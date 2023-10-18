Türkiye'de Üretilen Telefon Modelleri Hangileri? Tam Liste

Öğrencilerin vergi ödemeksizin satın alabilecekleri telefon modelleri ile ilgili yapılan açıklamalar çok konuşuldu. Bu açıklamalara göre vergisiz alınacak telefonların Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Peki, bu telefonlar hangileri?

Yerli ve yabancı farklı markalara ait Türkiye'de üretilen telefon seçenekleri bulunuyor. Bunlardan bir kısmı vergisiz alınabilecekler sınıfına dahil edilirken bazıları fiyat olarak belirlenen barajın üstünde kalıyor.

Bu yazımızda Türkiye'de üretilen telefon modellerini tam liste halinde bir araya getiriyoruz. Kendi bütçenize göre aralarında seçim yapabileceğiniz, Türkiye'de üretilen telefonlar modellerinin tamamı yazımızın devamında!

Türkiye'de Üretilen Telefon Modelleri - Tam Liste

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A70

Realme C21

Realme C25

Realme C21Y

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi Note 10S

General Mobile GM Phoenix 5G

General Mobile GM 23

General Mobile GM 23 SE

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 22S

Casper VIA M30 Plus

Casper VIA M30

OMIX X5

Reeder S19 Max Pro S

Reeder S19 Max

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

Oppo A15

Oppo Reno 5 Lite

1. Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri ve Fiyatı

5.3 inç 720 x 1480 HD+ PLS kapasitif ekran

60 HZ Ekran yenileme hızı

311 ppi piksel yoğunluğu

3000 mAh batarya

8 MP Kamera

Ön kamera 5 MP

1080p Full HD video

MediaTek MT6739 Yonga seti

RAM 1 GB

Dahili hafıza 16 GB

Çıkış tarihi: 2020 Temmuz

Güncel fiyatı: 4.650 TL

2. Samsung Galaxy A21s

6.5 inç PLS 720 X 1600 HDE+ ekran

270 PPI 60 Hz

5000 mAh batarya

Samsung Exynos 850 yonga seti

3 / 4 / 6 GB RAM 32 / 64 GB Dahili hafıza

512 GB Hafıza kartı

48 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü arka kamera seti

13 MP ön kamera

Çift Sim

Çıkış tarihi: 2020 Mayıs

Güncel fiyatı: 4.300 TL

3. Samsung Galaxy A30

6.4 inç ekran 1080 x 2340 px FHD+ Super AMOLED

403 PPI 60 Hz

4000 mAh batarya

16 + 5 MP İkili arka kamera

16 MP ön kamera

3 / 4 GB RAM

32 / 64 GB Dahili hafıza seçenekleri

512 GB Hafıza kartı max.

Çıkış tarihi: 2019 Şubat

Güncel fiyatı: 4.500 TL

4. Samsung Galaxy A52

6.5 inç Super AMOLED 1080 x 2400px FHD+ ekran

407 PPI 90 Hz

Corning Gorilla Glass çizilmeye karşı dayanıklı ekran camı

4500 mAh batarya

Hızlı şarj

64 + 12 + 5 + 5 MP Dörtlü arka kamera sistemi

Ön kamera 32 MP

4 / 6 / 8 GB RAM

128 / 256 GB Dahili depolama

1 TB Max. Hafıza Kartı Kapasitesi

Beyaz, mavi, mor ve siyah renk seçenekleri

Çıkış tarihi: 2021 Mart

Güncel fiyatı: 8.000 - 15.000 TL aralığında

5. Samsung Galaxy A70

6.7 inç super AMOLED 1080 x 2400 px FHD+ ekran

393 PPI 60 Hz

Corning Gorilla Glass 3

4500 mAh batarya

Qualcomm Snapdragon 675 işlemci

6 / 8 GB RAM

128 GB Dahili hafıza

Max hafıza kartı 512 GB

32 + 8 + 5 MP Üçlü arka kamera seti

Ön kamera 32 MP

Çıkış tarihi: Aralık 2019

Güncel fiyatı: 6.900 TL

6. Realme C21

