Türkiye'de Üretilen Telefon Modelleri Hangileri? Tam Liste
Vergisiz telefon modelleri için en çok yapılan araştırmalardan birisi Türkiye'de üretilen telefon modelleri oluyor. Biz de bu telefonları sizin için sıraladık!
Öğrencilerin vergi ödemeksizin satın alabilecekleri telefon modelleri ile ilgili yapılan açıklamalar çok konuşuldu. Bu açıklamalara göre vergisiz alınacak telefonların Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Peki, bu telefonlar hangileri?
Yerli ve yabancı farklı markalara ait Türkiye'de üretilen telefon seçenekleri bulunuyor. Bunlardan bir kısmı vergisiz alınabilecekler sınıfına dahil edilirken bazıları fiyat olarak belirlenen barajın üstünde kalıyor.
Bu yazımızda Türkiye'de üretilen telefon modellerini tam liste halinde bir araya getiriyoruz. Kendi bütçenize göre aralarında seçim yapabileceğiniz, Türkiye'de üretilen telefonlar modellerinin tamamı yazımızın devamında!
Türkiye'de Üretilen Telefon Modelleri - Tam Liste
- Samsung Galaxy A01 Core
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A30
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A70
- Realme C21
- Realme C25
- Realme C21Y
- Xiaomi Redmi 9T
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi 10
- Xiaomi Redmi Note 10S
- General Mobile GM Phoenix 5G
- General Mobile GM 23
- General Mobile GM 23 SE
- General Mobile GM 24 Pro
- General Mobile GM 22S
- Casper VIA M30 Plus
- Casper VIA M30
- OMIX X5
- Reeder S19 Max Pro S
- Reeder S19 Max
- Vivo Y11s
- Vivo Y21s
- Vivo Y53s
- Oppo A15
- Oppo Reno 5 Lite
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
1. Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri ve Fiyatı
- 5.3 inç 720 x 1480 HD+ PLS kapasitif ekran
- 60 HZ Ekran yenileme hızı
- 311 ppi piksel yoğunluğu
- 3000 mAh batarya
- 8 MP Kamera
- Ön kamera 5 MP
- 1080p Full HD video
- MediaTek MT6739 Yonga seti
- RAM 1 GB
- Dahili hafıza 16 GB
- Çıkış tarihi: 2020 Temmuz
- Güncel fiyatı: 4.650 TL
2. Samsung Galaxy A21s
- 6.5 inç PLS 720 X 1600 HDE+ ekran
- 270 PPI 60 Hz
- 5000 mAh batarya
- Samsung Exynos 850 yonga seti
- 3 / 4 / 6 GB RAM 32 / 64 GB Dahili hafıza
- 512 GB Hafıza kartı
- 48 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü arka kamera seti
- 13 MP ön kamera
- Çift Sim
- Çıkış tarihi: 2020 Mayıs
- Güncel fiyatı: 4.300 TL
3. Samsung Galaxy A30
- 6.4 inç ekran 1080 x 2340 px FHD+ Super AMOLED
- 403 PPI 60 Hz
- 4000 mAh batarya
- 16 + 5 MP İkili arka kamera
- 16 MP ön kamera
- 3 / 4 GB RAM
- 32 / 64 GB Dahili hafıza seçenekleri
- 512 GB Hafıza kartı max.
- Çıkış tarihi: 2019 Şubat
- Güncel fiyatı: 4.500 TL
Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri ve Fiyatı
2023 yılının mart ayında tanıtılan Samsung, Galaxy A34 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri Ekran Boyutu: 6,6 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI Ekran Yenileme Hızı: 120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 1080 İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi: 6 nm RAM: 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Ön Kamera: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel: 5G / 4G Bluetooth: 5.
4. Samsung Galaxy A52
- 6.5 inç Super AMOLED 1080 x 2400px FHD+ ekran
- 407 PPI 90 Hz
- Corning Gorilla Glass çizilmeye karşı dayanıklı ekran camı
- 4500 mAh batarya
- Hızlı şarj
- 64 + 12 + 5 + 5 MP Dörtlü arka kamera sistemi
- Ön kamera 32 MP
- 4 / 6 / 8 GB RAM
- 128 / 256 GB Dahili depolama
- 1 TB Max. Hafıza Kartı Kapasitesi
- Beyaz, mavi, mor ve siyah renk seçenekleri
- Çıkış tarihi: 2021 Mart
- Güncel fiyatı: 8.000 - 15.000 TL aralığında
Samsung Galaxy A52 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?
Yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Samsung Galaxy A52 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor.
5. Samsung Galaxy A70
- 6.7 inç super AMOLED 1080 x 2400 px FHD+ ekran
- 393 PPI 60 Hz
- Corning Gorilla Glass 3
- 4500 mAh batarya
- Qualcomm Snapdragon 675 işlemci
- 6 / 8 GB RAM
- 128 GB Dahili hafıza
- Max hafıza kartı 512 GB
- 32 + 8 + 5 MP Üçlü arka kamera seti
- Ön kamera 32 MP
- Çıkış tarihi: Aralık 2019
- Güncel fiyatı: 6.900 TL
Samsung Galaxy A55 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Orta segmente hitap edecek olan Samsung Galaxy A55 üst düzey bir tasarıma sahiptir.
