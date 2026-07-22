2024'ün En İyisiydi: Xiaomi 14 Ultra Hala Alınır mı?

Xiaomi 14 Ultra, ilk satışa sunulduğu dönemde en iyi akıllı telefonlardan biriydi. Telefon özellikle çok güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Peki, 2024 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Ultra 2026'da satın alınır mı? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Xiaomi 14 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,73 inç

: 6,73 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP (f/1.63)

50 MP (f/1.63) Telefoto Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Periskop Kamera: 50 MP (f/2.5)

50 MP (f/2.5) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ön Kamera : 32 MP (f/2.0)

: 32 MP (f/2.0) Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 90W

Xiaomi 14 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 14 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani telefon dışarıda bile rahatça kullanılabiliyor.

AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde bile grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı erkan deneyimi için yeterli bir değerdir.

Xiaomi 14 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3.0 GHz hııznda çalışan iki çekirdek ve 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemcinin RedMagic 10 Air, Nubia Z60 Ultra ve POCO F7 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 14 Ultra'nın Oyun Performansı Nasıl?

Xiaomi 14 Ultra, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 42 FPS, Wuthering Waves'i ortalama 48 FPS, yarış oyunu CarX Street'i ortalama 58 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 102 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Oyun Oyun Türü Ortalama FPS Genshin Impact Açık Dünya RPG 42 FPS Wuthering Waves Açık Dünya RPG 48 FPS CarX Street Yarış 58 FPS Mobile Legends: Bang Bang MOBA 60 FPS Call of Duty Mobile Online Aksiyon 60 FPS PUBG Mobile Battle Royale 102 FPS

Xiaomi 14 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Amiral gemisi modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.63 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip periskop kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

Arka kameralar 8K, 4K 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. F değeriyle gösterilen bu diyafram açıklığı, ışık miktarını ayarlıyor ve arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Xiaomi 14 Ultra'da 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Dolayısıyla telefonun RAM ve depolama seçenekleri ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 13 Ultra'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

Xiaomi 14 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen amiral gemisi modeli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor. Bu arada Xiaomi 13 Ultra'da da aynı batarya kapasitesi ve aynı şarj hızı bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

2024 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 14 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü internette 86 bin 400 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 2026 yılının mart ayında piyasaya sürülen Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise internette 95 bin TL'ye satılıyor.

Xiaomi 14 Ultra 2026'da Satın Alınır mı?

Xiaomi 14 Ultra, 2026'da hâlâ satın alınır mı sorusunun cevabı hayır. Android 14 tabanlı HyperOS ile birlikte kutudan çıkan telefon, dört büyük Android güncellemesi alacak. Yani bu da telefonun 2028 yılına kadar güncelleme alacağı anlamına geliyor. Telefon, 2028 yılından sonra çıkacak Android sürümlerinin getirdiği yeniliklerden ve özelliklerden mahrum kalacak. Bu da söz konusu cihazın uzun vadeli kullanım için mantıklı olmadığını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 14 Ultra Yerine Hangi Telefon Alınmalı?

Xiaomi marka amiral gemisi kullanmak istiyorsanız Xiaomi 17 Ultra'yı satın alabilirsiniz. 2026 yılında piyasaya sürülen bu telefon 95 bin TL'ye satın alınabiliyor. Yani Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra arasında yalnızca 8 bin 600 TL'lik bir fark mevcut. Eğer 70 bin TL civarı bütçeye sahipseniz Xiaomi 17'yi tercih edebilirsiniz. Bu telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü internette 69 bin 618 TL'ye satılıyor.

Editörün Yorumu

Şu anda Xiaomi marka bir telefon satın alacak olsaydım bu Xiaomi 14 Ultra olmazdı. Fiyatları ve güncelleme desteğini göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17 Ultra veya Xiaomi 17'yi tercih etmek daha mantıklı. 2026'da piyasaya sürülen bu modeller, uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini devam ettirecek. Böylece yeni Android sürümleri ile birlikte gelecek yeni özellikler bu telefonlarda da kullanılabilecek.