6.5 inç IPS LCD Ekran 720 x 1600 px HD+

270 PPI 60 Hz

5000 mAh batarya

13 + 2 + 2 MP Üçlü kamera

Ön kamera 5 MP

3 / 4 GB RAM

32 / 64 GB Dahili hafıza

256 GB max hafıza kartı desteği

Çıkış tarihi: 2021 Mart

Güncel fiyat: 3.200 - 5.000 TL

7. Realme C25

6.5 inç IPS LCD 720 x 1600px HD+ ekran

270 PPI 60 Hz

6000 mAh batarya

18 W hızlı şarj

MediaTek Helio G70 işlemci

48 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera

Ön kamera 8 MP

Çıkış tarihi: 2021 Mart

Güncel fiyat: 3.600 TL

8. Realme C21Y

6.5 inç IPS LCD 720 x 1600 px HD+ Ekran

270 PPI 60 Hz

Unisoc T610 işlemci 8 çekirdekli

5000 mAh batarya

13 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera

5 MP Ön kamera

Çıkış tarihi: 2021 Eylül

Güncel fiyat: 3.200 - 4.400 TL

9. Xiaomi Redmi 9T

6.53 inç IPS LCD Ekran 1080 x 2340 px FHD+

395 PPI 60 Hz

6000 mAh batarya

Hızlı şarj 18W

Qualcomm Snapdragon 662

48 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü arka kamera

8 MP Ön kamera

4 / 6 GB RAM

64 / 128 GB Depolama

512 GB max. hafıza kartı

Çıkış tarihi: 2021 Ocak

Güncel fiyat: 5.500 - 5.950 TL

10. Xiaomi Redmi 9C

6.53 inç IPS LCD 720 X 1600 px ekran

60 Hz 269 PPI

5000 mAh batarya

MediaTek Helio G35

13 + 2 + 2 MP Üçlü kamera

5 MP ön kamera

2 / 3 / 4 GB RAM

32 / 64 / 128 GB Dahili depolama

512 GB hafıza kartı

Çıkış tarihi: 2020 Haziran

Güncel fiyat: 3.450 - 4.300 TL

11. Xiaomi Redmi 10

6.5 inç boyutunda IPS LCD 1080 x 2400 px FHD+ ekran

405 PPI 90 Hz

5000 mAh batarya

18 W Hızlı şarj

50 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü kamera

8 MP ön kamera

4 / 6 GB RAM

64 / 128 GB Dahili depolama

Beyaz, gri, mavi renk seçenekleri

MediaTek Helio G88 İşlemci

Çıkış Tarihi: 2021 Ağustos

Güncel Fiyat: 5.800 - 6.900 TL aralığında

12. Xiaomi Redmi Note 10S

6.43 inç AMOLED ekran 1080 x 2400 px FHD+ 409 PPI

60 Hz ekran yenileme hızı

5000 mAh batarya 33 W hızlı şarj

64 + 8 + 2 + 2 MP dörtlü arka kamera

13 MP Ön kamera

6 / 8 GB RAM

64 / 128 GB Depolama

512 GB Hafıza kartı desteği

IP53 Sertifikası

MediaTek Helio G95 işlemci

Çıkış tarihi: 2021 Mart

Güncel Fiyatı: 7.900 - 9.500 TL aralığında

Bu listede yer alan General Mobile markalı telefonların fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

General Mobile GM Phoenix 5G: 15.300 - 17.250 TL

General Mobile GM 23: 5.375 TL

General Mobile GM 23 SE: 4.160 TL

General Mobile GM 24 Pro: 9.250 TL

General Mobile GM 22S: 4.250 - 6.000 TL

Aynı listede yer alan Casper VIA M30'un 3.800 TL, M30 Plus'ın ise yaklaşık 5.000 TL olduğunu görüyoruz. Reeder markalı ürünlerde S19 Max Pro S modeli 4.900 - 6.300 TL, S19 Max ise 3.750 TL'den satışa sunuluyor.

Oppo'nun A15 ve Reno 5 Lite isimli cihazları da Türkiye'de üretilen telefon modelleri arasında bulunuyor. A15'in fiyatı 3.000 TL civarında iken Reno 5 Lite'ın ise 10.000 - 15.000 TL aralığında satışta olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca bu listede Vivo markasının Y11s, Y21s ve Y53 modelleri ve OMIX markalı X5 cihazı da yerini alıyor. Vivo markalı modeller 4.000 - 7.000 TL aralığında satılıyor. OMIX X5'nin satış fiyatı ise yaklaşık 5.000 TL.