6. Realme C21
- 6.5 inç IPS LCD Ekran 720 x 1600 px HD+
- 270 PPI 60 Hz
- 5000 mAh batarya
- 13 + 2 + 2 MP Üçlü kamera
- Ön kamera 5 MP
- 3 / 4 GB RAM
- 32 / 64 GB Dahili hafıza
- 256 GB max hafıza kartı desteği
- Çıkış tarihi: 2021 Mart
- Güncel fiyat: 3.200 - 5.000 TL
7. Realme C25
- 6.5 inç IPS LCD 720 x 1600px HD+ ekran
- 270 PPI 60 Hz
- 6000 mAh batarya
- 18 W hızlı şarj
- MediaTek Helio G70 işlemci
- 48 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera
- Ön kamera 8 MP
- Çıkış tarihi: 2021 Mart
- Güncel fiyat: 3.600 TL
Realme C55 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
2023 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Realme C55 6 ve 8 GB RAM, 128 ve 256 MB dahili hafıza seçenekleri ile satışa sunuluyor.
8. Realme C21Y
- 6.5 inç IPS LCD 720 x 1600 px HD+ Ekran
- 270 PPI 60 Hz
- Unisoc T610 işlemci 8 çekirdekli
- 5000 mAh batarya
- 13 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera
- 5 MP Ön kamera
- Çıkış tarihi: 2021 Eylül
- Güncel fiyat: 3.200 - 4.400 TL
9. Xiaomi Redmi 9T
- 6.53 inç IPS LCD Ekran 1080 x 2340 px FHD+
- 395 PPI 60 Hz
- 6000 mAh batarya
- Hızlı şarj 18W
- Qualcomm Snapdragon 662
- 48 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü arka kamera
- 8 MP Ön kamera
- 4 / 6 GB RAM
- 64 / 128 GB Depolama
- 512 GB max. hafıza kartı
- Çıkış tarihi: 2021 Ocak
- Güncel fiyat: 5.500 - 5.950 TL
Xiaomi Redmi 9T Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?
2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan Redmi 9T, kullanışlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için 2023’te de mantıklı alternatifler arasında değerlendiriliyor.
10. Xiaomi Redmi 9C
- 6.53 inç IPS LCD 720 X 1600 px ekran
- 60 Hz 269 PPI
- 5000 mAh batarya
- MediaTek Helio G35
- 13 + 2 + 2 MP Üçlü kamera
- 5 MP ön kamera
- 2 / 3 / 4 GB RAM
- 32 / 64 / 128 GB Dahili depolama
- 512 GB hafıza kartı
- Çıkış tarihi: 2020 Haziran
- Güncel fiyat: 3.450 - 4.300 TL
11. Xiaomi Redmi 10
- 6.5 inç boyutunda IPS LCD 1080 x 2400 px FHD+ ekran
- 405 PPI 90 Hz
- 5000 mAh batarya
- 18 W Hızlı şarj
- 50 + 8 + 2 + 2 MP Dörtlü kamera
- 8 MP ön kamera
- 4 / 6 GB RAM
- 64 / 128 GB Dahili depolama
- Beyaz, gri, mavi renk seçenekleri
- MediaTek Helio G88 İşlemci
- Çıkış Tarihi: 2021 Ağustos
- Güncel Fiyat: 5.800 - 6.900 TL aralığında
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi’nin Redmi Note 12 serisi ile birlikte gelen Pro modeli kamera yetenekleri, şık tasarımı ve ekran özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
12. Xiaomi Redmi Note 10S
- 6.43 inç AMOLED ekran 1080 x 2400 px FHD+ 409 PPI
- 60 Hz ekran yenileme hızı
- 5000 mAh batarya 33 W hızlı şarj
- 64 + 8 + 2 + 2 MP dörtlü arka kamera
- 13 MP Ön kamera
- 6 / 8 GB RAM
- 64 / 128 GB Depolama
- 512 GB Hafıza kartı desteği
- IP53 Sertifikası
- MediaTek Helio G95 işlemci
- Çıkış tarihi: 2021 Mart
- Güncel Fiyatı: 7.900 - 9.500 TL aralığında
Bu listede yer alan General Mobile markalı telefonların fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:
- General Mobile GM Phoenix 5G: 15.300 - 17.250 TL
- General Mobile GM 23: 5.375 TL
- General Mobile GM 23 SE: 4.160 TL
- General Mobile GM 24 Pro: 9.250 TL
- General Mobile GM 22S: 4.250 - 6.000 TL
General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri ve Fiyatı
Çok şık bir görünüme sahip olan General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
Aynı listede yer alan Casper VIA M30'un 3.800 TL, M30 Plus'ın ise yaklaşık 5.000 TL olduğunu görüyoruz. Reeder markalı ürünlerde S19 Max Pro S modeli 4.900 - 6.300 TL, S19 Max ise 3.750 TL'den satışa sunuluyor.
Oppo'nun A15 ve Reno 5 Lite isimli cihazları da Türkiye'de üretilen telefon modelleri arasında bulunuyor. A15'in fiyatı 3.000 TL civarında iken Reno 5 Lite'ın ise 10.000 - 15.000 TL aralığında satışta olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca bu listede Vivo markasının Y11s, Y21s ve Y53 modelleri ve OMIX markalı X5 cihazı da yerini alıyor. Vivo markalı modeller 4.000 - 7.000 TL aralığında satılıyor. OMIX X5'nin satış fiyatı ise yaklaşık 5.000 TL.
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