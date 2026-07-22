Apple TV Yerine Alabileceğiniz En İyi Android Alternatifler

Apple TV gerek donanım gerek akıcı deneyim açısından piyasada mevcut en iyi cihazlar arasında. Tabii, çeşitli sebeplerden ötürü bunun yerine Android alternatifi bir cihaz arayışında olanlar da yok değil. Siz de eğer bunların arasında yer alıyorsanız merak etmeyin, listemizi tam da sizin için hazırladık.

Bu yazıda Apple TV'ye özellikle daha uygun fiyatlı alternatif olan Android TV boxlara yer vereceğiz. Böylelikle siz de daha erişilebilir fiyatlara sahip cihazları kullanarak çok sayıda uygulamaya erişebilecek, dilediğiniz dijital yayın platformu üzerinden istediğiniz herhangi bir dizi, film, belgesel ve benzeri içerikleri tüketebileceksiniz. Hazırsanız gelin, bunları hızlıca keşfedelim.

Apple TV'ye En İyi Alternatif Android TV Boxlar Neler?

Xiaomi TV Box S (3. nesil): 4 bin 499 TL

4 bin 499 TL Next Start Pro 4K: 3 bin 558 TL

3 bin 558 TL Xiaomi Mi TV Stick 4K: 2 bin 699 TL

2 bin 699 TL Mecool KM2 Plus: 3 bin 379 TL

3 bin 379 TL Dreamstar Nova 2 4K: 3 bin 673 TL

Xiaomi TV Box S'in Özellikleri Neler?

CPU: Dört Çekirdekli (2,5 GHz'e kadar)

Dört Çekirdekli (2,5 GHz'e kadar) GPU: ARM G310 V2

ARM G310 V2 Çıkış Çözünürlüğü: 4K (2160 x 3840 piksel)

4K (2160 x 3840 piksel) RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Dolby Audio ve DTS:X Desteği: Mevcut

Mevcut Dolby Vision Desteği: Mevcut

Mevcut HDR10+ Desteği: Mevcut

Mevcut İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Uzunluk: 97 mm

97 mm Genişlik: 97 mm

97 mm Kalınlık: 17 mm

17 mm Ağırlık: 91,2 gram (ambalajsız)

91,2 gram (ambalajsız) Renk: Siyah

Xiaomi TV Box S (3. nesil), 4K görüntü kalitesi ile seyir keyfini üst seviyeye çıkaran seçenekler arasında. Hiçbir detayı kaçırmamanıza imkân tanıyan bu TV box, Dolby Vision ve DTS:X desteğine sahip. Bu sayede ses konusunda da beklentileri karşılamayı başarıyor.

Eğer mevcut televizyonunuz çok yavaş çalışıyorsa bu cihazı televizyona bağlayarak Netflix, YouTube, Exxen, Disney+, Amazon Prime Video ve dahasında yer alan içerikleri 4K kalitede sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Boyutu epey küçük. Öyle ki bir avuç içine sığabilecek kadar az yer kaplıyor. Neredeyse bir akıllı telefon kadar hafif.

Next Start Pro 4K'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: Dört Çekirdekli Cortex-A55

Dört Çekirdekli Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G57

ARM Mali-G57 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Çözünürlük: 4K / 1080p (60 FPS)

4K / 1080p (60 FPS) Görüntü ve Ses: HDR10+, Dolby Digital, Stereo ses desteği

HDR10+, Dolby Digital, Stereo ses desteği Bağlantılar: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, Ethernet, HDMI, USB, Optik ses çıkışı

Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, Ethernet, HDMI, USB, Optik ses çıkışı Boyut ve Ağırlık: 96 mm x 96 mm 20.8 mm / 179 gram

96 mm x 96 mm 20.8 mm / 179 gram Güç: 12V / Maksimum 7W tüketim

Next Start Pro 4K eğer zayıf Wi-Fi sinyali sorunundan şikâyetleriniz varsa tercih edebileceğini bir cihaz. Arkasındaki ethernet kablosunu takabileceğiniz bir girişi var. Eğer Wi-Fi sinyali zayıfsa ve hiç kopma sorunu yaşamak istemiyorsanız doğrudan kablo kullanarak internete bağlanabilirsiniz. RAM kapasitesi günlük kullanım için pekâlâ yeterli. Depolama alanı da çok sayıda uygulama indirmeyi mümkün kılacaktır.

Xiaomi Mi TV Stick 4K'nın Özellikleri Neler?

Boyutlar: 106.8 mm x 29.4 mm x 15.4 mm

106.8 mm x 29.4 mm x 15.4 mm Ağırlık: 42,8 gram

42,8 gram Renk: Siyah

Siyah Çözünürlük: 4K

4K CPU: Dört Çekirdekli Cortex-A35

Dört Çekirdekli Cortex-A35 GPU: Mali-G31 MP2

Mali-G31 MP2 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android TV 11

Android TV 11 Yüklü Uygulamalar: Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube

Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) ve Bluetooth 5.0

Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) ve Bluetooth 5.0 Bağlantı Noktaları: 1 adet HDMI, 1 adet Micro USB

1 adet HDMI, 1 adet Micro USB Video Formatları / Çözücüler: AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM

AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM Ses Formatları / Çözücüler: DTS HD, Dolby Atmos, MP3, AAC, RM, FLAC

Xiaomi Mi TV Stick 4K, şimdiye kadarki birçok TV box'tan farklı. Kutu şeklinde bir yapısı bulunmuyor. Bunun yerine USB bellek şekline sahip. Doğrudan televizyonun arkasına takılabiliyor, böylelikle onu nereye koyacağınız hakkında düşünmenize de gerek bırakmıyor. Epey küçük ve pratik bir çözüm.

