Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Yaklaşık 400 milyon kullanıcısı olan Twitter, bugün dünyanın en popüler sosyal paylaşım hizmetlerinden biri. Kişisel olarak sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma imkanı sunduğu kadar işinizde pazarlama ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda da yardımcı oluyor.

Twitter tüm bunların yanında haber alma ve bilgi edinme konusunda da alternatif yüzlerce kaynağa ev sahipliği yapıyor. Bunu etkileşime açık bir hale getirerek kullanıcıların da bilgi kaynaklarını geliştirmesine olanak tanıyor.

Yine de çeşitli sebeplerden dolayı kullanıcılar Twitter hesap silmeyi veya belli bir süreliğine devre dışı bırakmayı tercih edebilirler. Twitter kalıcı hesap silme ile ilgili gerekli tüm adımları bu içeriğin devamında bulabilirsiniz.

Twitter Hesabını Devre Dışı Bırakmak Ne Anlama Geliyor?

Twitter hesap silmek için birçok farklı sebebiniz olabilir. Hizmet politikası veya gizlilikle ilgili endişe duyuyor olabilirsiniz. Sosyal medyada fazla zaman harcadığınızı ve bunun işlerinize engel olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Seçiminiz doğrultusunda hesap dondurma veya kalıcı olarak silme işlemine ihtiyacınız olabilir. Bunun için öncelikle asıl amacınızı belirlemelisiniz: Twitter hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Yoksa bunun yerine hesabınızı kalıcı olarak silmek mi istiyorsunuz?

Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek için öncelikle hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekecek. Hesap tamamen silinmeden önce Twitter kendi veri tabanında hesabınızı 30 gün boyunca devre dışı bırakıyor. Yazının ilerleyen bölümlerinde bu konuya ayrıntılı olarak değineceğiz.

Telefondan veya bilgisayardan Twitter hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz.

Bilgisayardan Twitter Hesap Silme İşlemi

Twitter hesabınızı PC üzerinden de kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

Twitter hesabınızda oturum açın.

Soldaki menüde Daha fazla bölümünden Ayarlar ve gizlilik'i seçin.

Buradan Hesabın bölümünün alt seçenekleri arasında Hesabını devre dışı bırak'a tıklayın.

Telefondan Twitter Hesap Silme İşlemi

Twitter hesabınızı telefonunuzdaki Twitter uygulaması veya mobil tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

Twitter hesabınızda oturum açın ve sol üst köşedeki profil simgenize dokunun.

Yan menüyü aşağı doğru kaydırın ve Ayarlar ve gizlilik öğesine dokunun.

Hesabın bölümünden Hesabını devre dışı bırak'ı seçin.

Burada kararınızı onaylamanız için şifrenizi girmeniz istenecek ve ardından hesabınız devre dışı bırakılacaktır. Otomatik olarak hesaptan çıkış yapılacağı için ana sayfadaki giriş yapma ekranına dönmüş olacaksınız.

Twitter Hesap Silme Linki

Twitter hesap silme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra hesabınızla ilgili tüm etkileşimler durdurulur. Bununla birlikte bazı hesap bilgileriniz kısa bir süreliğine arama motorlarında görünebilir. Devre dışı bırakma işlemi hesabınızın kalıcı olarak silinmesinden farklıdır. Hesabınızı devre dışı bıraktığınızda verileriniz silinmez. Bunun yerine bir süreliğine hesabınızı askıya almış olursunuz.

Devre dışı bıraktıktan sonra hesabınızı tekrar aktif hale getirebilmenize olanak tanıyan 30 günlük süreç başlamış olur. Bu süre zarfında Twitter sizin için profilinizi ve tweetlerinizi saklar. Hesabınızı tekrar aktif hale getirmek için bu 30 gün içerisinde kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Hesabınıza bu 30 günlük süre içerisinde giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinir. Dilerseniz hesabınızı silmeden önce tweetleriniz, takip listeniz gibi bilgileri içeren Twitter verilerinizi indirebilirsiniz. Hesabınız silindikten sonra görünen adınız, kullanıcı adınız, tweetleriniz, direkt mesajlarınız ve herkese açık profiliniz bir daha Twitter üzerinden görüntülenemez.