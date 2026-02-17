Günümüzde akıllı telefon fiyatları bir hayli yüksek ve bu da tüketicileri bütçe dostu mobil cihazlara yönlendiriyor. Bu noktada ise onlarca model karşımıza çıkıyor ve bu da seçim yapma açısından kafa karışıklığı yaratıyor. Biz de bunun için harekete geçtik. İşte Türkiye'de satılan en ucuz telefonlar...

Türkiye’de Satılan En Ucuz Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S3 Mini

Lenovo A319

Samsung Galaxy J3 (2016)

TCL 303

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy S3 Mini Özellikleri

Ekran: 4.0 inç, Super AMOLED, 800 x 480 piksel çözünürlük, 233 ppi

4.0 inç, Super AMOLED, 800 x 480 piksel çözünürlük, 233 ppi İşlemci: NovaThor U8420 (Çift çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A9)

NovaThor U8420 (Çift çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A9) RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB (microSD desteği mevcut)

8 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: VGA (0.3 MP)

VGA (0.3 MP) Arka Kameralar: 5 MP

5 MP Batarya: 1500 mAh

1500 mAh İşletim Sistemi: Android 4.1 (Jelly Bean)

Android 4.1 (Jelly Bean) Bağlantı: 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, microUSB 2.0

En ucuz telefonlar arasında yer alan Samsung imzalı Galaxy S3 Mini, 4 inç Super AMOLED ekrana sahip. NovaThor U8420 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 1 GB RAM bulunuyorken, 8 GB depolama alanı mevcut. 5 MP kamera, 1500 mAh batarya ve 3G bağlantı de Galaxy S3 Mini özellikleri arasında.

Mevzubahis cihazın başlangıç fiyatı 1.300 TL.

Lenovo A319 Özellikleri

Ekran: 4.0 inç, TFT, 800 x 480 piksel çözünürlük, 233 ppi

4.0 inç, TFT, 800 x 480 piksel çözünürlük, 233 ppi İşlemci: MediaTek MT6572

MediaTek MT6572 RAM: 512 MB

512 MB Depolama: 4 GB (microSD ile 32 GB'a kadar artırılabilir)

4 GB (microSD ile 32 GB'a kadar artırılabilir) Ön Kamera: 2 MP

2 MP Arka Kameralar: 5 MP

5 MP Batarya: 1500 mAh (Çıkarılabilir)

1500 mAh (Çıkarılabilir) İşletim Sistemi: Android 4.4.2 (KitKat)

Android 4.4.2 (KitKat) Bağlantı: 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, microUSB 2.0

4 inç TFT ekranla gelen Lenovo A319, kalbinde MediaTek MT6572 işlemciye yer veriyor. Buna 512 MB RAM ve 4 GB depolama eşlik ediyor. Ön tarafında 2 MP özçekim kamerasına sahipken, arka taraftaysa 5 MP kamera bulunuyor. Öte yandan 1500 mAh bataryadan güç çektiğini de söyleyelim.

Lenovo A319 başlangıç fiyatı 2 bin 350 TL.

Samsung Galaxy J3 (2016) Özellikleri

Ekran: 5.0 inç, Super AMOLED, 1280 x 720 piksel çözünürlük, 294 ppi

5.0 inç, Super AMOLED, 1280 x 720 piksel çözünürlük, 294 ppi İşlemci: Spreadtrum SC9830 / Exynos 3475

Spreadtrum SC9830 / Exynos 3475 RAM: 1.5 GB

1.5 GB Depolama: 8 GB / 16 GB (microSD desteği mevcut)

8 GB / 16 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kameralar: 8 MP

8 MP Batarya: 2600 mAh (Çıkarılabilir)

2600 mAh (Çıkarılabilir) Şarj Hızı: Standart USB Şarj

Standart USB Şarj İşletim Sistemi: Android 5.1.1 (Lollipop)

Android 5.1.1 (Lollipop) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC (bazı modellerde), microUSB 2.0

Spreadtrum SC9830 / Exynos 3475 işlemciden güç alan Samsung Galaxy J3 (2016), 5 inç Super AMOLED ekranla geliyor. 1.5 GB RAM ve 8 GB / 16 GB depolama alanıyla satılan model, 5 MP özçekim kamerasına sahip. Arka taraftaysa 8 MP ana kamera mevcut. 3000 mAh batarya ve 10W şarj da Galaxy J3 özellikleri arasında.

Samsung Galaxy J3 (2016) başlangıç fiyatı 2 bin 700 TL.

TCL 303 Özellikleri

Ekran: 5.5 inç, IPS LCD, 1440 x 720, 293 ppi

5.5 inç, IPS LCD, 1440 x 720, 293 ppi İşlemci: MediaTek Helio A22

MediaTek Helio A22 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kameralar: 8 MP

8 MP Batarya: 3000 mAh

3000 mAh Şarj Hızı: Standart 10W Şarj

Standart 10W Şarj İşletim Sistemi: Android 11 (Go edition)

Android 11 (Go edition) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0

Uygun fiyatlı telefonlar arasında gösterilen TCL 303 ise 5.5 inç ekran sunuyor. MediaTek Helio A22 işlemciden güç alıyor. Buna 2 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP özçekim ve 8 MP ana kamera yer alıyorken, 3000 mAh bataryadan enerji alıyor.