2 GB RAM ile birlikte geliyor ki bu uygulamalar arasında geçiş yaparken donma ve takılma gibi sorunlar yaşamamak için yeterli. Ama depolama alanı, önceki TV boxların sunduğu 32 GB'lık alana göre biraz düşük. Öyle ki sadece 8 GB depolama alanı sunuyor. Yani çok fazla uygulama indirmeyi beklememek gerek.

Elbette ki 8 GB'lık depolama alanının çok büyük sorun olduğu söylenemez. Birçok kişi en fazla 1-2 dijital yayın platformunda aboneliğe sahip. Yüklü olarak gelen uygulamalar arasında kullandığınız dijital yayın platformlarının -özellikle Netflix- olması çok yüksek bir ihtimal. Bunlara ek olarak daha pek çok uygulama da yükleyebilirsiniz.

Mecool KM2 Plus'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: 4 çekirdekli Cortex-A55 (2.0 GHz)

4 çekirdekli Cortex-A55 (2.0 GHz) GPU: Mali-G31 MP2

Mali-G31 MP2 RAM: 2 GB DDR4

2 GB DDR4 Depolama: 16 GB eMMC Flash

16 GB eMMC Flash Çözünürlük: 4K Ultra HD (2160 x 3840) / 60 FPS

4K Ultra HD (2160 x 3840) / 60 FPS İşletim Sistemi: Android TV 11

Android TV 11 HDR Desteği: HDR10, HDR10+, HLG

HDR10, HDR10+, HLG Video Formatları: AV1, H.265, H.264, VP9

AV1, H.265, H.264, VP9 Ses Teknolojileri: Dolby Audio, Passthrough desteği

Dolby Audio, Passthrough desteği Kablosuz Bağlantı: Dual-Band Wi-Fi (802.11 ac) ve Bluetooth 5.0

Dual-Band Wi-Fi (802.11 ac) ve Bluetooth 5.0 Kablolu Bağlantı: 10/100 Mbps Ethernet (LAN)

10/100 Mbps Ethernet (LAN) Bağlantı Portları: 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, microSD kart yuvası, SPDIF optik ses çıkışı, AV çıkışı (3.5 mm)

1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, microSD kart yuvası, SPDIF optik ses çıkışı, AV çıkışı (3.5 mm) Kumanda: Bluetooth ve IR destekli Google TV kumandası

Bluetooth ve IR destekli Google TV kumandası Boyut: 98 mm x 98 mm x 20 mm

98 mm x 98 mm x 20 mm Ağırlık: Yaklaşık 150 gram

Yaklaşık 150 gram Güç: 5 V / 2 A (10 W)

Mecool KM2 Plus, 16 GB'lık depolama alanı ile geliyor. Xiaomi Mi TV Stick 4K'ya kıyasla çok daha fazla uygulama yükleyebiliyorsunuz. Cihazda neredeyse her türlü giriş mevcut. MicroSD desteği bile bulunuyor. Filmleri, dizileri ve dahasını yüksek çözünürlükte izlemenize imkân tanıyan bu cihaz, karanlık ve parlak alanlar arasında dengeli bir deneyim sunarak sizi etkileyici bir seyir deneyimine kavuşturuyor.

Dreamstar Nova 2 4K'nın Özellikleri Neler?

İşletim Sistemi: Google TV

Google TV İşlemci: Amlogic S905X5M (4 çekirdekli, 6 nm)

Amlogic S905X5M (4 çekirdekli, 6 nm) RAM: 2 GB LPDDR4

2 GB LPDDR4 Depolama: 32 GB eMMC

32 GB eMMC microSD Desteği: Mevcut

Mevcut Çözünürlük ve Video Desteği: 4K, 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i (6K / 30 FPS, 4K / 60 FPS çıkış desteği)

4K, 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i (6K / 30 FPS, 4K / 60 FPS çıkış desteği) HDR ve Renk Teknolojileri: HDR10, HLG, Dolby Atmos, TCH Prime, WCG

HDR10, HLG, Dolby Atmos, TCH Prime, WCG Ses İşleme: Dolby, DTS, VAD, ASRC / EQ / DRC

Dolby, DTS, VAD, ASRC / EQ / DRC Desteklenen Video Formatları: MKV, WMV, MPG, MPEG, MOV, ISO, MP4, RM, JPG

MKV, WMV, MPG, MPEG, MOV, ISO, MP4, RM, JPG Bağlantı Portları: 2 adet USB Type-C, 1 adet USB

2 adet USB Type-C, 1 adet USB Kablosuz Bağlantı: Dahili 2.4 / 5 GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0

Dahili 2.4 / 5 GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 Kablolu Bağlantı: 100 Mbps Ethernet

Dreamstar Nova 2 4K, en güncel işletim sistemi ile geliyor. İşlemcisi güç tüketimi açısından epey verimli. Isınma gibi sorunları minimum seviyeye indiriyor. Bu avantajlar, onu uzun süreli kullanım için ideal hâle getiriyor. Klasik USB girişlerinin yanı sıra iki adet USB Type-C girişi mevcut olan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor.

Editörün Yorumu

Apple TV yerine daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız bence yukarıda listelenen TV boxlar sizin için en ideal seçenekler. Android tabanlı olmaları sayesinde size büyük özgürlük tanıyor, çoğunun yeterli depolama alanı var ve kasma ve benzeri sorunlar yaşamamanıza imkân tanıyor. Görüntü kalitesi açısından da beklentileri karşılayacak düzeyde olduklarını söyleyebilirim.