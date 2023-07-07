Threads Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, hesap dondurma işleminin yalnızca birkaç adımda tamamlanabilmesine imkân tanıyor. Peki, profil dondurma işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Sosyal medya uygulaması Threads'i herhangi bir nedenden ötürü bir süre boyunca kullanmak istemeyen kişiler için rehber hazırladık. Rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak Threads profil dondurma işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Threads Hesap Dondurma Adımları

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

Yatay iki çizgi simgesine dokunun.

"Hesap" kategorisine girin.

"Profili dondur" bölümünü açın.

"Threads profilini dondur" butonuna basın.

Meta tarafından sunulan Threads isimli popüler sosyal medya hizmetinde profilinizi kolayca dondurabilirsiniz. Bunun için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın. Oturum açık değilse Instagram üyeliğiniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfanızı ziyaret edin. Daha sonra üst kısımdaki yatay iki çizgi butonuna basın. Bunu yaptığınızda çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Hesap" kategorisini görüntüleyin.

Hesap kategorisinde bulunan "Profili dondur" bölümüne girin. Son olarak "Threads profilini dondur" butonuna dokunun. Hesap dondurma işlemi geçici sürelidir. Yani bir süre sonra hesabınıza giriş yaparak profilinizi yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Threads Ara Verme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı açın.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Hesap kategorisine açın.

"Bir ara ver" bölümüne girin.

Bir süre seçin.

Threads, beğeni gizleme dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Bu özellikler arasında ara verme de yer alıyor. Bu özellik, "10 dakikada bir", "20 dakikada bir", "30 dakikada bir" ve "Asla" olmak üzere dört farklı seçenekten oluşuyor.

Örneğin "10 dakikada bir" seçeneğini seçerseniz tek seferde uygulamada 10 dakika zaman geçirirseniz süre dolduğunda bildirim gönderiliyor. Ara verme özelliğini kullanmak için öncelikle profil sayfanız üzerinden yatay iki çizgi simgesine dokunmanız gerekiyor.

Bir sonraki adımda "Hesap" kategorisine girin ve "Bir ara ver" bölümünü görüntüleyin. Bu adımı uyguladığınızda karşınıza çeşitli seçenekler çıkacak. Bunlardan birini seçebilirsiniz.

Bu rehberde Threads profil dondurma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Ayrıca ara verme özelliğinin nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın.