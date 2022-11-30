Ücretli Android Oyun ve Uygulamaları Neden Bedava İndirmemelisiniz?

Ücretli oyunlar, ücretli uygulamalar APK olarak indirildiğinde ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Her ne kadar bu durum sadece Android cihazlarda olmuş olsada milyarlarca kişi Android kullanmaktadır.

Bir o kadar kişi de ücretli uygulamaların ücretsiz versiyonlarını kullanmaktadır. Peki, kısa bir bilginin ardından neden ücretli uygulamaların ücretsiz versiyonlarını kullanmamalısınız? Gelin, birlikte bakalım.

Ücretli Uygulamaların Neden Ücretsiz Versiyonlarını Kullanmamalısınız?

Herkes bu hataya bir defa düşmektedir. Hatta, kimileri ücretli versiyona ne gerek var? Ücretsiz versiyonu varken demekte. Ancak, unutulan bir şey var. O da çok bilindik bir söz olan “Eğer bir şey ücretsizse ürün sizdirsiniz” Burada bu durum girmektedir. Kötü yazılımlar sizin verilerinizi ücretli uygulamaların ücretsiz versiyonlarında bulunmakta ve verilerinizi izinsiz bir şekilde depolamaktadır.

Hatta, birçok kişi verilerin kopyalanmasıdan bir şey olmayacağını düşünmekte. Ancak, günümüzde veriler petrolden daha değerlidir. Elbette petrol gibi işlenmedikten sonra yani ham veri kaldıklarında pek bir şey ifade etmez ama veri analizi veya veri bilimi kullanıldığı zaman kıymetli olmaktadır.

Kötücül Yazılımlarla Başınız Derde Girebilir

Android telefonların açık kaynaklı olmasının getirdiği dezavantajlardan biri, kötücül yazılımlara kolay maruz kalması. Bunu neredeyse ilk Android telefon çıktığından beri biliyoruz. Google Play’de ücretli uygulamaların ya da oyunların bedava sürümlerini bulmak mümkün değil.

Bunun için farklı kaynaklara yöneliyor ve *.apk uzantılı alternatif dosyaları aramaya başlıyoruz. Ancak Google Play dışına çıktığımız andan itibaren bir kurtlar sofrasında olduğumuzu unutmayalım. Kapanın elinde kalmamız işten bile değil.

Ücretli uygulamaların bedavalarını aramak Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak anlamına gelebilir. Uygulamalar ücretli ya da ücretsiz olsun bunları edinmek için en güvenli kaynak Google Play. Bir alternatifi daha yok.

Uygulama Korsanlığının Gerçek Hayattaki Acı Yansımaları

Kötücül yazılımlar bir kez telefonunuza bulaştığında cihazınızdaki tüm yazılımları tarayarak açıklarını ararlar. Sizin adınıza farklı uygulama indirmeleri ya da üyelikler yaratabilirler. Tanımadığınız numaralarla iletişime geçerek bu noktalara veri aktarabilirler.

Bu işlemlerin hepsi size kabarmış faturalar ve virüsler olarak geri dönebilir. En acayibi siz özelinizde tuttuğunuzu sandığınız resimleri tüm kontaklarınız görebilir. Hiçbir gizliliğiniz kalmaz.

Uygulama Geliştiriciler de Uyarıyor!

Bir oyun ya da uygulamanın ücretsiz sürümlerine sahip olmakla ilgili Nintendo’nun Super Mario Run’a atfen yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşmak isteriz.

“Güvenlik açıklarından endişe ettiğimiz için Super Mario Run oyununu ilk olarak Android yerine iOS cihazlarda servis etmeyi tercih ettik”

Bu cümle, Android ne kadar yaygın olursa olsun oyunu güvenli bir platformda servis etmenin, daha fazla para kazanmaktan çok daha önemli olduğunu da işaret etmiyor mu sizce? Super Mario Run benzeri birçok oyun cihazların pek çok özelliğini çevrim içi hale getiriyor.

Bu özellikler orijinal sürüm kullanmıyorsanız sizi siber tehditlere maruz bırakabiliyor. Orijinal sürüm oyun kullanmak, anında güvenlik açıklarının yamanabiliyor olması anlamına da geliyor. Arka planda oyun kendini güncellerken siz keyifle oynama devam ediyorsunuz.

Bedelini Ağır Ödemek Söz Konusu

Ancak ücretsiz sürüm indirdiyseniz bu güncellemeleri alabilmeniz hem uzun sürüyor hem de alsanız bile uygulamayı silerek yeni sürümünü yüklemek suretiyle bir sürü zahmete giriyorsunuz.

Bu arada güvenlik konusunda geç kalındığı için iş işten geçmiş de olabiliyor. Sadece oyunlara birkaç lira vermemek uğruna, akıllı telefon servislerine bir telefon bedeli ödemek zorunda kalmayın.

Bu içeriğimizde ücretli uygulamaların ücretsiz versiyonlarını neden kullanmamanız gerektiğini sizler için anlattık. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.