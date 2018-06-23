Thanos ve Hikayesinin Orijinleri

Takip eden herkesin bildiği gibi Marvel MCU ve evreninde 6 adet sonsuzluk taşı var. Bunlara evrende geçen son macera da tek tek şahit olmuş ve daha yakından ne işe yaradıklarını ağzımız açık izlemiştik. Taşlar uzay, ruh, gerçeklik, zaman, güç ve zihin taşları adı altında evrene hakim ‘kadim’ nesneler olarak önem yaşıyorlardı.

Uzay taşı istediğiniz an istediğiniz yerde bulunabilmeyi, ruh taşı diğer ruhlarla bağlantı kurarak tüm yaşamın kontrolünü olanaklı kılarken, gerçeklik taşı da bilinen gerçekliği değiştirerek alternatif ve görece bir sanallık yaratmakta, zaman taşı zamanı değiştirip zaman yolculuğu yapabilmeyi sağlamaktadır, zihin taşı ise telepati vasıtasıyla diğer zihinleri kontrol edebiliyor. Zaten taşların herbir baş harfi de Thanos’un adının gizliden gizliye işaret edildiği bir bulmaca bir gibi.

Şöyleki; Uzay taşı:.........Tesseract

Ruh taşı: Soul stone:....... Bunu henüz çok da detaylı olarak göremedik ancak MCU’da Karapanter'in kontrolünde de olabileceği farklı biçimlerde nitelendiriliyor. Ruh Taşı eğer ona sahip olan kişinin ölülerle konuşmasına olanak veriyorsa, bu Black Panther'in babasının önemli bir özelliği ama yine de bu sadece bir teori olarak kalır. Bu teori son savaşın Black Panther yapımcısı Nate Moore tarafından Wakanda'da geçmesi ile birlikte güçlenmiş bir olasılık olarak görünüyor.

Gerçeklik taşı:.......Aether

Zaman taşı:.......Necklace (Kolye)

Güç taşı:.......Orb (Küre)

Zihin taşı:.........Specter (Asa)

Bildiğimiz gibi Thanos bu hikayenin kötü adamı ya da Titanların Efendisi ya da diğer lakaplarıyla Alars’ın Oğlu, Evrenin Peygamberi, Kurtarıcı, Baba ya da Karanlıklar Lordu olarak tanımlanabiliyor. Bir diğer lakabı ise Thanos’un Mad Titan olarak da bilindiği gerçeği, bu lakap bile sonsuz yaşam gücüne sahip bir karakter olduğunu ifade ediyor.

THANOS’un Orijini

Karekterin hikayesinde Thanos’un en tehlikeli yeteneği zehir gibi olan üstün zekası olarak tanımlanır. Thanos kendisini iki amaca birden adamış bir varlıktır. Bunlardan ilki bilinç ve akıl seviyesini artırmak diğeri de evrendeki tüm yaşamı yok etmekten ibarettir. Amacına ulaşmak için önüne bir engel çıksa da bunları bertaraf etmekten sakınmaz. Thanos'u şöyle sınıflandırmak mümkün.

Tür: Titanlı Mutant

Cinsiyet: Erkek

Boy: 200.66 cm

Kilo: 447 kg

Thanos Marvel evreninde çok da yeni bir karakter değil aslında. Kendileri Jim Starlin ve Mike Friedrich tarafından yaratılmış ve ilk olarak Iron Man'in 55. sayısında, 1973 yılında boy göstermiş ve ürkünç bir amacı kendine görev edinmiş bir karakterdir. Kısaca Thanos, yıllar içinde kozmik evrene ait tüm enerjileri emerek güçlerini artırmış bir Titan olarak yaratılmıştır. Thanos mutasyon geçirmiş mor vücudu sayesinde kozmik enerjiyi belirli bir seviyede sentezleyebilmek gibi nadir bir yetenek ile birlikte doğmuştur.

Hikayenin rivayet ettiğine göre Thanos, daha bir bebekken, yeni kendisini öldürmeye çalışan bir karakterle alakalı sürekli kabuslar görmekte ve bu durum çocukluğunun sürekli travmalar içinde geçmesine yol açmaktadır. Thanos sadece bu yüzden tüm karanlık ruh bütülüğünün ve paranoyalarının bir kurbanı olarak da betimlenir. Aslında kendisi ölüme aşıktır, ölümle beraber olmak için için kendi ırkını yok etmeyi ve tüm yıldızları söndürmeyi göze alan yegane yarı tanrıdır.

Gamora ve Nebula adında iki kızı evlat edinen Thanos bu çocukları suikastçı olarak sıkı bir eğitime tabi tutmuştur. Bunun yanı sıra Black Order isminde müritlerinden oluşan bir takım oluşturup kara emellerine hizmet edebilmeleri için emri altına almıştır.

Bu arada Thanos kelimesinin antik Yunancadaki ‘ölümün vücut bulmuş hali’ anlamına geldiğini de hatırlatmak isterim. Ayrıca hepinizin bildiği Deadpool’un ölümsüzlük ile lanetlemesinin altında yatan durumun bile Thanos’un yeteneklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?