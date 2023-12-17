Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan online FPS oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan oyuncular, The Finals açılmıyor, çözümü nedir sorusunun cevabını arıyor. Peki, bu sorunun çözülebilmesi için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Bu rehberde The Finals'a giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler, söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilir.

The Finals Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

SFC komutunu çalıştırın.

Sürücüleri güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı'nda The Finals'a izin verin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

The Finals çalışmama sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan The Finals çalışmıyor ise ilk olarak oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bu işlem için oyunun simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Oyunu yönetici olarak çalıştırdığınız hâlde problem devam ediyorsa bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneyi açın.

The Finals'a sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğine basın.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna tıklayın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

The Finals'ın simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Bir sonraki adımda arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın ve "Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

Evet seçeneğini seçin.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

The Finals açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında sürücüleri güncellemek de yer alıyor. Sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Görev çubuğunda bulunan arama kutucuğunu kullanarak da bu aracı çalıştırabilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi'nden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın ve ardından "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Bu adımlarla uğraşmak istemeyen kişiler için çok daha kolay bir yöntem mevcut. Driver güncelleme programı kullanarak güncel olmayan sürücülerin pratik şekilde güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Bazı zararlı yazılımlar, oyunların ve programların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenden ötürü antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Antivirüs programları, sistemi tarar ve tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları siler.

Güvenlik Duvarı'nda The Finals'a İzin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü açın.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğine basın.

"Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" seçeneğini seçin.

The Finals'ı seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Sağ alt köşede yer alan antivirüs simgesine sağ tıklayıp devre dışı bırakma işlemini uygulayabilirsiniz. Ardından oyunu açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğin seçin.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

The Finals çalışmıyor ise oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlem için program kaldırma aracı kullanabilir ve böylece oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz.

Bu rehberde The Finals açılmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.