yol boyunca çok eğlenmeyi planlıyorlar.
Tom Altın Peşinde PC İndir
Konuşan Tom Altın Peşinde oyununu telefonunuzun küçük ekranında oynamak zorunda değilsiniz. Ücretsiz Android emülatörlerden MEmu size beklediğiniz her şeyi sunar. Konuşan Tom Altın Peşinde PC indirin, klavye ve fare desteğiyle oyunun tam kontrolünü ele alın. Pil, internet ve rahatsız edici aramalar gibi sınırlamalar olmadan keyifle oynayın. MEmu, Altına Koş Tom oyununu PC’de oynamak için en iyi seçimdir. Ön ayarlı tuş ayarlama sistemi Tom Altın Peşinde Android oyununu PC oyunu haline getiriyor. Aynı cihazda iki veya daha fazla hesapla oynayabilirsiniz. Konuşan Tom Altın Peşinde bilgisayarda oynamak için aşağıdaki basit adımları izleyin:
- MEmu yükleyicisini indirin ve kurulumu tamamlayın.
- MEmu’yu başlatın ve masaüstünden Google Play’i açın.
- Talking Tom Gold Run (Konuşan Tom Altın Peşinde) araması yapın.
- Talking Tom Gold Run indirin ve yükleyin.
- Yükleme tamamlandığında başlatmak için simgeye tıklayın.
- Talking Tom Gold Run PC’de oynamanın keyfini sürün.
Talking Tom Gold Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 526
- DOSYA BOYUTU 94.00 MB
- Üretici Outfit7
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Talking Tom Gold Run (Konuşan Tom Altın Peşinde), iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz sonsuz koşu oyunu.
Talking Tom Gold Run, Konuşan ve Tom arkadaşlarının çalınan altınlarının peşine düştüğü sonsuz koşu türünde süper eğlenceli bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye sunulan oyunda mimikleriyle gülüp kırmaktan geçiren kedi Tom’un yanı sıra biricik sevgilisi Angela, köpek dostu Benn, kedi Ginger ve oda arkadaşı Hank ile oynayabiliyoruz.
Konuşan Tom bu sefer havuzlu evinde sevgilisiyle keyif çatarken beklenmedik bir anda hırsız evlerindeki çok değerli bir heykelle beraber altınlarını çalıyor. Hırsızı çıkışta gören Tom, arkasından koşturmaya başlıyor. Bu noktada da biz devreye girerek Tom’un hırsızı yakalamasına yardımcı oluyoruz.
Peşinden koştuğumuz hırsız bizi atlatmak için yükünü hafifletmeye yani altınları atmaya başlıyor. Düşürdüğü altınları toplayarak koşuşturmaya devam ediyoruz ve topladığımız altınları havuzlu evimizi yeniliyoruz. Altınlardan daha kıymetli asıl eşyaya ulaşmak ise kolay olmuyor.
Talking Tom Gold Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 795
- DOSYA BOYUTU 43.00 MB
- Üretici Outfit7
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Talking Tom Gold Run, Konuşan Kedi Tom ve Angela'nın yer aldığı sonsuz koşu oyunu.
Talking Tom Gold Run, milyonların kalbini çalan konuşan kedi Tom ve biricik sevgilisi Angela’nın yer aldığı sonsuz koşu oyunu. Çalınan altınımızı geri almak için hırsızın peşinden aralıksız koştuğumuz oyunda amacımız hayalimizdeki evi inşa etmek.
Havuzu olan oldukça geniş evimizi inşa ederken bahçemizden sızan hırsızı fark edip soluklanmadan peşine düşüyoruz ancak onu yakalamamız kolay olmuyor. Bizi şaşırtıp atlatmak için elinden geleni yapıyor hırsız. Önümüze çıkan türlü engelleri aşmak için - bu tarz oyunların çoğunda olduğu gibi – sağa sola kaçıyor, kayıyor, uçağımıza atlayıp havadan da takibe alıyoruz.
Konuşan Tom ve Angela’nın yanı sıra Ginger, Hank’in de yer aldığı koşu oyunu Windows Phone platformunda da ücretsiz ancak satın alım içeriyor. Konuşan Tom oyunlarıyla vakit geçiren çocuğunuz/küçük kardeşiniz için indirdiyseniz cihazı vermeden uygulama içi satın alım seçeneğini kapatmanızda fayda var.