TCL 303 başlangıç fiyatı 4 bin TL.

Samsung Galaxy J7 Özellikleri

Ekran: 5.5 inç, Super AMOLED, 1280 x 720, 267 ppi

5.5 inç, Super AMOLED, 1280 x 720, 267 ppi İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7580

Samsung Exynos 7 Octa 7580 RAM: 1.5 GB

1.5 GB Depolama: 16 GB (microSD desteği mevcut)

16 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kameralar: 13 MP

13 MP Batarya: 3000 mAh (Çıkarılabilir)

3000 mAh (Çıkarılabilir) İşletim Sistemi: Android 5.1 (Lollipop)

Android 5.1 (Lollipop) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, ANT+, microUSB 2.0

Samsung Galaxy J7 de Türkiye'de satılan en ucuz telefonlardan biri. 5.5 inç Super AMOLED ekranla gelen model, Samsung Exynos 7 Octa 7580 işlemciye sahip. Bununla birlikte 1.5 GB RAM ve 16 GB depolama bulunuyor. 5 MP özçekim kamerası, 13 MP ana kamera, 3000 mAh batarya ve Android 5.1 işletim sistemi de Samsung Galaxy J7 özellikleri arasında.

Samsung Galaxy J7 başlangıç fiyatı 3 bin TL.

Türkiye’de Satılan En Ucuz Fiyat/Performans Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A07 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, PLS LCD, 1600 x 720, 262 ppi

6.7 inç, PLS LCD, 1600 x 720, 262 ppi İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB / 128 GB / 256 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kameralar: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 25W Kablolu

25W Kablolu İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0

Hem ucuz hem fiyat/performans akıllı telefonlardan Samsung Galaxy A07, 6.7 inç PLS LCD ekrana sahip. Kalbinde MediaTek Helio G99 işlemcisine yer veren cihazın 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Ön tarafında 8 MP özçekim kamerası sunan model, arka tarafındaysa 50 MP + 2 MP kamera kurulumu bulunduruyor. 5000 mAh batarya, 25W kablolu şarj desteği ve Android 16 işletim sistemi de Samsung Galaxy A07 özellikleri arasında.

Samsung Galaxy A07 başlangıç fiyatı 7 bin 500 TL.

General Mobile GM ERA 30 Özellikleri

Ekran: 6.6 inç, IPS LCD, 1612 x 720, 90 Hz yenileme hızı

6.6 inç, IPS LCD, 1612 x 720, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kameralar: 50 MP + 2 MP + 0.08 MP

50 MP + 2 MP + 0.08 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 18W Hızlı Şarj

18W Hızlı Şarj İşletim Sistemi: Android 14

Android 14 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C

General Mobile GM ERA 30, 6.6 inç IPS LCD ekran sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G36'dan alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satılan akıllı telefon, arkasında 50 MP + 2 MP + 0.08 MP çözünürlüklü üç kameraya yer veriyor. Öte yandan 5000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj da mobil cihazın özellikleri arasında.

General Mobile GM ERA 30 başlangıç fiyatı 7 bin TL.

Omix X5 Özellikleri

Ekran: 6.56 inç, IPS LCD, 1612 x 720, 90 Hz yenileme hızı

6.56 inç, IPS LCD, 1612 x 720, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kameralar: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 18W Hızlı Şarj

18W Hızlı Şarj İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C

6.56 inç IPS LCD ekran ve 90 Hz yenileme hızını destekleyen bu model, MediaTek Helio G37 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri sunan cihaz, 50 MP + 2 MP arka kameraya, 5000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarja sahip.

Ucuz telefonlar listesinde yer alan OMIX X5'in başlangıç fiyatı ise 6 bin 700 TL.

Xiaomi Redmi 9A Özellikleri

Ekran: 6.53 inç, IPS LCD, 1600 x 720, 269 ppi

6.53 inç, IPS LCD, 1600 x 720, 269 ppi İşlemci: MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB

2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB / 64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kameralar: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 10W Şarj

10W Şarj İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12

Android 11, MIUI 12 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0

Xiaomi Redmi 9A da Türkiye’de satılan en ucuz fiyat/performans akıllı telefonlar arasında gösteriliyor. Telefonun ön yüzünde 6.53 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Kalbinde MediaTek imzalı Helio G25 işlemci bulunuyor. 2 GB'tan 6 GB'a kadar bellek, 32 GB'tan 128 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Ayrıca 5 MP ön kamera, 13 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 10W şarj da Xiaomi Redmi 9A özellikleri arasında. Xiaomi Redmi 9A başlangıç fiyatı 6 bin 900 TL.

Xiaomi Redmi Note 10s Özellikleri

Ekran: 6.43 inç, AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 409 ppi

6.43 inç, AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 409 ppi İşlemci: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB / 128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kameralar: 64 MP

64 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 33W Hızlı Şarj

33W Hızlı Şarj İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14

Android 13, MIUI 14 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C

Xiaomi Redmi Note 10s başlangıç fiyatı 9 bin 400 TL.