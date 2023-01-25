TikTok Sesi Nasıl iPhone Zil Sesi Yapılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, hiç şüphesiz her geçen gün popülerleşmeye devam ederken insanların mobil cihazlarında zil seslerine kadar giriyor. Peki, kısa bir bilginin ardınan iPhone'da TikTok zil sesi nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

iPhone TikTok Zil Sesi Nasıl Yapılır?

iPhone'nu açın.

Daha sonra "Ayalar'a" girin.

Ses ve Dokunuş seçeneğini dokunun.

Açılan sayfadan zil sesine dokunun.

Ton mağazası seçeneğine girin.

TikTok zil sesi seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra TikTok sesini iPhone zil sesi olarak değiştirebilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra isterseniz dilediğiniz müzikleri iPhone zil sesi yapabilirsiniz.

TikTok Hakkında Çerez Bilgi

TikTok sesi son zamanların popüler zil sesleri arasında yer alıyor. Öyle ki dünyanın en sık kullanılan popüler sosyal medya uygulaması adeta herkesi büyülemiş durumda. Genellikle genç nesil TikTok uygulamasını tercih ediyor.

Z kuşağının en çok kullandığı mobil uygulamalar arasında TikTok'ta yer bulunurken Instagram, Twitter'ı pas geçmemek gerekiyor. TikTok sadece basit komikli videolardan ibaret olmadığını da söylemeden geçmeleyim.

Öyle ki birçok bilim kanalı TikTok üzerinden yayınlar yapmaktadır. Türkçe bilim kanalları arasında en popüler Evrim Ağacı ve Gelecek Bilimde bulunuyor. Peki, bunca bilim kanalı TikTok üzerinden yayın yaparken neden karşınıza saçma ve gereksiz videolar çıkıyor.

Aslında bunun nedeni TikTok algoritmasının yanlış çalışmasından ya da izlediğiniz videolara göre önerilerde bulunuyor. Fakat zaman zaman iddialara göre bulunduğunuz bölgede insanlar neler izliyorsa ona göre de öneriler sunduğu söylenmekte.

İPhone Ücretsiz Zil Sesi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere iPhone cihazlarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri de istediğiniz zil sesini koyamıyor olmanız. Bu durum kimi zaman güvenlik için düşünülmüş olsa da kimi zaman Apple'ın bilerek yaptığı düşünülür. Telefonunuzu açtıktan sonra zil sesini değiştirebilirsiniz. Fakat belirli başlı zil sesleri dışından iPhone zil sesini ekleyemezsiniz. Tabi ki bir yazılım kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Çeşitli uygulamaları kullanarak iPhone zil sesi değiştirme işlemini ücretsiz bir şekilde hayata geçirebileceğinizi söylemek isteriz. Ringtones Maker uygulamasını kullanarak iPhone'da ücretsiz bir şekilde zil sesini değiştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde TikTok sesi iPhone'da zil sesi olarak nasıl ayarlanır. Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.